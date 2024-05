Alternative au Fujifilm X100VI ou au Leica Q3 ? Panasonic pourrait vous surprendre

Les spéculations vont bon train sur le fait que Panasonic se prépare à annoncer un « nouveau type d'appareil photo Lumix », les rumeurs faisant état d'un appareil photo compact haut de gamme à grand capteur et objectif fixe.

Si un tel appareil devait voir le jour, il rivaliserait avec le Fujifilm X100VI et le Leica Q3, et nous sommes tout à fait d'accord - Panasonic est la société idéale pour percer dans le domaine des appareils photo numériques compacts.

Aujourd'hui, Panasonic est plus connu pour fabriquer les meilleures caméras vidéo grand public, comme l'excellent Lumix S5 II, mais il a également une bonne expérience dans la fabrication d'appareils photo compacts haut de gamme comme le Lumix LX100 II. Cependant, les commentaires enthousiastes sur les forums en réponse aux spéculations de Panasonic mettent l'accent sur un tout nouveau compact plein format, plutôt que sur un remplacement du modèle micro four thirds (MFT) ou même de tout autre Lumix existant.

Fujifilm et Ricoh produisent des compacts à capteur APS-C, tandis que Leica est la seule société à produire activement un compact plein format. La série de compacts plein format RX1 de Sony semble avoir fait long feu malgré le culte qu'elle a suscité - le dernier modèle RX1R II a presque 10 ans.

Les appareils photo compacts haut de gamme ont gagné en popularité ces dernières années, et il est devenu de plus en plus difficile d'acquérir l'un des modèles phares tels que le Fujifilm X100VI, mais aussi, notre appareil photo préféré en 2023, le Leica Q3 ou le GR III / GR IIIx de Ricoh. Grâce à ses antécédents en matière de production d'appareils plein format MFT et L de haute qualité et abordables, Panasonic pourrait être le mieux placé pour offrir une nouvelle alternative.

Panasonic pourrait-il créer un compact haut de gamme plein format à objectif fixe dans la lignée du populaire MFT Lumix LX100 II ? (Image credit: Future)

Nous ne pensons pas que Panasonic puisse rivaliser avec le Leica Q3 en termes d'esthétique et de maniabilité, et dans une certaine mesure, il n'a pas besoin de le faire. Ce qu'il doit créer, c'est une alternative bon marché au compact à point rouge en rupture de stock de 6 000 €. Sony a tenté sa chance avec la série RX1, mais le prix de ses appareils était toujours trop proche de celui de la série Leica Q pour attirer suffisamment de monde.

En ce qui concerne le prix, il serait plus logique qu'un éventuel appareil compact Lumix plein format soit équipé du même capteur de 24 Mpx que celui du S5 II, plutôt que du capteur de 47,3 Mpx, plus coûteux et à plus haute résolution, du Lumix S1R.

Toutefois, si Panasonic pouvait vendre un appareil compact haut de gamme doté d'un capteur plein cadre à plus haute résolution pour moins de la moitié du prix du Q3, cela représenterait une économie suffisante pour opter pour le Lumix à la place.

Il n'y a aucun mot sur les spécifications du produit potentiel - il n'y a même pas de suggestion de nom pour ce qui serait un tout nouvel appareil photo Lumix. Mais un ensemble de caractéristiques un peu dans le moule du Leica Q3, avec son objectif 28mm f/1.7, sans le prix élevé, pourrait susciter l'adhésion.

Un compact Lumix plein format à objectif fixe pourrait être extrêmement populaire, surtout s'il adopte le type de look rétro qui habille des appareils comme le Lumix GX9 à visée télémétrique.

En général, les rumeurs et spéculations sur les appareils photo se basent sur ce qui s'est fait auparavant - mises à jour des modèles actuels, etc. Cette rumeur est un peu à l'écart, et ressemble plus à un vœu pieux - mais nous allons certainement croiser les doigts.