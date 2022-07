Meilleurs jeux Xbox Game Pass : 30 titres que vous devez absolument lancer

Trouver les meilleurs jeux disponibles dans le catalogue Xbox Game Pass peut être une tâche difficile. Avec autant de choix disponibles, par quoi commencer ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider à trouver la crème de la crème du service de jeux à la demande porté par Microsoft.

Si vous possédez déjà une Xbox One X ou une Xbox One S, vous savez probablement à quel point le Xbox Game Pass est fantastique. Mais si vous venez de rejoindre les rangs avec la Xbox Series S et la Xbox Series X, laissez-nous être les premiers à vous dire que c'est probablement le meilleur moyen de bâtir une nouvelle collection de jeux sur votre console. Voire votre PC gamer.

Le Xbox Game Pass, c'est un peu comme si la facilité et la commodité de Netflix rencontraient le magasin de jeux vidéo d'occasion où vous vous rendiez quand vous étiez enfant. Le résultat est un service de téléchargement à volonté qui propose plus de 100 titres à télécharger quand vous le voulez, et que vous pouvez conserver aussi longtemps que vous restez abonné au service.

Vous y trouverez des jeux Xbox inédits comme Gears 5 et Halo Infinite le jour de leur lancement, ainsi que des classiques de l'ère Xbox et Xbox 360.

Comme si cela ne suffisait pas, Microsoft et EA proposent désormais l'intégralité du catalogue de jeux EA Play sur le service, avec des jeux comme UFC 3, Dragon Age: Inquisition, FIFA 22 et bien d'autres, le tout sans frais supplémentaires.

Cependant, aussi génial que soit ce service, il peut s'avérer un peu écrasant pour les nouveaux utilisateurs. La façon dont le service est organisé ne permet pas vraiment de trouver les meilleurs jeux, ni même les plus populaires. Il s'agit plus ou moins d'un méli-mélo de jeux regroupés avec les nouveautés en tête de liste.

Donc, plutôt que de vous obliger à fouiller dans le catalogue par vous-même, nous avons établi une liste des meilleurs jeux du Game Pass que vous devez absolument télécharger.

Ainsi, vous saurez ce que vous devez rechercher lorsque vous lancez le service ou, si vous n'êtes pas encore abonné, ce que vous obtiendrez en vous engageant.

1. Alien Isolation

(Image credit: SEGA)

Cette liste comporte de nombreux points de départ, mais peu d'entre eux sont meilleurs qu'Alien : Isolation, un jeu de survie et d'horreur de Creative Assembly et SEGA qui vous demande de survivre dans un vaisseau infesté d'extraterrestres.

Si vous avez toujours reproché aux personnages des films d'horreur de faire des erreurs facilement évitables et fatales, voici l'occasion de prouver que vous pouvez faire mieux.

2. ARK: Survival Evolved

(Image credit: Studio Wildcard)

ARK Survival Evolved est une combinaison de Minecraft et de Jurassic Park, ce qui, même sur le papier, semble incroyable. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure et de survie qui vous place sur une île avec pratiquement rien en main, et vous demande de construire un camp de base.

De là, vous devrez aller capturer la faune locale - des dinosaures aux mammifères préhistoriques en passant par les monstres - et les élever. Le seul problème ? Il s'agit d'un MMO en monde ouvert, et vous devrez faire face aux autres joueurs.

3. Batman: Arkham Knight

(Image credit: WB Games)

Si le dernier film The Batman avec Robert Pattison vous a donné envie d’incarner l’homme chauve-souris, jetez un œil à Batman: Arkham Knight sur Xbox Game Pass.

Le dernier opus de la trilogie Batman de Rocksteady est également un excellent titre standalone dans lequel vous enfilez votre masque pour empêcher la bande de voyous de Batman de prendre le contrôle de Gotham au cours de ce qui doit être la nuit la plus longue de la carrière de Batman.

4. Control

(Image credit: Remedy Entertainment)

Si vous avez toujours voulu jouer dans votre propre film d'action, Control est le jeu qu'il vous faut.

Dans la peau de Jesse Faden, vous devrez maîtriser d'étranges nouveaux pouvoirs et de nouvelles armes pour ramener l'ordre au sein du mystérieux Bureau fédéral de contrôle et retrouver votre frère disparu. Et n'oubliez pas d'essayer Alan Wake quand vous en aurez fini avec ce jeu, le précédent jeu d'horreur du développeur Remedy, tout aussi réussi.

