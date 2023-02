Xbox Series X vs Xbox One X : faut-il passer à la version supérieure ?

Il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsque l'on compare la Xbox Series X à la Xbox One X. Si vous cherchez à acheter, il est essentiel de tenir compte de vos préférences et de votre budget, car l'une des deux consoles est nettement moins chère que l'autre, mais si vous cherchez à savoir si votre installation actuelle a besoin d'une mise à niveau vers un standard next-gen, le débat ne se limite pas au prix.

Le choix entre la Xbox Series X et la Xbox One X est essentiellement un débat visant à déterminer si la Xbox One X a encore sa place dans le monde numérique actuel. La Xbox Series X est connue pour être la console phare de Microsoft et s'avère objectivement la meilleure console des deux. Cependant, il y a de bonnes raisons pour lesquelles la Xbox One X n'a pas besoin d'être remplacée immédiatement.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela vaut la peine d'envisager de passer à la Xbox Series X, et notre test de la Xbox Series X fait la lumière sur les capacités de cette console. N'hésitez pas non plus à vous reporter sur notre guide Xbox Series X vs Xbox Series S si vous recherchez une mise à niveau next-gen sans pour autant vous ruiner.

Mais si vous avez déjà l'ancienne Xbox One X, vous n'avez pas besoin de vous précipiter et de passer à la toute nouvelle console de Microsoft car elle reste une console avancée et très performante. La Xbox One X est la version mid-gen de la Xbox One rafraîchie par Microsoft. Il s'agit de la réponse de Microsoft à la PS4 Pro de Sony, qui contient de nombreuses améliorations de performances, comme la prise en charge de la résolution 4K native et le HDR.

En tant que telle, nous pensons que c'est la meilleure pour les joueurs qui veulent une mise à niveau tangible par rapport aux consoles de base qu'ils ont eues précédemment. Mais maintenant que la Xbox Series X est là, l'attrait initial de la Xbox One X d'être la console la plus puissante du marché ne tient plus. La nouvelle machine de Microsoft est nettement plus puissante que la One X et éclipse l'ancienne console dans pratiquement tous les autres domaines.

Choisir entre ces deux consoles Xbox n'est donc pas aussi simple qu'il y paraît si vous ne disposez pas déjà d'une Xbox One X. Elles s'adressent à des publics distincts, à des budgets différents et à des besoins différents. Il ne s'agit pas seulement de puissance pure, le prix peut souvent être le plus grand facteur décisif dans toute décision d'achat ou de mise à niveau potentielle.

Xbox Series X vs Xbox One X: Prix

La Xbox Series X coûte 499 € et correspond au prix de vente conseillé d'origine de la Xbox One X. Certes, c'est très cher, mais la Xbox Series X intègre de nombreuses technologies dans son châssis cubique. Alors que la console a régulièrement notoirement été difficile à se procurer, les ruptures de stock semblent s'atténuer près de deux ans après son lancement, ce qui permet de trouver plus facilement une Xbox Series X au meilleur prix.

En ce qui concerne la Xbox One X, Microsoft a mis fin à la production de toutes les consoles Xbox One en 2020, elle est maintenant officiellement abandonnée, ce qui rend la recherche de nouveaux stocks délicate. Si vous voyez une offre alléchante, cela vaut la peine de la saisir immédiatement. La bonne nouvelle, c'est que son prix est désormais nettement inférieur à celui de la Xbox Series X, même si vous devrez sans doute vous tourner vers l'occasion.

Xbox Series X vs Xbox One X : Spécifications

(Image credit: Microsoft)

En ce qui concerne les caractéristiques pures, c'est là que la Xbox Series X se différencie vraiment. La console est équipée de composants très impressionnants, dont la plupart permettent des avancées technologiques que vous ne trouverez pas sur la Xbox One X, comme la prise en charge du ray tracing (graphiquement très poussé) et des fréquences d'images allant jusqu'à 120 images par seconde. Découvrez les caractéristiques de la Xbox Series X ci-dessous :

CPU: Huit cœurs 3,8 GHz (3,6 GHz avec SMT) custom AMD 7nm

Huit cœurs 3,8 GHz (3,6 GHz avec SMT) custom AMD 7nm GPU: 12 teraflops 1.825GHz

12 teraflops 1.825GHz RAM: 16GB GDDR6

16GB GDDR6 Fréquence d'images : Jusqu'à 120 fps

Jusqu'à 120 fps Résolution: Jusqu'à 8K

Jusqu'à 8K Optique: Lecteur de disques Blu-Ray HD

Lecteur de disques Blu-Ray HD Stockage: 1TB NVMe SSD

Le GPU de la console éclipse également celui de la Xbox One X en termes de puissance de calcul. Elle est dotée d'un GPU de 12 téraflops au lieu des 6 téraflops de la Xbox One X, ce qui la rend deux fois plus puissante que l'ancienne console de Microsoft.

