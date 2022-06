Les meilleures enceintes stéréo : quel système audio domestique choisir en 2022 ?

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

Note de l'éditeur : juin 2022 Nos choix de meilleures enceintes stéréo reflètent l'éventail des options qui s'offrent aux auditeurs avertis et englobent des modèles passifs de bibliothèques et de colonnes (notre meilleur choix : les enceintes Definitive Technology avec caissons de basses actifs intégrés), des modèles bibliothèque actives avec connexions Bluetooth filaires et sans fil (Q Acoustics M20 HD) et des enceintes actives avec fonction de streaming Wi-Fi intégrée (KEF LS50 Wireless II). En fait, il y a quelque chose ici pour tous les scénarios et, conformément à notre mission qui consiste à orienter les lecteurs vers des choix rentables, il y a également des options économiques. Al Griffin, rédacteur en chef, Home Entertainment

Les enceintes stéréo sont essentielles si vous voulez un système de musique à domicile approuvé par les audiophiles. Bien sûr, les enceintes sans fil, comme le HomePod mini d'Apple et la Sonos One, sont populaires en ce moment. Mais il y aura toujours ceux d'entre nous qui veulent un véritable son stéréo pour une expérience totalement immersive à la maison. C'est là que les enceintes stéréo haut de gamme entrent en jeu.

Même si vous êtes un auditeur occasionnel, vous préférez que le son soit clair, sans perte et, surtout, fidèle à sa source originale. Bien que les principes du son stéréo datent de plusieurs dizaines d'années, les audiophiles du monde entier continuent de croire que deux enceintes hi-fi sont bien meilleures qu'une seule.

Mais quelles sont les meilleures enceintes stéréo que vous pouvez acheter aujourd'hui, et comment trouver celles qui vous conviennent sans gaspiller votre argent ? Nous avons testé les meilleurs haut-parleurs hi-fi disponibles actuellement auprès des plus grandes sociétés audios, notamment Klipsch, KEF et Q Acoustics. Nous avons sélectionné une gamme d'appareils pour notre guide ci-dessous, comme des enceintes de bibliothèque compactes, des enceintes pour ordinateur, ainsi que des tours et des caissons de basses qui domineront la pièce.

Cela signifie que si vous avez simplement besoin d'une nouvelle paire d'enceintes pour votre tourne-disque ou si vous souhaitez construire le système hi-fi de vos rêves, nous avons un modèle adapté à vos besoins et à votre budget. Nous allons tester d'autres appareils à l'avenir et les ajouterons à cette sélection, alors n'hésitez pas à revenir voir ce guide.

Quelle système d'enceintes stéréo choisir ?

(Image credit: Definitive Technology)

1. Definitive Technology BP9080x Les meilleures enceintes stéréo, sans conteste Caractéristiques techniques Dimensions: 128,27 x 17,78 x 40,64 cm / 131,45 x 30,48 x 40,64 cm Poids: 28,12 kg Compatible Dolby Atmos / DTS:X: Oui Active ou passive : Caisson actif, sinon passif Subwoofer: 12 pouces alimenté Réponse en fréquence : 16 Hz - 40 kHz Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un son parfait + Prêt pour Dolby Atmos / DTS:X + Des basses incroyables qui peuvent être aisément paramétrées Pourquoi attendre - Très cher par rapport aux modèles plus petits

L'argent ne fait peut-être pas tout, mais lorsqu'il s'agit de choisir des enceintes stéréo, il peut être important. Le système d'enceintes stéréo BP9080x de Definitive Technology est, soyons clairs, un article de luxe destiné uniquement aux audiophiles les plus pointus du marché. Si c'est votre cas, lisez ce qui suit pour découvrir à quel point ces enceintes sont étonnantes.

Du début à la fin de la gamme de fréquences couverte, les enceintes BP9080x proposent un son clair comme le cristal, et vraiment riche. La conception passive est assistée par un subwoofer actif, donnant à l'utilisateur un contrôle indépendant du volume du subwoofer sur chaque tour, ce qui signifie qu'il peut être ajusté pour s'adapter à n'importe quelle pièce avec des ondes stationnaires.

Sur les médiums le son s’est avéré fidèle et clair sans jamais être surchargé ou « boueux », quels que soient les morceaux et les sons que nous lui avons faits tester. Les médiums se fondent parfaitement dans les superbes fréquences aiguës qui n'ont jamais été agressives, même lorsque les fenêtres tremblaient à cause du volume. Sur toute la gamme de fréquences la clarté du son était au rendez-vous.

