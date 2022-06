Meilleurs accessoires pour Steam Deck 2022 : complétez votre console portable Valve avec goût

(opens in new tab)

Si le Steam Deck est votre nouveau compagnon de jeu, ou si vous attendez patiemment que Valve l'expédie dans votre boîte aux lettres, vous vous demandez peut-être comment compléter cette configuration compacte pour en tirer le meilleur parti.

En effet, malgré sa petite taille, la console de Valve constitue en réalité un ordinateur gaming entièrement fonctionnel - ce qui signifie qu'il existe tout un monde de périphériques et d'accessoires différents que vous pouvez acheter pour enrichir votre expérience de jeu. Qu'il s'agisse de casques, de batteries externes, de souris et de claviers gaming à coupler à la station d'accueil.

Une petite remarque : comme le Steam Deck fonctionne sous Linux, certaines souris et certains claviers nécessitant des pilotes Windows resteront incompatibles. Il existe heureusement de nombreuses alternatives à ce jour.

Quels accessoires acheter pour compléter votre Steam Deck ?

Les meilleurs claviers pour le Steam Deck

Il est peu probable que vous souhaitiez brancher un clavier sur votre Steam Deck lorsque vous êtes en déplacement, mais en avoir un à portée de main vous sera utile si vous connectez la console à un écran. Il y a certains gameplays qui s'apprivoisent mieux avec une souris et un clavier, comme les jeux de tir à la première personne et les MOBA.

Nous pensons qu'un clavier gaming de petite taille fera parfaitement l'affaire, car vous pourrez le transporter dans un sac à dos avec votre Steam Deck. Si ces claviers ne vous plaisent pas, jetez un coup d'œil à notre classement des meilleurs claviers gamer : nous sommes sûrs que vous trouverez quelque chose qui répondra à vos besoins.

Le Razer Huntsman Tournament Edition parvient à offrir des performances fantastiques sans être cher (Image credit: Razer)

Il faut s'attendre à débourser plus de 100 € pour un excellent clavier gamer si vous prenez un tant soit peu avec sérieux vos performances multijoueurs. La beauté du Razer Huntsman Tournament Edition est qu'il parvient à offrir une réactivité étonnante sans être le clavier le plus cher du marché. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités ici, ce qui le place derrière beaucoup de ses rivaux. Mais il compense par sa nature compacte et amovible - ce qui le rend idéal pour les joueurs nomades.

Lire notre test complet (en anglais) : Razer Huntsman Tournament Edition

(Image credit: Logitech)

Le G915 TKL est à la hauteur de son nom : il offre la vitesse dont vous avez besoin pour des jeux épiques tout en se dispensant de câble. Avec un taux d'interrogation de 1 000 Hz et une distance d'actionnement de 1,5 mm, il peut imiter les performances de son alternative filaire. Il dispose également d'une longue portée sans fil et d'une autonomie décente compte tenu de son éclairage RGB étonnant. Et surtout, c'est un clavier magnifique avec ses touches flottantes low profile et sa surface en aluminium brossé. Petit et facile à transporter, ce modèle est sans aucun doute l'un des meilleurs claviers gamer pour le Steam Deck.



Lire notre test complet (en anglais) : Logitech G915 TKL Lightspeed

(Image credit: Corsair)

Ce n'est pas pour rien que nous avons sélectionné trois claviers à 60%, car les claviers plus petits offrent une meilleure portabilité si vous souhaitez les transporter avec votre nouveau Steam Deck. Le Corsair K65 Mini est parmi les meilleurs. Avec des pressions incroyablement satisfaisantes, un polling rate impressionnant de 8 000 Hz et des touches hautement personnalisables, il y a beaucoup à apprécier ici. Il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous habituer à ne pas composer avec des touches directionnelles, mais vous ne regretterez pas son adoption.

Lire notre test complet : Corsair K65 Mini

Meilleures souris gamer pour Steam Deck

Si vous jouez exclusivement sur Steam Deck en mode portable, vous n'avez peut-être pas envisagé d'acheter une souris gamer adaptée, mais nous vous conseillons vivement d'investir dans un tel périphérique si vous décidez de transformer votre console en PC gamer mobile.

Un combo clavier-souris vous donnera un avantage certain au sein de n'importe quelle compétition eSport, et certains jeux se prennent mieux en main avec ce type de commandes.

