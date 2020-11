Test du Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate est un achat évident pour quiconque prévoit de gonfler sa bibliothèque de jeux sur Xbox et PC. Le catalogue s’étoffe tous les mois et vous permet d’accéder instantanément à plus d’une centaine de jeux AAA comme indépendants - en plus des propositions gratuites de la sélection Xbox Live Gold. Pour trois euros ajoutés aux formules classiques PC ou Console, vous bénéficiez d’une interface multiplateforme, vous permettant de poursuivre chacune de vos parties sur votre ordinateur, votre Xbox ou votre smartphone. Ajoutez à cela des remises régulières sur les jeux les plus récents, un système de récompenses bien pensé et des goodies à la pelle – vous obtenez alors le meilleur service d’abonnement vidéoludique de 2020.

Microsoft Xbox Game Pass Ultimate offres Microsoft Game Pass Ultimate... Dell 14,99 $US

Le Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft regroupe un pack de services multiples pour les joueurs PC et console dans un seul et même abonnement mensuel. Ainsi, lorsque vous souscrivez à la formule Ultimate, vous cumulez en réalité trois offres en une : Xbox Game Pass PC + Xbox Game Pass Console + Xbox Live Gold.

Autrement dit, vous avez la possibilité de jouer en streaming sur l’appareil de votre choix à une multitude de titres issus des différents catalogues de jeux Xbox, de la première console du nom sortie en 2001 aux récentes Xbox Series X et Series S. La stratégie de Microsoft visant à pleinement associer ces dernières avec le service d’abonnement intégral, vous pouvez acheter l’une des deux machines next-gen ET vous abonnez à Xbox Game Pass Ultimate par le biais de l’offre privilégiée Xbox All Access.

Celle-ci vous permet d’obtenir la nouvelle Xbox de votre choix et 24 mois d’abonnement à Xbox Game Pass Ultimate, en contrepartie d’une mensualité de 24,99 € pour la Xbox Series S ou de 32,99 € pour la Xbox Series X. Comme mentionné plus haut, cette offre vous engage pendant deux ans.

L’abonnement à Xbox Game Pass Ultimate, c’est aussi la garantie de recevoir et de tester tout nouveau jeu Xbox exclusif - sur une base quasi-hebdomadaire et ce, dès le jour de leur sortie. Vous serez donc partie les premiers joueurs à découvrir Halo Infinite, dont le lancement a été reporté en 2021. Des partenariats conclus avec divers éditeurs mettent à votre portée une variété de catalogues additionnels tels que celui d’EA Play (Mass Effect: Andromeda, Les Sims 4…)

Cerise sur le gâteau : la formule Ultimate est la seule à proposer Xbox Live Gold en supplément. Un réseau communautaire qui vous invite à rejoindre les parties multijoueurs de franchises cultes, à l’instar de Destiny 2, Gears 5 ou PGA 2K21. Mais aussi à découvrir gratuitement des titres rétrocompatibles, et à payer vos jeux parfois moitié moins chers qu’en boutique.

Enfin, les jeux Xbox sont, depuis peu, exécutable sur votre smartphone Android via Cloud Gaming (précédemment connu sous le nom Project xCloud). La compatibilité avec iOS reste en suspens, bien que Microsoft semble avoir trouver un moyen de contourner la frilosité d’Apple.

Xbox Game Pass Ultimate est donc un service en développement permanent, qui devrait plaire à toutes les catégories de joueurs quel que soit leur support matériel. Voici tout ce que vous devez savoir sur la plateforme, si vous comptez vous y abonner.

(Image credit: Microsoft)

Prix et avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Plutôt que de souscrire individuellement à Xbox Game Pass Console ou à Xbox Game Pass PC, parce que vous jouez uniquement sur votre Xbox ou sur votre ordinateur Windows, il est grandement conseillé de choisir, en lieu et place des deux services, le pack Ultimate qui les regroupe.

Alors que les Xbox Game Pass Console et PC coûtent individuellement 9,99 € par mois, Xbox Game Pass Ultimate vous est proposé pour 3 € de plus, à 12,99 € par mois. Mieux encore, il inclut l’option Xbox Live Gold d’une valeur de 6,99 € mensuels et - depuis le 10 novembre - le catalogue de jeux EA Play facturé 4,99 € supplémentaires tous les mois. Pour simplifier, cela vous donne droit à une remise de 60% environ sur la globalité de ces services.

