Meilleurs DACs audio portables : quels amplificateurs choisir pour profiter d'une musique purement analogique ?

Un bon convertisseur numérique-analogique, ou DAC, peut faire une énorme différence dans votre expérience d'écoute d'un morceau musical ou d'une playlist. Toute la musique diffusée via votre smartphone est stockée sous format numérique, mais elle doit devenir analogique pour que vos oreilles la réceptionnent pleinement - et cela représente une énorme quantité d'informations numériques à convertir.

Il est donc conseillé de le faire correctement, en utilisant un convertisseur numérique portable. Dès lors, la musique diffusée par votre casque apparaîtra plus claire, plus nette, plus grave et plus convaincante que le spectre proposé par la puce DAC de vos téléphone, tablette ou ordinateur portable.

Non, ce n'est pas la technologie la plus glamour qui soit, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe a pas une forte demande pour celle-ci. De nouveaux DACs arrivent sur le marché en permanence - des grands, des petits, alimentés sur secteur ou sur batterie, des DACs pour iPhone, et des modèles avec ou sans fil. Ici, cependant, nous nous concentrons sur les meilleurs amplificateurs disponibles sur le marché - choisissez n'importe lequel de ces produits et vos oreilles vous remercieront.

Quel DAC portable acheter en 2022 ?

1. Chord Mojo Le meilleur DAC portable pour le bureau Caractéristiques techniques Entrées : Coaxial, entrées numériques optiques, Micro USB Sorties : 2 x 3,5 mm Bluetooth: Non Dimensions: 22 x 60 x 82 mm / 180 g Taux d'échantillonnage : 32 bits/768 kHz PCM, DSD512 Pourquoi l’acheter + Amplificateur puissant + Son expansif et détaillé Pourquoi attendre - Nécessite d'être chargé avant utilisation - Relativement encombrant

Oui, c'est l'un des plus grands DACs 'portables' que nous avons testés (bien qu'il n'ait rien à envier à l'iDSD Diablo d'iFi - voir ci-dessous), mais cela est dû en grande partie à sa grosse batterie intégrée. Non, ce n'est pas idéal de devoir charger un autre appareil ( même s'il peut fonctionner pendant 10 heures entre deux charges ) avant d'écouter de la musique en déplacement. Mais c'est le prix à payer pour bénéficier d'un système audio aussi performant.

Sa puissance est utilisée à bon escient. Sans l'apport du Mojo, l'iPhone laisse dominer les basses et les aigus, mais l'introduction du Chord permet aux médiums de gagner en assurance et en présence.

Oui, il est un peu encombrant, et pas ce que vous appelleriez discret. Il y a de fortes chances que vous finissiez par glisser le Mojo dans une poche ou un compartiment pour lui tout seul - ce qui n'est pas une configuration optimale lorsque vous vous déplacez en ville. Il est bien mieux adapté pour votre bureau où il se pose aisément pendant que vous travaillez.

Une deuxième sortie casque est cependant utile, et le système d'éclairage habituel de Chord pour indiquer la qualité du fichier audio numérique qu'il traite est également une caractéristique des plus pratiques.

2. Audiolab M-DAC Nano Le meilleur DAC portable pour les smartphones Caractéristiques techniques Entrées: N/A Sorties: 3,5 mm Bluetooth: Oui Dimensions: 44 x 44 x 14 mm / 28 g Taux d'échantillonnage : 32 bits/384 kHz Pourquoi l’acheter + Facile à utiliser + Ajoute des capacités sans fil aux écouteurs filaires Pourquoi attendre - L'autonomie est médiocre - Pas aussi polyvalent que certaines options

Ne vous laissez pas tromper par ses dimensions réduites - le M-DAC nano est un appareil d'excellence audio puissant et transportable.

Il s'agit d'un convertisseur numérique-analogique et d'un amplificateur pour casque portable livré à un prix raisonnable. Il améliorera les performances audio de tout appareil doté d'une connectivité Bluetooth. Sa prise en main s'avère très basique : il suffit de connecter l'Audiolab à votre smartphone ou à votre lecteur MP3 sans fil, de brancher une paire d'écouteurs filaires et c'est parti.