Pour couronner le tout, il y a deux haut-parleurs "8 canaux" qui font de cet appareil une pièce maîtresse parfaite dans votre home cinéma Dolby Atmos ou DTS:X.

Toutes ces qualités sont enveloppées dans un boîtier haut et fin, fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure, qui est incroyablement discret, surtout si l'on considère le volume qu'il peut produire. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que si vous cherchez à dépenser de l'argent (et c'est beaucoup d'argent), nous ne pouvons que recommander les enceintes BP9080x de Definitive Technology.

(Image credit: Klipsch)

2. Klipsch Forte III Les enceintes stéréo les plus durables Caractéristiques techniques Dimensions: 41,9 x 91,4 x 33 cm Poids: 32,7 kg Compatible Dolby Atmos / DTS:X: Oui Active ou passive : Passif, bi-amp ou bridge Subwoofer: 12 pouces Réponse en fréquence : 38 Hz - 20 kHz Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Des médiums clairs et des aigus arrondis + Aucune distorsion perceptible + Robustes et esthétiques Pourquoi attendre - Cher par rapport aux modèles similaires

Depuis 1985, les enceintes Forte de Klipsch sont la référence en matière de divertissement à domicile. Aujourd'hui, les enceintes Forte III sont sur le marché et espèrent poursuivre le succès de leurs prédécesseurs.

Ces enceintes stéréo ont un son fantastique. L'attention portée par Klipsch aux détails dans le réglage fin des enceintes est inégalée, ce qui permet d'obtenir une gamme de médiums-aigus claire et complexe. Elles sont également designer et construites de manière phénoménale, ce qui en fait un complément idéal pour n'importe quel salon. Elles sont également très lourdes, ce qui peut être une bénédiction et une malédiction. Une fois que vous aurez trouvé leur place dans le salon, ces haut-parleurs n'iront nulle part.

Ces enceintes sont construites pour les basses, avec un subwoofer de 12 pouces et un radiateur passif massif de 15 pouces à l'arrière de l'enceinte pour aider à disperser les basses fréquences. Pour tirer le meilleur parti des haut-parleurs de basses de ces tours, vous devez utiliser deux amplificateurs séparés, ou un seul amplificateur avec plusieurs sorties qui soit suffisamment puissant pour faire bouger le caisson de basses. Le fait de disposer d'un contrôle séparé ou d'un contrôle bi-amplifié permet à l'utilisateur de contrôler la puissance envoyée vers les canaux haut et bas, ce qui lui permet d'obtenir l'équilibre exact qu'il souhaite.

L'inconvénient de ces enceintes stéréo est qu'elles sont encore plus chères que les enceintes Definitive Technology BP9080x et qu'elles n'ont pas les subwoofers alimentés ou les haut-parleurs à haut rendement que possède notre premier choix. Vous payez une partie pour le nom Klipsch. La qualité du produit justifie ce prix- il n’y a seulement pas assez de puissance sonore pure pour renverser la proposition du système Definitive Technology BP9080x.

Si vous n'êtes pas attachés aux mastodontes du marché, comme les tours Definitive Technology, les enceintes RP-150M de Klipsch sont une option d'enceinte de bibliothèque étonnamment abordable, avec une clarté des moyennes et hautes fréquences qui rivalise avec notre premier choix.

Ces enceintes légères et passives sont magnifiquement conçues et s'inscrivent dans la continuité de ce que Klipsch fait de mieux : une reproduction honnête et claire sans sur-coloration du son. Le woofer de 5 pouces n’apporte pas grand-chose en matière de basses et ne s'approche pas de manière audible de la promesse de fréquence de 48 Hz. En revanche, ces enceintes ont une restitution surprenante dans les basses et moyenne fréquences.

Le son dans les médiums de ces enceintes stéréo Klipsch est complètement clair et ouvert, ce qui permet de faire ressortir une articulation subtile qui serait perdue sur des systèmes moins performants. La gamme supérieure ne devient jamais stridente et possède un air naturel qui semble être la signature des produits Klipsch.

Dans l'ensemble, si vous recherchez une paire solide d'enceintes stéréo pour une écoute occasionnelle, un travail en studio ou pour assembler un système multimédia, ces enceintes Klipsch RP-150M sont un choix idéal, surtout pour ce prix.

