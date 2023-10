L'Oppo Find N3 est là, et pourrait avoir gâché le lancement du OnePlus Open

Nous ne sommes plus qu'à quelques heures du lancement du OnePlus Open, mais par un étrange retournement de situation, Oppo vient peut-être d'annoncer le téléphone, enfin, en quelque sorte, puisque la société a dévoilé l'Oppo Find N3, dont on dit qu'il est presque identique au OnePlus Open.

Nous avons donc une très bonne idée de ce que nous pouvons attendre du OnePlus Open, même si nous ne pouvons pas être certains de la similitude des deux téléphones tant que le OnePlus Open n'aura pas été annoncé. Cependant, les deux entreprises travaillent en étroite collaboration et ont même confirmé à The Verge que ces deux téléphones seraient largement identiques, mais avec une marque différente.

L'Oppo Find N3 dispose donc d'un écran pliable de 7,82 pouces (2268 x 2440) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale extrêmement élevée de 2 800 nits. Cela signifie qu'il peut être plus lumineux que n'importe quel autre téléphone. L'écran de couverture est un écran AMOLED de 6,31 pouces (1116 x 2484) qui présente également un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2 800 nits.

Image 1 of 2 (Image credit: Oppo) (Image credit: Oppo)

Sous le capot se trouve une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2, que l'on retrouve dans la plupart des meilleurs téléphones Android de cette année, ainsi que 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

L'Oppo Find N3 dispose également d'un appareil photo arrière à trois lentilles, avec un capteur principal de 48 Mpx, un ultra-large de 48 Mpx et un téléobjectif de 64 Mpx offrant un zoom optique 3x et un zoom hybride 6x (qui utilise une combinaison de zoom optique et numérique pour prendre des photos de 16 Mpx à ce niveau de zoom).

Le téléphone est également équipé d'un appareil photo de 32 Mpx sur l'écran de couverture et d'un autre de 20 Mpx sur l'écran pliable.

Enfin, sur le plan des spécifications, il dispose d'une batterie de 4 805 mAh avec une charge de 67 W, ce qui, selon l'entreprise, est suffisant pour une charge complète en 42 minutes.

En ce qui concerne le design, l'Oppo Find N3 diffère de son prédécesseur l'Oppo Find N2 puisqu'il est disponible en noir ou en rouge avec un dos en cuir végétalien, ou bien en vert ou en or avec un dos en verre mat.

Il n'est pas prévu que l'Oppo Find N3 soit vendu dans la plupart des pays occidentaux, mais le OnePlus Open le sera probablement. Si vous aimez ces spécifications, vous pourrez donc probablement les retrouver auprès de ce dernier.

Nous le saurons bientôt, puisque le OnePlus Open est dévoilé aujourd'hui 19 octobre, à 16h00 [France]. TechRadar couvrira le lancement dans son intégralité, alors revenez nous voir pour tous les détails.