Cet appareil concède une molette de volume dédiée, qui permet de régler celui de vos écouteurs avec fluidité. Un bouton " F " active la conversion ascendante 32 bits/384 kHz, ce qui apporte une clarté et une profondeur essentielle au son délivré par votre source.

Vous obtiendrez huit heures de lecture dans des conditions normales, et une durée encore respectable de six heures avec l'upsampling activé également. L'Audiolab peut piloter des casques exigeants (des modèles de 3000 ohms avec une puissance de 7,5 mw). Il prend en charge le Bluetooth 4.2 avec les codecs aptX, aptX Low Latency et AAC, ce qui est plus que suffisant pour tirer des performances supplémentaires d'un lecteur portable.

Avec une prise jack en voie de disparition sur les smartphones, le M-DAC nano se veut le compagnon idéal pour vos appareils mobiles.

3. iFi hip-dac Le meilleur DAC portable pour les esthètes Caractéristiques techniques Entrées : USB Type-A, USB 3.0, 3,5 mm audio Sorties : 3,5mm, 4,4mm Bluetooth: Non Dimensions: 14 x 7 x 102 mm / 125 g Taux d'échantillonnage : PCM (jusqu'à 384 kHz), DXD (jusqu'à 384 kHz), DSD (jusqu'à 256 kHz), MQA Pourquoi l’acheter + Design élégant + Prise en charge de nombreux codecs audio haute résolution + Sorties symétriques et asymétriques Pourquoi attendre - Pas de connectivité sans fil

Vous recherchez un convertisseur numérique-analogique portable qui soit aussi beau que performant pour sublimer votre musique ? Le iFi Hip-DAC est un excellent choix. Avec ses nombreuses options de connectivité et la prise en charge de nombreux codecs, il fera vibrer votre casque avec précision. En grande partie grâce à sa conversion numérique-analogique "bit-perfect" et à son bouton pratique d'amplification des basses.

Le iFi Hip-DAC n'est pas outrageusement cher pour les spécifications qu'il offre et il est également très élégant. Sa luxueuse finition bleu pétrole et cuivre, ainsi que son design en forme de flasque, en font un DAC que l'on a envie de montrer, bizarrement. En outre, il est suffisamment petit et fin pour se glisser facilement dans votre poche.

L'absence de support Bluetooth se révèle un peu dommage, tout comme le fait que les utilisateurs Apple doivent acheter un câble supplémentaire pour pouvoir l'utiliser. Mais considéré dans son ensemble, le iFi Hip-DAC est un kit audio fantastique.

4. EarMen Sparrow Le meilleur DAC portable pour les petites poches Caractéristiques techniques Entrées: USB-C Sorties: 3,5 mm, 2,5 mm équilibrés Bluetooth: Non Dimensions: 42 x 8 x 22 mm Taux d'échantillonnage : DSD, DXD, PCM (jusqu'à 384 kHz), MQA (jusqu'à 384 kHz) Pourquoi l’acheter + Petit, léger et extrêmement portable + Excellentes spécifications Pourquoi attendre - Un prix élevé pour un si petit objet

Avec ses dimensions dérisoires de 8 x 22 x 42 mm, le EarMen Sparrow n'est pas un fardeau à transporter - mais malgré sa taille négligeable, il est rempli de bonnes choses. Il peut traiter la plupart des types de fichiers numériques, de PCM et DSD à DXD et MQA, et il dispose de sorties casque asymétriques 3,5 mm et symétriques 2,5 mm. Dès lors, bonne chance pour essayer de trouver des fichiers audios ou des casques avec lesquels il n'est pas compatible.

Sa construction en verre et en acier le rend agréable à utiliser. Même les câbles avec lesquels il est fourni ont l'air d'être tressés avec un grand souci du détail. Cette même précision que l'on retrouve dans la définition premium de sa scène sonore, avec une extension et un contrôle admirables des basses. Et ce, y compris au volume maximal.