5. Destiny 2: Beyond Light

(Image credit: Bungie)

Destiny 2 est l'un des meilleurs jeu vidéo en tant que service (Games as a service). De son histoire grandiose à sa jouabilité en passant par ses mécaniques exceptionnelles, Destiny sait comment vous faire sentir comme un héros tout en maintenant les défis au bon niveau de difficulté et d'addiction. En tant que Gardien de la Lumière, vous aurez pour mission d'explorer le système solaire, de combattre des hordes d'extraterrestres et parfois même d'affronter d'autres joueurs !

Beyond Light est le titre idéal pour les débutants, avec un contenu conçu pour permettre aux nouveaux joueurs de se familiariser rapidement avec la franchise, mais cette nouvelle extension ravira également les fans de longue date.

6. Doom Eternal

(Image credit: id Software)

Le fait d'avoir Doom Eternal sur le Xbox Game Pass ne fait que prouver la grande valeur du service. Ce jeu est sorti en mars 2020, et en octobre, il était déjà disponible.

Doom Eternal représente en fait l'un des meilleurs jeux de ce siècle. Rapide et frénétique, il vous met aux prises avec les hordes de l'enfer avec rien d'autre qu'une armure et de l'artillerie. Un excellent jeu à télécharger si vous aimez l'idée d'affronter une armée de démons.

7. Dragon Age: Inquisition

(Image credit: EA)

Grâce au récent partenariat entre EA et Microsoft, les joueurs peuvent désormais obtenir des jeux EA Play dans le cadre de leur abonnement Xbox Game Pass, sans frais supplémentaires. Si EA Play propose une tonne de nouveaux jeux à télécharger, celui qui se démarque le plus est l'ambitieux RPG en monde ouvert de Bioware, Dragon Age : Inquisition.

Il a été notre jeu de l'année en 2014 lors de sa sortie, et il reste l'un des meilleurs jeux de la dernière génération. Si vous l'avez manqué auparavant, c'est le moment ou jamais de vous y essayer.

8. Dragon Quest XI S: Les combattants de la destinée

(Image credit: Square Enix)

Si vous êtes à la recherche d'un JRPG au tour par tour captivant, avec des graphismes magnifiques signés Akira Toriyama, l'artiste de Dragon Ball Z, ne cherchez pas plus loin que Dragon Quest 11 S : Les combattants de la destinée.

Oui, le titre est un peu long, mais le jeu est acclamé par la critique et l'édition définitive est pleine d'extras. Des scénarios supplémentaires, une bande-son orchestrale et la possibilité de jouer l'intégralité du jeu en mode 2D ne sont que quelques-uns des avantages que vous trouverez.

9. Forza Horizon 4

(Image credit: Microsoft Studios)

Forza a toujours été le produit phare de la bibliothèque Xbox en matière de jeux de course, mais Forza Horizon 4 transcende véritablement le genre avec ses paysages ouverts de la campagne anglaise et ses saisons changeantes qui modifient le comportement des voitures tout au long du jeu.

Si ce jeu est excellent en solo, il est encore meilleur lorsque des amis y jouent également, car vous verrez alors leurs drivatars apparaître dans les courses à vos côtés. Bonus : il se veut moins gourmand que Forza Horizon 5 sur votre machine.

10. Gears 5

(Image credit: The Coalition)

L'un des avantages du Xbox Game Pass est qu'il permet d'obtenir gratuitement les nouveaux jeux de première main dès leur lancement, comme, par exemple, Gears 5.

Ce jeu a non seulement une campagne solo fantastique qui suit les événements de Gears of War 4, mais il a aussi une tonne de modes multijoueurs qui sont disponibles dans le pack.

11. Gears Tactics

(Image credit: Microsoft)

Gears Tactics bouleverse la franchise traditionnelle du jeu de tir à la troisième personne en proposant une vue d'ensemble du champ de bataille. Dans Tactics, vous dirigez toujours Gears contre l'invasion des Locustes, mais cette fois-ci, le combat se déroule au tour par tour, avec des soldats spécialisés jouant divers rôles, tels que tireur d'élite, unité de mêlée ou médecin.