Vous n'en avez pas besoin, tout comme vous pouvez jouer à de nombreux titres PC avec une manette, mais la présence d'une souris vous permettra nettement d'améliorer vos skills en multijoueur comme dans une campagne solo.

La Logitech G305 Lightspeed est très performante (Image credit: Logitech)

La Logitech G305 Lightspeed n'a peut-être pas l'air d'une souris gaming avec son design bureautique premium aux multiples coloris, mais elle cache une réactivité à toute épreuve. Non seulement elle vous offre jusqu'à 12 000 DPI, et vous avez en plus la possibilité de remapper les commandes à votre guise. Ajoutez à cela le fait que son prix reste très raisonnable et vous pouvez comptez sur un rapport qualité-prix exceptionnel, vous permettant de jouer sur Steam Deck comme vous le feriez sur un PC haut de gamme.

Lire notre test complet (en anglais) : Logitech G305 Lightspeed

La Roccat Burst Core prouve qu'il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour obtenir la meilleure souris gaming (Image credit: Roccat)

La Roccat Burst Core prouve qu'il n'est pas nécessaire de payer plus de 50 € pour obtenir une souris de qualité. Cette option filaire abordable se distingue autant par ses performances et sa conception que par son prix. Bien qu'elle ne comporte que peu de fioritures, elle se distingue par tout le reste, y compris l'ergonomie et la légèreté. Les fans de RGB voudront peut-être opter pour la Roccat Burst Pro, plus onéreuse, mais si quelque chose de plus minimaliste et de plus classe ne vous dérange pas, cette souris est celle qu'il vous faut, quel que soit votre budget.

Lire notre test complet (en anglais) : Roccat Burst Core

La Corsair Dark Core RGB Pro est la meilleure souris gaming si vous souhaitez opter pour le sans fil (Image credit: Corsair)

3. Corsair Dark Core RGB Pro Wireless Le sans fil dans toute sa splendeur Caractéristiques techniques DPI: 18 000 Caractéristiques principales: Vitesse sans fil inférieure à 1 ms, poignées latérales interchangeables, hyper-polling jusqu'à 2 000 Hz. Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Faible latence + Interface logicielle complète Pourquoi attendre - Pas pour les joueurs au budget limité - Plus difficile à utiliser lorsqu'elle est connectée

La Corsair Dark Core RGB est une souris sans fil très impressionnante, idéale pour garder votre bureau dégagé. L'absence de câbles l'empêchera de s'emmêler à tout autre accessoire si vous la gardez dans un sac à côté de votre Steam Deck. Avec sa vitesse inférieure à 1 ms, sa latence incroyablement faible et sa fiabilité, c'est vraiment une souris avec laquelle on peut jouer - sans parler de son éclairage RGB hautement personnalisable et de son logiciel très complet.

Lire notre test complet (en anglais) : Corsair Dark Core RGB Pro Wireless

Meilleures souris gamer : 10 modèles précis et rapides pour rendre vos parties vidéoludiques plus agréables

Les meilleurs casques et écouteurs pour le Steam Deck

Un casque sera un accessoire essentiel pour accompagner votre Steam Deck, mais vous constaterez que les produits qui conviennent le mieux aux PC et ordinateurs portables gaming traditionnels sont probablement trop encombrants pour être utilisés avec une console portable. Cela ne veut pas dire que c'est impossible, mais lorsque vous vous déplacez et jouez à distance, des écouteurs et des casques plus petits seront plus faciles à transporter.

Non seulement cela vous aidera à profiter de la bande son de vos jeux, mais vous pourrez également discuter avec vos coéquipiers, ce qui vous donnera un avantage stratégique sur des titres multijoueurs.

(Image credit: SteelSeries)

En matière de son, la gamme de casques SteelSeries Arctis ne vous laissera jamais tomber. Elle offre une qualité sonore qui plaira aussi bien aux joueurs qu'aux audiophiles. Et comme il s'agit d'un casque sans fil, il élimine les câbles gênants sans sacrifier les performances. En fait, que vous soyez connecté via Bluetooth ou via la connectivité sans fil 2,4 GHz, vous bénéficierez d'une expérience sans latence, ce qui en fait une excellente proposition pour le moindre de vos jeux. À ce stade, l'autonomie de plus de 20 heures et le micro certifié Discord ne sont que des cerises sur le gâteau.