Le EarMen Sparrow est donc une preuve supplémentaire - comme s'il en fallait une - que ce n'est pas la taille de votre DAC qui compte...

5. iFi iDSD Diablo Le meilleur DAC portable haute résolution Caractéristiques techniques Entrées : USB A, entrées audio numériques et optiques S/PDIF Sorties: 6.3 mm, 4.4 mm Bluetooth: Non Dimensions: 25 x 160 x 72 mm Taux d'échantillonnage : PCM 32 bits/768 kHz, DSD512 et MQA (décodeur) Pourquoi l’acheter + Prise en charge de tous les formats haute résolution + Son très abouti Pourquoi attendre - Relativement grand - Beaucoup plus cher que ses rivaux

Oui, nous poussons les limites du mot "portable" ici, mais parce que l'iFi 25 x 72 x 166mm est a) alimenté par batterie, b) pèse 330g et c) est fourni avec un joli petit sachet de transport, l'iDSD Diablo a droit à une place dans cette liste.

Que vous souhaitiez maximiser le volume sonore de votre smartphone, de votre ordinateur portable ou de votre installation home cinéma, l'iDSD Diablo est suffisamment talentueux pour vous faire dresser les cheveux sur la tête. Sa qualité d'analyse - la façon dont il pénètre profondément dans un enregistrement et en traduit chaque bribe d'information - se veut stupéfiante. Il possède la marge dynamique adéquate pour passer de "très calme" à "très fort" sans sursauter. Il apparaît contrôlé, perspicace, impeccable sur le plan de la tonalité et, par-dessus tout, il retransmet admirablement chaque genre musical. Aucun enregistrement n'est trop dense, trop complexe ou trop délicat pour le prendre en défaut.

A vrai dire, le iFi iDSD Diablo pourrait bien être le seul DAC dont vous n'aurez jamais besoin. Ce qui, quand on jette un autre coup d'œil à son prix, est probablement rassurant.

6. EarMen TR-Amp Le DAC portable le plus polyvalent Caractéristiques techniques Entrées : USB-C Sorties: 6,3mm, 3,5 mm Bluetooth: Non Dimensions: 129 x 66 x 30 mm / 240 g Taux d'échantillonnage : DSD 128 Natif, DSD 256, PCM (jusqu'à 384 kHz), MQA (jusqu'à 384 kHz) Pourquoi l’acheter + Adaptable + Son massif et convaincant Pourquoi attendre - Dimensions encombrantes

Tout comme le Chord Mojo dont nous avons déjà parlé plus haut, l'EarMen TR-Amp est un produit quelque peu encombrant. Ses dimensions (30 x 66 x 129 mm) et son poids (240 g) sont supportables, mais il est indéniable que vous râlerez à l'idée de le glisser dans la poche déjà étroite accueillant votre smartphone. Pour autant, après avoir entendu ce qu'il peut faire, et tous les types de fichiers audio numériques avec lesquels il peut le faire, ces considérations esthétiques deviennent beaucoup plus mineures.

À l'une des extrémités du petit boîtier, deux entrées USB-C permettent de gérer le transfert des données et le chargement - elles peuvent être utilisées simultanément (la batterie offre une autonomie d'environ 10 heures). Il y a également une paire de sorties RCA, rendant possible la connexion à un système statique. À l'autre extrémité, on trouve un gros bouton de réglage du volume, ainsi que des sorties casque de 6,3 mm et 2,5 mm (qui peuvent également être exploitées simultanément).

Entre les deux, le TR-Amp prend vos informations audio numériques et les améliore considérablement. En ce qui concerne l'expression rythmique, la marge dynamique et la définition de la scène sonore, les EarMen optimisent confortablement la qualité audio de votre smartphone (quel qu'il soit). Tant que vous pouvez l'accueillir, le TR-Amp ne fera rien d'autre que vous choyer.