Les missions suivent généralement une formule similaire qui peut s'éterniser vers la fin du jeu, mais sinon, Gears Tactics est un moyen amusant de se plonger dans l'histoire de la franchise sans passer des heures à regarder le viseur d'un fusil.

12. Hades

(Image credit: Supergiant Games)

Hades est sans aucun doute l'un des meilleurs roguelike jamais réalisés. Même si vous n'êtes pas un fan du genre, nous vous recommandons d'essayer Hadès car il apporte des changements subtils qui vous feront voir chaque échec comme un succès déguisé.

Vous incarnez le fils d'Hadès qui tente de se frayer un chemin hors des Enfers dans une histoire parfaitement adaptée à la boucle de gameplay. Au cours de votre périple, vous rencontrerez un large éventail de légendes grecques - des mortels aux dieux - qui vous aideront ou vous gêneront dans votre progression, dans un univers bénéficiant d'une direction artistique magnifique dont nous ne nous lassons pas.

Lorsque vous mourez, vous êtes renvoyé dans la maison d'Hadès pour être grondé par votre père et ridiculisé par Hypnos - un dieu qui commente ce qui vous a tué. Bien que vous perdiez une grande partie de ce que vous avez trouvé pendant votre fuite, vous gardez en main de nombreuses ressources utiles qui vous permettent d'améliorer vos armes et vos capacités afin de faciliter votre prochaine tentative d'évasion.

13. Halo: The Master Chief Collection

(Image credit: 343 Industries)

Halo: The Master Chief Collection arrive en belle position dans ce top. Si vous n'en avez jamais entendu parler, il s'agit en fait de la discographie de l'univers Halo, avec Halo : Combat Evolved Anniversary et les éditions anniversaires de Halo 2, Halo 3 et Halo 4. La collection comprend tous ces jeux, plus toutes les cartes multijoueurs. C'est en fait la meilleure chose qui peut arriver à un fan de Halo.

14. Hollow Knight

(Image credit: Team Cherry)

Bien que l'expression soit galvaudée, il est juste de qualifier Hollow Knight de Dark Souls du genre Metroidvania. Si vous êtes un fan du style graphique sombre, de la structure de l'histoire et des challenges épuisants de Dark Soul, alors vous adorerez Hollow Knight.

Malgré toutes ses similitudes, Hollow Knight n'est pas une copie conforme, car il apporte sa propre touche avec des plateformes en 2D qui mettront à l'épreuve même les joueurs les plus expérimentés. Si vous parvenez à surmonter tout ce que Hollow Knight vous propose, vous serez récompensé par l'immense satisfaction d'avoir surmonté certains des combats et des plateformes les plus difficiles de tous les jeux vidéo.

15. Injustice 2

(Image credit: NetherRealm)

Rien que pour son contenu et son histoire en mode solo, Injustice 2 se distingue comme un jeu de combat exceptionnel qu'il faut absolument découvrir, même si les combats multijoueurs sont tout aussi agréables.

Les fans de DC auront l'occasion de se mettre dans la peau de leurs personnages préférés, tandis que les aficionados des jeux de combat bénéficieront d'un système de combat captivant, facile à apprendre et agréable à maîtriser.

Qui n'a jamais eu envie de se mesurer à Batman ?

16. Kingdom Hearts 3

(Image credit: Square Enix)

Il a fallu des années pour que Kingdom Hearts 3 sorte enfin, mais l'attente en valait la peine.

L'histoire est un peu lente et légèrement alambiquée pour les nouveaux venus dans la série, mais une fois que vous aurez passé l'intro, vous trouverez une aventure charmante et pleine d'action que nous avons qualifiée de "la nature fantastique de Final Fantasy avec la familiarité magique de Disney dans des mondes qui sont presque indiscernables des films qu'ils représentent". Oui, il est aussi bon que ça.

17. Knockout City

(Image credit: EA)

Knockout City est bien plus que ce que sa première bande-annonce maladroite laissait croire, et il finit par offrir quelque chose de vraiment unique dans le domaine du multijoueur compétitif. Comparé à d'autres jeux multijoueurs comme Rocket League et Splatoon, Knockout City se taille une place à part en proposant un jeu de balle au prisonnier extrêmement rapide qui, nous l'espérons, restera populaire dans les années à venir.

Bien qu'il faille un peu de temps pour s'habituer aux commandes du jeu, une fois que vous les aurez maîtrisées, vous éliminerez vos adversaires à gauche, à droite et au centre sur une multitude de cartes délirantes. Le développeur Velan Studios a choisi les effets sonores les plus stimulants pour la dopamine lorsque votre balle touche la mâchoire de votre adversaire.