Lire notre test complet (en anglais) : SteelSeries Arctis 9 Wireless

(Image credit: 1More)

Les écouteurs intra-auriculaires 1More Triple Driver sont les meilleurs écouteurs filaires que vous pouvez acheter en 2022, vous offrant un son luxuriant simplement en les branchant dans la prise casque de votre contrôleur ou de votre PC. Le câble en caoutchouc peut s'emmêler un peu, et la télécommande est un peu plastique, mais il est difficile de trouver un vrai défaut au prix ici, et leur petite taille les rend faciles à transporter à côté de votre console Steam Deck.

Lire notre test complet (en anglais) : 1More Triple Driver

(Image credit: Turtle Beach Battle Buds)

Légers, portables et prêts à l'emploi dès que vous les branchez dans la prise casque d'une manette, les Turtle Beach Battle Buds sont idéaux pour des appareils comme le Steam Deck ou la Nintendo Switch.

Ces écouteurs câblés d'apparence basique sont aussi bons que possible, sans vous coûter bien cher. Ils ne concèderont pas la qualité sonore des écouteurs les plus premium de cette liste, mais ils sont confortables à porter, faciles à transporter et intègrent un microphone à perche détachable pour converser avec vos coéquipiers dans le feu de la bataille.

Lire notre test complet (en anglais) : Turtle Beach Battle Buds

Les meilleures cartes microSD pour le Steam Deck

Les cartes microSD vous permettent d'augmenter facilement la capacité de stockage de nombreux appareils, et il est probable que vous en ayez besoin si vous prévoyez d'installer des jeux volumineux sur votre Steam Deck. Les meilleures cartes microSD doivent offrir des vitesses élevées, ce qui est essentiel lorsque vous déplacez des fichiers volumineux comme des jeux vers et depuis la carte.

Bien qu'il ne s'agisse pas de la carte SD la plus résistante du marché, les vitesses de lecture de 100 mégaoctets par seconde (Mo/s) et d'écriture de 90 Mo/s de la Samsung Evo Plus sont néanmoins impressionnantes.

De plus, vous avez le choix entre plusieurs tailles, que vous ayez besoin de 32 ou 128 Go de stockage, vous êtes entre de bonnes mains.

Si vous prévoyez de télécharger de nombreux jeux, vous aurez besoin d'une carte microSD fiable capable d'écrire rapidement de grandes quantités de données, ce qui est exactement ce que la Samsung Pro+ peut faire.

Elle est classée U3 et offre des vitesses de lecture/écriture de 95 Mo/sec et 90 Mo/sec. Le type de vitesses que la carte microSD Samsung Pro+ peut gérer sera largement hors sol pour le stockage plus classique de vos photos mobiles, par exemple. Mais pour enrichir la capacité de stockage de votre Steam Deck, c'est un achat fantastique.

SanDisk prétend que cette carte microSD peut lire jusqu'à 95 Mo/s et écrire 90 Mo/s. Cela en fait une carte très rapide, et avec des fichiers plus petits, elle est encore plus véloce - il s'agit donc d'une excellente carte pour les caméras d'action, les drones ou la photographie en rafale.

Encore une fois, le prix est un peu élevé, mais si cela ne vous dérange pas de dépenser un peu plus que la normale, vous obtiendrez une excellente carte microSD pour stocker vos meilleurs jeux Steam.

Les meilleurs câbles HDMI pour le Steam Deck

Un câble HDMI sera nécessaire si vous prévoyez de connecter votre Steam Deck à un autre écran via le futur dock Steam Deck. Bien que cette station d'accueil n'ait pas encore été dévoilée, nous savons qu'elle sera équipée d'un port HDMI 2.0 et d'un port d'affichage 1.4. Il est donc préférable de vérifier à l'avance que vous disposez des bonnes connexions.

Il est facile, pour un détaillant, de vous convaincre qu'un câble HDMI fantaisie en fera plus que les autres. Mais en réalité, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un câble HDMI bon marché, d'autant plus que le Steam Deck n'est pas capable d'exécuter des jeux à des résolutions élevées comme la 4K.

(Image credit: Amazon)

Idéalement adapté à tous vos besoins en matière de télévision, ce câble HDMI Amazon Basics est bon marché. Il est possible d'acheter un équivalent non certifié premium, mais avec celui-ci, vous savez que vous disposez du meilleur du lot.