L'abonnement Ultimate permet à ses membres de télécharger des titres AAA sur les Xbox One S/X ou les Xbox Series S/X, comme DOOM Eternal, Forza Horizon 4 et Gears 5. Microsoft donne par ailleurs l’opportunité de découvrir les derniers jeux Xbox Game Studios (The Medium, Halo Infinite) le jour même de leur sortie, ou de plonger avec nostalgie dans les classiques des années Xbox et Xbox 360 grâce au programme de rétrocompatibilité étendu de la console. Sans oublier l’occasion de rejoindre l’une des plus grandes communautés gaming au monde et d’enchaîner les matchs multijoueurs - sur Rainbow Six: Siege par exemple -, via l’option Xbox Live Gold.

Les joueurs PC peuvent eux-mêmes accéder et télécharger la bibliothèque Xbox, sans nécessité d’acheter une console supplémentaire. Chaque jeu a été optimisé pour être joué sur des PC équipés de Windows 10, afin d'améliorer les graphismes, le son et le gameplay.

Dernier matériel à être pris en charge : les smartphones et tablettes Android. Depuis le 15 septembre 2020, les abonnés Ultimate ont la capacité de lancer plus de 150 jeux Xbox sur leur appareil Android 6.0 ou version ultérieure. Des hits d’hier et d’aujourd’hui jouables en streaming comme Gears of War, Fallout 76, Yakuza 0, Spiritfarer ou Tell Me Why - avec la possibilité de jouer en solo ou en multijoueur (une bonne nouvelle pour le cross-play). Une connexion Internet stable est évidemment requise, avec un débit minimal de 7 à 10 Mo/s.

Bien que nous nous attendions à ce que la prise en charge des appareils iOS / Apple soit finalement déployée à une date ultérieure, elle est actuellement mise en suspens en raison des conditions générales d’utilisation de l'App Store. Celles-ci empêchant les services de cloud-gaming comme Game Pass de se déployer sur les appareils iOS.

(Image credit: EA / Bioware)

Mais le Game Pass Ultimate ne s’arrête pas là et accorde une réelle importance à la gamification pour engager ses abonnés. Le service vous encourage régulièrement à accomplir des « quêtes », actions appelant à découvrir de nouveaux jeux et listées à partir de la section Game Pass de votre console (ou par le biais de l’application mobile éponyme). Chaque quête remportée octroie des points échangeables en cartes-cadeaux… que vous dépenserez en jeux, films, séries, applications ou accessoires disponibles sur le Microsoft Store.

En parlant d’avantages promotionnels, Ultimate met régulièrement à disposition des périodes d’essai gratuit pour découvrir des services partenaires comme Discord Nitro, Spotify ou depuis peu Disney Plus. Xbox Live Gold permet aussi de télécharger gratuitement deux jeux par mois et de cumuler des remises intéressantes (jusqu’à 50%) sur les nouveaux titres du catalogue Xbox. A noter qu’en ajoutant un jeu dans votre collection permanente, vous profitez d’une réduction supplémentaire de 10% sur tous ses DLC à venir.

En comparaison, PlayStation Now, le service concurrent de Sony, a vu son tarif mensuel diminuer à 9,99 € (contre 14,99 € en 2019). En revanche, il n’intègre pas l’équivalent de Xbox Live Gold, alias PlayStation Plus, ce qui vous laissera poser un pourboire plus conséquent de 8,99 € par mois.

(Image credit: Microsoft Game Studios)

Design et interface du Xbox Game Pass Ultimate

Comme le Xbox Game Pass Ultimate est composé de plusieurs options, il n'a pas nécessairement une interface unifiée. Vous composerez de ce fait avec une application Xbox pour PC, une application Android et une section spécifique sur le tableau de bord de votre Xbox (qu’il s’agisse d’une Xbox One S/X ou d’une Series S/X).

Pour les joueurs console, la section Game Pass est difficile à manquer - Microsoft l’a placé au premier plan sur l'écran d'accueil. Et il vous suffit de quelques secondes pour commencer à parcourir le catalogue. Dans celui-ci, chaque jeu comporte une bande-annonce, des captures d'écran et la taille du fichier d’installation, afin que vous puissiez stocker le plus de données possible sur votre disque dur.