La Xbox Series X est également équipée d'un SSD NVMe ultra-rapide de 1 To, qui a un effet transformateur sur les jeux. Son système de stockage peut augmenter les temps de chargement pour atteindre jusqu'à 40 fois plus qu'un disque dur mécanique ordinaire, et le nouveau format de stockage permet des fonctionnalités telles que la reprise rapide, dans lequel vous pouvez suspendre et basculer entre plusieurs jeux à la fois.

Le SSD est utilisé conjointement avec la nouvelle architecture Xbox Velocity de Microsoft qui, bien qu'elle n'en soit qu'à ses débuts, promet de faire oublier les temps de chargement.

Le CPU de la Xbox Series X est également une amélioration considérable par rapport à celui de la Xbox One X. Il est capable de produire 120 images par seconde en résolution 4K (à condition d'avoir un écran conforme à la norme HDMI 2.1), et de nombreux jeux qui étaient auparavant limités à 30 images par seconde peuvent désormais atteindre 60 images par seconde avec facilité, pour une expérience plus douce et plus réactive.

La Xbox One X, même si elle a pris de l'âge, n'est pas à dédaigner. Découvrez les caractéristiques de la Xbox One X ci-dessous :

CPU: 8 cœurs 2.3GHz custom AMD

8 cœurs 2.3GHz custom AMD GPU: Six teraflops 1172 MHz

Six teraflops 1172 MHz RAM: 12GB GDDR5

12GB GDDR5 Fréquence d'images: Jusqu'à 60 fps

Jusqu'à 60 fps Résolution: Jusqu'à 4K

Jusqu'à 4K Optique: lecteur de disque Blu-Ray HD

lecteur de disque Blu-Ray HD Stockage: 1TB HDD

La console est toujours capable d'afficher une résolution native 4K très précise et reste compatible avec tous les derniers jeux Xbox Series X, mais cela pourrait changer à l'avenir. Comme la Xbox Series X, la Xbox One X est équipée d'un lecteur Blu-Ray 4K HD, ce qui en fait un excellent choix pour les amateurs de home cinéma qui cherchent à améliorer leur installation à moindre coût.

Ce qui constitue un vrai frein cependant, c'est son CPU, qui aboutit à un énorme goulot d'étranglement pour les développeurs. Le lecteur mécanique standard signifie que les temps de chargement de certains titres peuvent également être pénibles à supporter, mais cela peut être contourné dans une certaine mesure avec un SSD externe.

La Xbox One X est un excellent choix si vous n'avez pas peur que les jeux tournent souvent à 30 images par seconde, et nous sommes toujours de grands fans du design élégant de la console, de son fonctionnement silencieux et de ses fonctionnalités multimédia. Bien que ses caractéristiques ne soient pas comparables, vous pouvez toujours jouer à tous les derniers jeux Xbox One sur cette console plus ancienne, mais sans bénéficier de certaines fonctionnalités graphiques attrayantes.

Xbox Series X vs Xbox One X : Jeux

(Image credit: 343 Industries)

À ce stade, des centaines de jeux ont été optimisés pour la Xbox Series X (s'ouvre dans un nouvel onglet). Entre les titres de premier plan comme Halo Infinite et Forza Horizon 5, et les superproductions tierces comme Cyberpunk 2077, il y a un nombre grandissant de jeux Xbox Series X disponibles maintenant ou à venir.

Voici quelques-uns des meilleurs jeux disponibles sur la Xbox Series X/S ( les liens mènent vers les tests en anglais ):

Les caractéristiques impressionnantes de la Série X, combinées à l'excellent rapport qualité-prix du Xbox Game Pass, permettent aux utilisateurs de disposer d'une bibliothèque prête à l'emploi qui bénéficie de temps de chargement plus rapides, de meilleurs graphismes et d'une résolution plus élevée.