La conception du câble signifie qu'il est également assez robuste. Si votre câble doit être placé à un angle difficile ou s'il est souvent tiré, il résistera aux dommages plus longtemps qu'un câble ordinaire. Ajoutez-en quelques-uns à votre installation TV et vous ne serez pas déçu.

(Image credit: Amazon)

2. Câble HDMI à angle droit UGREEN Parfait pour les configurations difficiles d'accès Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Conception à angle droit + Fonctionne bien avec les installations murales Pourquoi attendre - Difficilement remplaçable

Si votre téléviseur est fixé au mur, il est judicieux d'utiliser un câble HDMI à angle droit pour un montage plus soigné derrière votre installation. Ce câble UGREEN est idéal à cet effet, car il est simple à utiliser et offre le taux de transfert de données HDMI complet dont vous avez besoin pour votre télévision.

Ce n'est pas un câble que vous pouvez changer facilement grâce à son connecteur à angle de 90 degrés, mais pour les utilisateurs ayant une installation spécifique, vous serez ravi de la facilité d'utilisation de ce câble.

Les meilleures batteries externes pour le Steam Deck

Tous vos gadgets portables ont le même problème : une autonomie limitée. Vous avez donc certainement besoin de l'une des meilleures batteries externes pour garder vos appareils en marche lorsque vous êtes loin d'une source d'alimentation fixe.

Le Steam Deck présente très peu de problèmes, comme nous l'avons souligné dans notre test, mais l'autonomie de la batterie n'est pas particulièrement élevée. Cela ne devrait pas être une surprise si l'on considère les jeux gourmands en énergie qu'il peut exécuter, mais ce n'est pas un réconfort si vous êtes à court de jus au milieu d'un combat de boss. Gardez l'une de ces banques d'alimentation à portée de main et vous prolongerez considérablement votre expérience de jeu.

(Image credit: MaxOak)

1. MAXOAK 50 000 mAh Une belle connectivité pour un prix raisonnable Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Six ports + Une énorme batterie Pourquoi attendre - Volumineuse

Vous avez besoin de recharger tout ce que vous possédez et en même temps ? La batterie externe MAXOAK 50 000 mAh est faite pour vous. Elle peut recharger six appareils en même temps grâce à sa capacité de 50 000mAh, ce qui signifie que vous ne serez pas à court d'énergie de sitôt.

Elle se révèle capable de supporter le Steam Deck et la Nintendo Switch aussi facilement que votre smartphone ou votre tablette - ce qui s'avère idéal si vous n'avez pas de prise murale à proximité.

(Image credit: iMuto)

2. iMuto 20 000 mah Partez tranquillement en week-end Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Grande capacité pour le prix + Dispose d'un écran pratique Pourquoi attendre - Design massif - Très lourde

Offrant pratiquement tout ce dont vous pourriez avoir besoin à ce prix, la batterie externe iMuto 20 000 mah peut charger votre smartphone de milieu de gamme plus de quatre jours d'affilée sans aucun problème. Idem pour votre Steam Deck.

Le prix à payer est qu'il s'agit d'une batterie externe assez volumineuse et certainement lourde, mais avec deux ports et un écran qui vous indique la charge restante, elle reste l'une des plus pratiques en circulation. Même si elle n'est pas particulièrement portable.

Les meilleurs hubs USB pour le Steam Deck

Le Steam Deck va recevoir une station d'accueil officielle, mais comme nous n'avons actuellement aucune date d'expédition ni même de prix confirmé, nous ne vous en voudrions pas de vouloir tester des alternatives efficaces pour coupler votre nouvelle console portable à un écran.

Après tout, le Steam Deck est un petit PC, et vous ne serez pas en mesure d'utiliser d'autres accessoires comme une souris ou un clavier sans avoir accès à des ports supplémentaires.

(Image credit: Anker)

1. Anker 341 USB-C Un excellent dock USB-C en attendant Pourquoi l’acheter + Excellent rapport qualité-prix + Nombreux ports + Support Linux Pourquoi attendre - Le Dock officiel de Steam Deck serait préférable

Le hub Anker 341 USB-C fait exactement ce qu'une station d'accueil USB doit faire, en vous offrant la charge via l'USB-C tout en fournissant des ports supplémentaires pour HDMI, les cartes MicroSD et deux périphériques USB-A 3.0.

Cette station d'accueil 7-en-1 fonctionne également avec Linux, elle s'avère donc incontournable pour votre Steam Deck.