(Image credit: KEF)

4. KEF LS50 Wireless II Les meilleures haut-parleurs stéréo pour une écoute sans fil Caractéristiques techniques Dimensions: 30,5 x 20 x 31,1 cm Poids: 20,1 kg Compatible Dolby Atmos / DTS:X: Non Actif ou passif : Actif Subwoofer: N/A Réponse en fréquence : 40 Hz – 47 kHz Sortie maximale : 108 dB Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Qualité audio phénoménale + Installation facile + Nombreuses options de connexion Pourquoi attendre - Prix élevé par rapport aux autres enceintes sans fil autonomes

Disponibles dans une large gamme de couleurs, les LS50 Wireless II s'appuient sur le succès des LS50 Wireless de KEF, qui nous ont impressionnés par leur son détaillé et leurs options de connectivité, pour créer ce qui pourrait être les meilleurs haut-parleurs stéréo que vous pouvez acheter aujourd'hui à ce prix.

Avec la prise en charge de Hi-Res Audio, une scène sonore étendue, et d'excellents détails et dextérité, lors de nos tests, nous avons constaté que la qualité audio est tout simplement fantastique. Ajoutez à cela une application grandement améliorée, la possibilité d'ajuster les paramètres d'égalisation et une installation d'une simplicité déconcertante, et vous obtenez une paire d'enceintes stéréo qui offre une très bonne restitution du son.

(Image credit: Apple)

Oui, le HomePod mini d'Apple n'est qu'une seule enceinte. Cependant, l'association de deux de ces appareils compacts peut être une excellente alternative à l'achat d'un système audio domestique coûteux.

L'Apple HomePod Mini est optimisé pour une utilisation dans l'écosystème Apple, vous aurez donc besoin d'un abonnement à Apple Music pour tirer le meilleur parti de cette enceinte. Mais, lors de nos tests, nous avons constaté que le son que vous obtenez pour le prix est assez exceptionnel, même s'il ne rivalise pas avec les enceintes plus grandes de ce guide.

Dans l'ensemble, il s'agit d'une excellente alternative si vous recherchez une enceinte intelligente et une enceinte stéréo un peu plus abordable que certaines des options de luxe et de qualité audiophile de cette liste. Assurez-vous simplement d'en prendre deux pour un impact maximal.

Si vous êtes un audiophile et que vous recherchez des enceintes bibliothèque compactes mais que vous ne voulez pas sacrifier la qualité du son, jetez un coup d'œil aux enceintes Q Acoustics Concept 20.

Ces enceintes bibliothèque extrêmement compactes restituent un son riche, des basses aux médiums en passant par les aigus. Même avec l'amplificateur poussé à fond (à des niveaux de puissance sûrs), le son n'a jamais subi de distorsion et est resté clair, pas strident. Bien sûr, avec des enceintes de cette taille, il n'y avait pas beaucoup de basses en dessous de la gamme des bas-médiums, mais ce qui était là était plein sans être boueux.

Les enceintes Q Acoustics Concept 20 sont passives et nécessitent un amplificateur externe, ce qui pourrait être considéré comme un avantage pour certains et un inconvénient pour d'autres.

Pour les audiophiles, c'est une excellente excuse pour dépenser encore plus d'argent dans un amplificateur haute-fidélité afin d'obtenir le meilleur son possible de ces enceintes déjà excellentes. Pour les auditeurs occasionnels, cependant, il peut être gênant d’avoir à se préoccuper de l’amplification.

Après avoir testé des chansons de tous les genres imaginables, il est clair que les enceintes Q Acoustics Concept 20 sont à la hauteur de tous les défis. Pour ceux qui cherchent à remplir leur salon d'un son Hi-Fi clair et net, ces enceintes stéréo de Q Acoustics sont un excellent choix.

(Image credit: Polk)

7. Polk Signature S60 Les meilleures enceintes colonnes stéréo disponibles à prix abordable Caractéristiques techniques Dimensions: 29,7 x 113 x 39 cm Poids: 23,6 kg Compatible Dolby Atmos / DTS:X: Non Actif ou passif : Passif Subwoofer: N/A Réponse en fréquence : 26 Hz - 40 kHz Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) 128 avis de clients Amazon (opens in new tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Belle apparence, design discret + Médiums clairs et tranchants + Beaucoup d'aigus... Pourquoi attendre - ...peut-être trop d'aigus

Polk Audio fabrique des enceintes stéréo de qualité qui rivalisent avec les plus grandes marques tout en restant à un prix compétitif. Est-ce que ces magnifiques tours Polk Signature S60 à gamme complète peuvent rivaliser avec les prouesses des tours Definite Technology BP9060x ? Pas exactement, mais ce sont des enceintes exceptionnelles tout de même.

Les enceintes passives de la série Signature de Polk sont conçues pour fournir un son complet et immersif et, pour la plupart, elles atteignent leur but. Les fréquences moyennes, qui sont les plus faciles à brouiller, sont claires et articulées, quel que soit le son diffusé par ces tours de près d'un mètre de haut.