18. Maneater

(Image credit: Tripwire Interactive)

Bien sûr, les jeux ont beaucoup à offrir avec des graphismes photoréalistes et des histoires qui feraient honte à certains lauréats d'un Oscar, mais qui a besoin de tout cela quand on peut jouer au meilleur shaRkPG du monde ?

Dans ce jeu, vous incarnez un requin qui cherche à affirmer sa domination sur la faune naturelle et les chasseurs humains afin de devenir le puissant méga-requin et de se venger de la mort de votre mère. C'est aussi sauvage et humoristique que cela en a l'air, accompagné d'un gameplay délicieusement horrible, le tout emballé dans un ensemble qui sait exactement comment ne pas abuser de son temps. Si vous recherchez un RPG en monde ouvert, court et agréable, ce jeu est fait pour vous.

19. Ori and the Will of the Wisps

(Image credit: Microsoft Game Studios)

Pendant des années, Ori and the Blind Forest a été l'un de nos jeux de donjon Metroidvania en 2D préférés sur Xbox One - il était sincère, beau et exigeant, et le monde suintait tout simplement de personnalité et d'intrigue.

Des années plus tard, Moon Studios et Microsoft ont sorti Ori and the Will of the Wisps, une suite qui ajoute de nouveaux éléments de combat, comme un système de tessons qui permet de personnaliser davantage les capacités d'Ori, et de grands combats de boss qui rendent le jeu plus mémorable et interrompent la résolution des énigmes.

20. The Outer Worlds

(Image credit: Obsidian Entertainment)

The Outer Worlds développé par Obsidian Entertainment reprend tout ce que vous avez aimé dans la franchise Fallout - l'humour, l'écriture et l'arsenal - et le transpose dans un univers plus vaste.

Il en résulte un RPG loufoque, riche en satire, qui injecte beaucoup de fun dans la formule classique de Fallout que nous aimons tant.

21. Overcooked 2

(Image credit: Team17 Digital Limited,)

Si vous avez besoin d'un jeu multijoueur amusant, choisissez Overcooked 2 sur le Xbox Game Pass. Ce jeu de cuisine coopératif vous met en relation avec d'autres joueurs pour essayer de gérer efficacement la cuisine d'un restaurant, en exécutant les commandes des clients.

Cela semble facile, mais les choses se compliquent lorsque certaines parties de la cuisine se déplacent ou fonctionnent mal de manière aléatoire. Cependant, l'astuce et l'absurdité de tout cela valent bien toutes les frustrations que vous pourriez éprouver.

22. Project Winter

(Image credit: Other Ocean Interactive)

Project Winter est un fantastique jeu de déduction sociale prêt à mettre vos amitiés à rude épreuve alors que vous tentez de survivre dans une région sauvage glacée. Travaillez ensemble pour rassembler des ressources, vous réchauffer et repousser les animaux sauvages, tout en essayant de sauver votre vie, mais faites attention car tout le monde n'est pas forcément ce qu'il prétend être.

Ce qui distingue Project Winter, c'est la variété de ses rôles et de ses défis, ce qui permet à chaque partie d'être différente mais tout aussi amusante que la précédente !

23. Psychonauts 2

(Image credit: Xbox Game Studios/Double Fine)

Que vous soyez un fan de l'original qui a attendu la suite pendant plus de dix ans ou que vous n'ayez jamais entendu parler de la série, Psychonauts 2 est un incontournable du Game Pass. Ce jeu de plates-formes d'action nous a éblouis par sa superbe approche des sujets liés à la santé mentale et ses mondes uniques apportent une fraîcheur bien nécessaire au genre du collectathon.

Nous avons adoré tout ce que Psychonauts 2 avait à nous offrir - de son gameplay à ses personnages excentriques - et nous ne sommes donc pas surpris que beaucoup le considèrent comme un prétendant au titre de Jeu de l'année 2021. Une fois que vous aurez passé une heure ou deux à incarner Razputin Aquato, vous comprendrez aussi notre engouement.