7. Astell & Kern AK USB-C Dual DAC Le meilleur DAC portable pour les smartphones USB-C Caractéristiques techniques Entrées: USB-C Sorties: 3,5 mm Bluetooth: Non Poids: 27 g Taux d'échantillonnage : PCM 32 bits/384 kHz, DSD 256 Pourquoi l’acheter + Dimensions réduites pour une transport optimal + Son vigoureux et convaincant Pourquoi attendre - Cher pour un aussi petit format

Astell & Kern, l'un des plus grands noms dans le domaine des lecteurs de musique portables, a déjà démontré son expertise sur le marché audio. Et pour son premier convertisseur numérique-analogique autonome, la société a frappé un grand coup.

L'USB-C Dual DAC se compose essentiellement de deux petits blocs (une prise USB-C et un DAC) reliés par un câble flexible et tressé. Comparé à n'importe quel autre DAC (même le EarMen Sparrow), il est minuscule et pèse environ 25 grammes. Mais A&K a trouvé de la place pour deux chipsets DAC capables de gérer des fichiers audio d'une résolution allant jusqu'à 32 bits / 385 kHz, ainsi que pour l'amplification des écouteurs.

Couplez votre téléphone et vos écouteurs en utilisant l'A&K, et préparez-vous à être impressionné. Votre musique gagne en attaque et en contrôle, bénéficie d'un niveau de détails bien plus élevé... et, en général, se révèle plus forte.

8. iFi Go Blu Le meilleur DAC portable pour une connectivité avec ou sans fil Caractéristiques techniques Entrées: USB-C Sorties: 3,5 mm, 4,4 mm Bluetooth: Oui Dimensions: 54 x 34 x 13 mm / 27 g Taux d'échantillonnage : N/A Pourquoi l’acheter + Connectivité filaire ou sans fil + Son puissant et audacieux Pourquoi attendre - Il est facile de le perdre

Ne laissez pas le visuel ci-dessus vous tromper : le iFi Go Blu est en fait minuscule. Avec ses 54 x 34 x 13 mm et ses 26 g, il est suffisamment petit et léger pour qu'on l'oublie. Sauf si vous prêtez attention à la musique qu'il vous sert, bien sûr, auquel cas il devient impossible de l'ignorer.

Les produits iFi s'affichent dans ce classement à maintes reprises, et ce pour une bonne raison : la société est passée maîtresse dans l'art de prendre des informations audio numériques et de les convertir en informations analogiques, intactes et complètes. Quelle que soit la taille de son boîtier, elle sépare à la perfection la connectivité Bluetooth, le DAC et l'amplification du casque en blocs distincts et discrets - pour des résultats sonores toujours étonnants.

Connectez votre Go Blu à votre smartphone sans fil. Mettez vos écouteurs préférés. Lancez l'une de vos chansons préférées. Puis délectez-vous de la nature très ouverte du son de l'iFi, de sa mise en scène solide comme le roc, de la richesse des détails qu'il restitue et de son punch absolu.

9. iFi Zen Dac Le premier DAC portable idéal Caractéristiques techniques Entrées: USB 3 Sorties: RCA, symétrique 4,4 mm x 2, 6,3 mm Bluetooth: Non Dimensions: 30 x 10 x 117 mm / 800 g Taux d'échantillonnage : 32 bits/384 kHz PCM, DSD 256, MQA Pourquoi l’acheter + Un son doux et détendu + Prise en charge des casques à haute impédance + Construit comme un tank Pourquoi attendre - Pas d'alimentation électrique incluse

Si vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser après avoir acheté un casque haut de gamme, l'iFi Zen DAC est le point de départ idéal.

Ce combo DAC et amplificateur a suffisamment de puissance pour alimenter des casques gourmands en énergie tout en fonctionnant avec des écouteurs intra-auriculaires sensibles, ce qui le rend extrêmement polyvalent. L'iFi Zen DAC possède plus de fonctionnalités que vous ne le pensez pour son prix, notamment la prise en charge des codecs MQA, DSD256, PCM384, DXD384. Il y a également des entrées et des sorties symétriques, et la possibilité de contourner l'option ampli si vous voulez l'utiliser uniquement comme un DAC. Celle-ci se veut une bonne évolution pour l'avenir, à mesure que vous avancez dans votre parcours audio.