La gamme des hautes fréquences est dynamique, parfois au point d'être stridente lorsque le volume est vraiment poussé, mais elle n'est jamais trop dure pour le confort. En ce qui concerne les basses fréquences, l'emballage annonce un système de port unique qui permet aux basses fréquences de voyager plus facilement. Cependant, pour entendre les basses vraiment percer, il faut pousser le volume assez fort. Dans l'ensemble, la qualité sonore de ces haut-parleurs Polk Audio est excellente, les fréquences pourraient simplement être ajustées avec un égaliseur externe.

Si vous recherchez une alternative plus abordable aux tours Definite Technology, les enceintes Polk Audio Signature S60 sont une option solide qui surpassera probablement n'importe quel autre système audio domestique ordinaire que vous trouverez.

Bien qu'ils ne gèrent pas les aigus ou les graves aussi bien que nos choix au début de cette liste, nous ne doutons pas que même les oreilles les plus critiques sauront les appréciés.

(Image credit: Q Acoustics)

8. Q Acoustics M20 HD La meilleure alternative aux barres de son Caractéristiques techniques Dimensions: 27,9 x 17 x 29,6 cm Poids: 5,5 kg Compatible Dolby Atmos / DTS:X: Non Actif ou passif : Un actif, un passif Subwoofer: N/A Réponse en fréquence : 55 Hz - 22 kHz specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Fonctionne avec n'importe quelle source + Diffusion Bluetooth HD +aptX Pourquoi attendre - Le terme "sans fil" est trompeur - Pas de modes de son surround virtuel

Excellente alternative à une barre de son, et certainement plus polyvalente, cette paire d'enceintes amplifiées de Q Acoustics (dont une avec un amplificateur numérique intégré) constitue une solution audio facile à utiliser et au son impressionnant pour un salon, une salle de jeux, une chambre ou même un bureau à domicile. Cependant, elles ne sont pas "sans fil" au sens où vous l'entendez.

Vous bénéficiez du streaming Bluetooth, mais le système M20 HD implique un câblage important. La boîte contient un câble d'alimentation pour le haut-parleur actif et un câble de quatre mètres pour relier les haut-parleurs actifs et passifs via des bornes situées au dos de chacun d'eux. L'enceinte active alimente essentiellement l'enceinte passive.

(Image credit: Sonus)

9. Sonus Faber Lumina I Les enceintes stéréo les plus élégantes du marché Caractéristiques techniques Dimensions: 28 x 14,8 x 21,3 cm Poids: 4,4 kg Compatible Dolby Atmos / DTS:X : Non Actif ou passif : Passif Subwoofer: N/A Réponse en fréquence : 65 Hz - 24 000 Hz Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Design classique + Son bien équilibré + Basses contrôlées et serrées Pourquoi attendre - Le son pourrait être plus dynamique

Les enceintes bibliothèque Sonus Faber Lumina I respirent le style italien, avec des constructions soignées, compactes et des panneaux de placage en bois luxueux.

Ces enceintes stéréo passives ont besoin d'un amplificateur externe pour fonctionner, mais une fois que vous vous y mettez, vous serez frappé par leurs basses fréquences étroitement contrôlées, leurs médiums doux et leurs aigus détaillés.

Les Lumina I ne sont pas les enceintes les plus spectaculaires de cette liste ; tout, de la conception à la façon dont elles font sonner votre musique, est discret et bien adapté à une écoute décontractée (bien qu'avec un sentiment d'opulence).

À 799€, elles ne sont pas excessivement chères, malgré leur apparence haut de gamme, bien que des enceintes bibliothèque moins chères soient disponibles.

(Image credit: Edifier)

Les enceintes Edifier R1280T sont un choix populaire sur Amazon, et pour une bonne raison. Ces haut-parleurs compacts pour bureau/étagère offrent un punch sonore impressionnant et sont très esthétiques, tout en maintenant un prix inférieur à 100 € pour la paire. D'accord, c'est 99,99 €, mais ce centime compte vraiment !

Les caractéristiques les plus remarquables de ces enceintes sont leur conception active, la richesse de leur réponse en milieu de gamme et leurs basses étonnamment compétentes. En raison de la petite taille du woofer, ces enceintes n'offrent évidemment pas beaucoup de basses, et en raison de la conception du tweeter, les aigus ne sont pas aussi clairs que ceux de la concurrence que nous avons testée. Mais à part cela, la réponse en fréquence et la clarté se maintiennent assez bien.