La rétrocompatibilité est également excellente sur la Xbox Series X. Vous pouvez jouer à des centaines de jeux des générations Xbox précédentes sur votre nouveau système, y compris les titres Xbox d'origine, mais Microsoft est allé encore plus loin avec Smart Delivery. Il s'agit d'une "compatibilité ascendante" dans le sens où, lorsque vous achetez un jeu compatible, il est déverrouillé sur tous les matériels compatibles. Par exemple, les possesseurs de Cyberpunk 2077 sur Xbox One X peuvent bénéficier d'une mise à niveau gratuite vers la Xbox Series X.

Microsoft a récemment encouragé les développeurs à rendre ces mises à niveau gratuites par le biais de Smart Delivery, compte tenu du fait que certains éditeurs facturent plus cher les bundles cross-gen. Smart Delivery signifie également que vous pouvez acheter des jeux comme Halo Infinite maintenant et y jouer plus tard sur votre console actuelle, en sachant que vous n'aurez pas à l'acheter une deuxième fois en cas de passage à la série X. Vos données de sauvegarde seront même transférées d'un côté comme de l'autre.

(Image credit: Ninja Theory)

Bien entendu, cela signifie que la Xbox Series X ne vous offre pas vraiment d'exclusivités pour vous convaincre de passer à la version supérieure, pas encore en tout cas, ce qui est une approche accessible. Mais cela peut s'avérer frustrant pour ceux qui aiment avoir l'impression de vivre une expérience next-gen.

Alors que la Série X offre la meilleure version d'un jeu, la Xbox One X peut tout de même faire tourner ce même jeu, mais avec une qualité inférieure. Xbox est très déterminé quant à son approche inclusive pour la prochaine génération, promettant qu'il n'y aura pas d'exclusivités Xbox Series X pendant les deux premières années, et que les joueurs Xbox One ne seront pas laissés pour compte dans le passage à la prochaine génération.

Cependant, près de deux ans plus tard, l'offre Xbox One de Microsoft se tarit lentement. Les jeux à venir comme Fable 4, Everwild, Hellblade 2, Forza Motorsport, Avowed et bien d'autres sont tous des exclusivités de la nouvelle génération. Bien sûr, vous pouvez jouer aux jeux de la première partie de Microsoft via Xbox Cloud Gaming sur Xbox One si vous êtes abonné à Xbox Game Pass Ultimate, mais tout le monde ne dispose pas d'une connexion Internet suffisamment puissante pour cela.

Cela dit, il n'y a pas vraiment de jeu exclusif qui vous incitera à vous précipiter pour passer à la Xbox Series X. Nous n'imaginons pas que quelqu'un l'achète uniquement pour Microsoft Flight Simulator, aussi bon que soit ce jeu. Si vous faites le saut, c'est plutôt pour voir ces jeux tourner à leur meilleur niveau sur une console plus rapide, ou si vous voulez la meilleure expérience Xbox possible.

Xbox One X vs Xbox Series X: verdict

(Image credit: Micosoft)

La Xbox Series X est un produit séduisant, surtout pour ceux qui sont déjà investis dans l'écosystème Xbox. Sa puissance graphique combinée à l'excellent service d'abonnement Xbox Game Pass signifie que les fans de Xbox devraient sérieusement envisager la dernière et meilleure console, avec ses spécifications techniques impressionnantes et ses nombreux projets d'avenir.

Pour les utilisateurs de la première heure, le manque de jeux exclusifs de la Série X est au moins compensé par une collection instantanée de grands jeux grâce au Game Pass et à la rétrocompatibilité. De nombreux jeux bénéficient également d'optimisations pour la Xbox Series X, ce qui leur confère un aspect et une jouabilité jamais vus auparavant. Et avec Smart Delivery, ceux qui cherchent à mettre à niveau leur Xbox One X peuvent acheter les jeux pris en charge maintenant et passer gratuitement à la version de la série X dès qu'ils auront les moyens de s'offrir la nouvelle console.

Étant donné que le coût de la Xbox One X est susceptible de continuer à baisser, en particulier maintenant que la série X a plus de deux années d'existence depuis son lancement, il y a peu de raisons de l'acheter au prix fort dès maintenant. Même dans ce cas, la meilleure perspective en termes de coût est la Xbox Series S, moins chère mais moins puissante, bien que vous deviez vous contenter d'une résolution de 1440p.

Tout bien considéré, il ne s'agit pas vraiment d'une bataille entre la Xbox One X et la Xbox Series X. Microsoft semble plutôt vouloir assurer une transition harmonieuse et flexible entre les consoles pour ceux qui peuvent se permettre une mise à niveau et qui veulent le meilleur du meilleur d'une Xbox.