La section permet également de filtrer les jeux disponibles par genre, voir à quoi jouent vos amis ou consulter leurs recommandations. Elle est vraiment similaire à l’interface Netflix en termes d’ergonomie et de mise en avant des contenus chers à vos centres d’intérêts. Pour ne rater aucun jeu et n’avoir aucun regret, Microsoft donne en outre une visibilité importante aux titres récemment ajoutés ou qui vont bientôt être supprimés.

Le menu « Mes jeux et applications », de son côté, répertorie tous les titres Game Pass ou EA Play précédemment achetés, ce qui vous permet de les repérer plus facilement dans l’immensité du catalogue proposé.

Les joueurs PC disposent des mêmes options depuis l’application Xbox. Néanmoins, ils n’ont pas à lancer les jeux achetés via celle-ci. Ils sont présents et exécutables directement depuis le disque dur. La durée d’installation du jeu, toutefois, peut être consultée sur cette application.

(Image credit: Xbox)

Bibliothèque de jeux Xbox Game Pass Ultimate

En retirant de l'équation les avantages économiques, les bonus Quêtes et Xbox Live Gold, il faut tout de même répondre à la question cruciale : « à quoi peut bien-t-on jouer depuis le catalogue Xbox Game Pass Ultimate ? »

Si celui de PlayStation Now comprend plus de 800 jeux, dont certains jouables sur PC, une grande partie de ces dernier nécessite une connexion en streaming viable. Alors que Xbox Game Pass Ultimate propose environ 200 titres sur console, qui peuvent tous être téléchargés et joués localement, tandis que les joueurs sur PC en collecteront environ 150. Tout comme les joueurs Android.

En termes de genres, Microsoft joue pleinement la carte de la variété. Vous côtoierez des productions indépendantes telles que Slay The Spire et Dead Cells. Ou vous plongerez dans les exclusivités maison, à l’image de Halo: The Master Chief Collection, Forza Motorsport 7 et Sea of Thieves. Sur la plateforme de votre choix.

Si vous êtes là avant tout pour les jeux AAA, aucune inquiétude : vous pourrez lancer DOOM Eternal, Rainbow Six: Siege ou les extensions de Destiny 2 sur console, tandis que les joueurs PC s’émerveilleront sur The Outer Worlds, Crusader Kings 3 ou ARK: Survival Evolved.

Plus nostalgeek ? Microsoft a intégré dans son programme de rétrocompatibilité étendu plus d’un millier de titres Xbox, Xbox 360 et Xbox One - si vous avez opté pour l’achat d’une Xbox next-gen. De quoi (re)découvrir des pépites indémodables, citons entre autres Alan Wake ou la saga Fable.

Dernier ajout au tableau : le catalogue EA Play qui vient compléter le service avec plus de 80 jeux extrêmement plébiscités. Parmi lesquels : Les Sims 4, Star Wars Jedi: Fallen order, les licences Battlefield, Need For Speed, Madden ou FIFA. Accessibles depuis le 10 novembre pour les joueurs consoles, il faudra toutefois attendre le 15 décembre 2020 pour profiter de cette offre inédite sur PC.

(Image credit: Microsoft)

Nous aimons…

Un service d'abonnement simple, tout-en-un, qui offre un rapport qualité-prix incroyable

EA Play qui vient renforcer une bibliothèque de titres déjà importante

De nombreux avantages supplémentaires, notamment des contenus numériques gratuits et des remises exclusives

Xbox Live Gold inclus, permettant de jouer en ligne

Nous aimons moins…

PlayStation Now offre une bibliothèque de jeux plus importante, bien que par le biais du streaming

L’option cloud gaming est limitée aux appareils Android, pour l'instant

Pour conclure…

Ne résistez pas à Xbox Game Pass Ultimate si vous avez prévu de vous offrir une Xbox Series X ou S. Le service de Microsoft vous donne accès à plus d’un millier de jeux pour démarrer votre collection - et il y en a pour tous les goûts. Cela permettra de combler l’attente jusqu’à l’arrivée d’un catalogue de jeux next-gen digne d’intérêt.

Si vous restez sur Xbox One ou si vous possédez un PC Windows, c’est également une offre intéressante et à moindre prix, via laquelle vous multiplierez les parties en ligne et découvrirez des titres fantastiques issus de générations antérieures ou de studios indépendants.

Microsoft a cessé de miser sur la guerre des consoles pour s’imposer sur le marché vidéoludique. Préférant développer des contenus dématérialisés jouables depuis n’importe quelle plateforme. Avec le Xbox Game Pass au cœur de sa toile. Bien lui en a pris.