En regardant ses spécifications sur le papier, on pourrait s'attendre à ce que le iFi Zen DAC coûte 500 euros ou plus, mais il est vendu au détail pour 159 euros, ce qui en fait l'une des meilleures affaires a l’heure actuelle.

10. Audioquest Dragonfly Red/Black Le meilleur DAC portable pour iPhone Caractéristiques techniques Entrées: USB Type B Sorties: 3,5 mm Bluetooth: Non Dimensions: 12 x 19 x 72 mm / 22 g Taux d'échantillonnage : 24bit/96kHz PCM Pourquoi l’acheter + Admirablement mobile + Pas de batterie à charger Pourquoi attendre - Manque de nuances - Faible contrôle du volume

Audioquest a pratiquement inventé le DAC USB avec le Dragonfly original en 2012, mais jusqu'à présent, les besoins en énergie de l'appareil le limitaient à une utilisation de bureau. Mais les derniers dispositifs de Dragonfly changent complètement cela. En utilisant un tout nouveau microcontrôleur USB, les DACs Dragonfly Red/Black d'Audioquest consomment maintenant plus près de 25 mA, et peuvent maintenant être utilisés sans problème avec n'importe quel appareil iOS - bien que vous devrez payer pour un adaptateur Apple Lightning vers USB 3.

Cela fait du Dragonfly un DAC pour iPhone assez convaincant. Avec une taille totale plus petite que la plupart des clés USB, le Dragonfly se glisse facilement dans une poche à côté d'un iPhone.

Le Dragonfly Red est l'offre la plus haut de gamme. Il contient une meilleure puce DAC et délivre une puissance de sortie de 2,1 volts, contre 1,2 volt pour le Black. Cela signifie que le Red est un meilleur choix pour alimenter des écouteurs à haute impédance.

Les deux versions, cependant, ajoutent une bonne quantité de poids aux basses sans sacrifier la clarté des fréquences moyennes. Ni le Dragonfly Red ni le Black ne peuvent égaler la sophistication du Chord Mojo, toutefois leur prix abordable et leur forme beaucoup plus pratique en font un compagnon d'écoute relativement efficace.

Pourquoi utiliser un DAC ?

Quels sont les avantages d'un DAC externe ?

Les meilleurs DACs portables prennent les bits et les octets stockés dans un fichier audio numérique et les convertissent en quelque chose qu'un casque ou un haut-parleur (appareils analogiques) peut lire.

L'idée derrière les DAC et les amplis est que, lorsque vous appuyez sur la touche Lecture de votre smartphone ou de votre enceinte, le son qui en sort n'est souvent pas celui que son compositeur avait prévu. Nous avons constaté qu'il se révélait généralement plus clair, plus net ou offrait plus de basses.

Bien sûr, vous pouvez simplement vous habituer à la diffusion compressée délivrée par votre smartphone. Mais si vous êtes un audiophile, cela ne suffira pas. Si la qualité audio ne s'avère pas aussi spectaculaire qu'elle le devrait, mieux vaut alors opter pour un DAC externe, renforçant la puce DAC de votre appareil.



En d'autres termes, les convertisseurs numériques externes sont généralement bien plus performants que ceux qui sont intégrés à votre smartphone ou à un appareil de lecture équivalent, généralement parce que cet aspect du matériel n'est pas la priorité des appareils multimédias polyvalents comme les smartphones ou les tablettes.

La deuxième raison d'acheter un DAC externe est le fait que certains des casques les plus haut de gamme sur le marché sont des casques à "haute impédance", qui nécessitent plus de puissance via la prise casque de votre source musicale pour fonctionner correctement. L'impédance, pour mémoire, est mesurée dans une unité appelée ohms, et moins de 50 ohms est considéré comme une basse impédance.

Le consensus général veut que plus un casque est difficile à piloter, meilleur sera le son délivré lorsqu'il sera associé au bon équipement.

Un convertisseur numérique-analogique externe est utile pour ces casques car il peut fonctionner comme un amplificateur de casque pour fournir la puissance supplémentaire nécessaire pour piloter un casque ou des écouteurs à haute impédance.