24. Rainbow Six: Siege

(Image credit: Ubisoft)

Les fans de jeux de tir à la première personne seront peut-être déçus de ne pas trouver de jeux Call of Duty sur le Xbox Game Pass, mais entre la série Battlefield et le remarquable jeu de tir à la première personne d'Ubisoft, Rainbow Six : Siege d'Ubisoft, il existe de nombreuses autres options.

Ce que nous apprécions le plus dans Siege, c'est qu'il repose moins sur l'habileté des réflexes et plus sur la planification tactique. L'endroit où vous posez les charges explosives, la façon dont vous couvrez les coins et le moment où vous vous déplacez entre les pièces ont tous de l'importance, et ce sont des décisions comme celles-ci qui donnent au jeu un plafond de compétences élevé. Si vous êtes un fan de jeu de tir à la première personne, vous ne pouvez pas le manquer.

25. Resident Evil 7 biohazard

(Image credit: Capcom)

Resident Evil 7 biohazard est un retour en force de la série - une renaissance du survival-horror sur consoles que nous n'avions pas vue depuis le quatrième jeu de la série sur la Nintendo GameCube.

Il est vraiment, viscéralement effrayant de la meilleure des façons, et son décor de maison hantée est si joyeusement dégoûtant que vous ne cessez de vous émerveiller. Si vous avez le goût de l'horreur, vous allez l'adorer.

26. Sea of Thieves

(Image credit: Rare)

Sea of Thieves, l'aventure mouvementée de Rare, vous permet d'incarner un pirate naviguant sur les mers d'un monde fantastique, seul ou au sein d'un équipage pouvant compter jusqu'à quatre membres.

C'est à vous de décider si vous voulez vous concentrer sur le commerce, la chasse au trésor ou le pillage du butin des autres. C'est un excellent titre pour ceux qui aiment jouer avec leurs amis dans un open-world sur le thème des pirates.

27. Slay the Spire

(Image credit: Mega Crit Games)

Pour les fans de stratégie, Slay the Spire est comme une rencontre entre Magic : The Gathering et Spelunky. Dans ce jeu de construction de deck à la manière d'un roguelike, vous modifiez un deck pour vous frayer un chemin jusqu'au sommet de la tour.

Au fur et à mesure, vous devrez prendre des décisions sur les cartes à améliorer, les potions à stocker et les reliques à prendre, tout cela pouvant faire la différence entre la vie et la mort dans un combat de boss. Si vous aimez les jeux de cartes qui vous font perdre la tête, Slay the Spire vaut bien l'espace disque qu'il occupe.

28. Tell Me Why

(Image credit: Dontnod)

Lauréat du prix Games For Impact aux 2020 Game Awards, Tell Me Why est un jeu dans lequel vous décidez du déroulement de l'histoire en fonction de vos actions.

Développé par le développeur de la série bien-aimée Life is Strange, Tell Me Why poursuit la tendance du studio à aborder des questions complexes de manière significative. Et même si vous n'êtes pas un grand joueur, ce jeu est fait pour vous, car il ressemble plus à un film interactif qu'à un jeu vidéo classique.

29. Tetris Effect: Connected

Pour son époque, Tetris était un chef-d'œuvre. C'était le mélange parfait de mécaniques de jeu addictives, de logique tordue et, dans les derniers niveaux, un véritable test de réflexes. Mais si Tetris pouvait être plus que cela ? Et s'il pouvait être un voyage émotionnel, voire spirituel ? C'est Tetris Effect.

Il s'agit d'une variante de l'ancien jeu qui combine de magnifiques décors, une musique évocatrice et des vitesses toujours plus élevées pour vous mettre dans un état de flow parfait. La dernière version, Connected, sur Xbox Game Pass, ajoute un mode coopératif multijoueur pour que vous puissiez vous aussi emmener un autre joueur sur des montagnes russes émotionnelles.

30. Viva Piñata

(Image credit: Microsoft)

Si vous en avez assez des guerres, des explosions et des coups de poing, cette tranquille sandbox sim est comme un calmant virtuel. Ce bijou de la Xbox 360 vous met à la tête d'un jardin de pinatas que vous devrez façonner en quelques heures.

Chaque décision de conception que vous prenez fait apparaître diverses nouvelles créatures pinata qui deviendront des résidents si certaines conditions sont remplies. La chasse pour capturer de nouvelles créatures, les rendre heureuses et les faire se reproduire est une boucle de gameplay extrêmement addictive et qui vaut la peine d'être expérimentée même dix ans après sa sortie.