Call of Duty pourrait-il débarquer sur le Xbox Game Pass ?

Un nouveau rapport suggère que des débats ont fait rage au sein de Microsoft pour savoir si les nouveaux jeux Call of Duty devraient être disponibles dans le cadre du service d'abonnement Xbox Game Pass.

L'information provient de Tom Warren de The Verge, qui rapporte que le débat « se poursuit en interne depuis un certain temps » et se concentre principalement sur la crainte que « les revenus que Call of Duty génère généralement pour Activision Blizzard soient sapés par le [Xbox] Game Pass ».

Cette révélation semble contredire les messages précédents de Microsoft, qui a suggéré que les joueurs devraient s'attendre à voir plus de titres majeurs comme Call of Duty arriver sur le service. Par exemple, dans une édition spéciale de l'Official Xbox Podcast publiée en février de cette année, l'entreprise a exprimé le souhait d'apporter « à la fois des nouveautés et des jeux classiques » d'Activision Blizzard au Xbox Game Pass.

L'ajout potentiel de jeux Call of Duty au Xbox Game Pass était l'une des principales raisons pour lesquelles certains ont exprimé leur soutien au rachat par Microsoft d'Activision Blizzard, propriétaire de Call of Duty, qui a été finalisé en octobre de l'année dernière après une longue période d'examen par les autorités de régulation, notamment la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis et l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA).

Bien que cette nouvelle ne risque pas d'enthousiasmer les abonnés actuels du Xbox Game Pass, elle vient s'ajouter à une semaine de nouvelles désastreuses pour Microsoft. Tout a commencé avec la fermeture surprise de plusieurs studios, dont Tango Gameworks, le développeur à l'origine du jeu Hi-Fi Rush, acclamé par la critique. Arkane Austin a également été fermé, apparemment juste avant la sortie d'une mise à jour majeure de son jeu de tir à la première personne (FPS) vampirique Redfall.

La fermeture d'Arkane Austin s'est accompagnée de l'annonce de l'arrêt du développement du jeu et de l'abandon du contenu téléchargeable (DLC) Hero Pass qui était disponible à l'achat dans le cadre de l'édition premium « Bite Back Edition » du jeu. Microsoft a annoncé un plan de compensation pour les joueurs qui ont eu la malchance d'acheter ce contenu, mais il y a très peu de détails concrets sur ce que cela signifie à l'heure actuelle.

TechRadar a contacté Microsoft et Bethesda pour obtenir des commentaires lors de l'annonce de la fermeture des studios, mais aucune des deux parties n'a répondu pour l'instant.