Bien qu'elles ne soient pas comparables à la puissance globale de la Definitive Technology BP9080x ou même à la clarté de la Klipsch RT-150Ms, ces enceintes compactes ont certainement leur utilité. Si vous recherchez un ensemble abordable de haut-parleurs pour ordinateur, ou mieux encore une installation stéréo pour compléter votre platine, les haut-parleurs Edifier R1280T sont une option fantastique pour un prix aussi bas.

(Image credit: KEF)

Le système de haut-parleurs stéréo sans fil LSX de KEF reprend les légendaires haut-parleurs passifs de la société et les rend actifs (et sans fil). Et bien que les LSX ne soient pas tout à fait aussi bons que les LS50 II, ils constituent toujours une excellente paire de haut-parleurs stéréo.

La séparation entre les différentes fréquences est brillante, et le son global est extrêmement bien équilibré, sans qu'une fréquence ne domine les autres de façon flagrante.

Pour leur taille, les haut-parleurs sont très performants en ce qui concerne les basses, bien que vous puissiez les connecter à un caisson de basse externe si vous trouvez qu'ils ne font pas le poids.

Là où ces enceintes stéréo brillent, c'est de par leur son analogique ; les voix, les pianos et les guitares acoustiques sont dotés d'un timbre chaud sans perdre la clarté fournie par la correction de phase et la réduction de la distorsion.

(Image credit: Audio Pro)

Intelligentes et élégantes, compactes et maniables, ergonomiques et avec un son aussi percutant qu'il est possible de l'imaginer, les enceintes stéréo A36 ne sont peut-être pas parfaites, mais elles le seront pour certains.

Elles sont dotées d'une connectivité sans fil, ainsi que d'entrées physiques, notamment HDMI ARC, qui vous permettent d'intégrer facilement votre téléviseur dans l'écosystème Audio Pro.

Ces enceintes stéréo ne sont pas le dernier cri en matière de fidélité, et elles sont constamment à deux doigts de s'emballer en ce qui concerne les basses fréquences. Mais si c'est l'excitation et le divertissement que vous recherchez, avec une grande portion de commodité, les Audio Pro A36 sont une option solide que nous avons pris plaisir à tester.

FAQ

Pour tester ces enceintes Hi-Fi, nous avons comparé chaque ensemble stéréo à un niveau de puissance comparable et testé les mêmes morceaux, tirés d'une grande variété de genres musicaux.

Nos chansons-test couvrent toute la gamme dynamique, incluant des artistes au spectre large, de John Mayer à Tom Petty, en passant par le groupe de métal TesseracT et les orchestres de John Williams et Hans Zimmer. Chaque chanson a été choisie pour tester la dynamique offerte par chaque ensemble d'enceintes, certaines enceintes réagissant mieux à certains genres que d'autres, en fonction de leur conception.

Bien sûr, toutes les enceintes ne sont pas créées égales dans leur fonction. Les tours Definitive Technology BP9080x, par exemple, sont évidemment conçues pour couvrir une gamme de fréquences plus large que les enceintes de bibliothèque Edifier avec un woofer de 4 pouces. Nous avons utilisé notre jugement pour tester ces enceintes en fonction de leur objectif individuel et de leur prix, et nous les avons notées en gardant cela à l'esprit.

Puisque comparer des enceintes de bibliothèque à des tours hautes performances revient à comparer des choux et des carottes, nous essayons d'indiquer clairement quelle enceinte est un chou et quelle autre est une carotte.

Quel type d'enceinte vous convient le mieux ? Il existe de nombreux styles d'enceintes parmi lesquels choisir - c'est pourquoi nous avons élaboré de nombreux guides sur les meilleures enceintes que vous pouvez acheter. Si vous avez besoin d'une enceinte que vous pouvez emporter partout, consultez les meilleures enceintes étanches et les meilleures enceintes Bluetooth. Ou, si vous voulez remplir toute votre maison de son, consultez les meilleures enceintes sans fil et les meilleures enceintes Sonos pour des performances sonores haut de gamme. Vous voulez booster le son de votre téléviseur ? Découvrez les meilleures barres de son et les meilleures enceintes Dolby Atmos. Pour un contrôle total de votre maison intelligente, investissez dans l'une des meilleures enceintes intelligentes, équipées de Google Assistant, Amazon Alexa ou Siri. Si vous avez un iPhone ou un iPad, vous pouvez également envisager d'acheter l'une des meilleures enceintes AirPlay. Elles vous permettent de diffuser la musique de vos appareils Apple directement sur votre enceinte. Cela signifie qu'aucune installation complexe de divertissement n'est nécessaire.