Les meilleurs casques supra-auriculaires en 2022 : ne sacrifiez plus le confort à la qualité

Avec les meilleurs casques supra-auriculaires, tout sonne mieux et le monde extérieur est maintenu à distance (jusqu'à ce que vous souhaitiez le réintégrer). Que vous soyez passionné de musique, que vous préfériez les podcasts ou que vous aimiez vous plonger dans des livres audio, les casques présentés ici vous permettront d'obtenir le meilleur son possible grâce à leurs grands et puissants haut-parleurs et à leurs scènes sonores impressionnantes et détaillées.

Ils sont confortables sur de longues périodes, et nombre d'entre eux disposent de fonctionnalités supplémentaires telles que la suppression active du bruit ou encore des assistants vocaux intégrés, pour des voyages plus agréables et un usage sans effort.

Pourquoi des casques supra-auriculaires ? Parce que même si les oreillettes sont excellentes, vous ne pouvez pas lutter contre les lois de la physique : un bon son est lié au déplacement de l'air, et aucun écouteur ne déplace l'air aussi bien qu'une bonne paire de casques supra-auriculaires. Si vous disposez de fichiers et d'équipements audio haute résolution et que vous n'avez pas une bonne paire de casque, vous perdez une partie du plaisir musical qu'ils apportent.

Ils sont également moins susceptibles de ruiner votre audition. Les casques peuvent être meilleurs pour la santé de votre audition que les écouteurs intra-auriculaires. Comme ils sont posés sur (plutôt que dans) vos oreilles, ils sont à une meilleure distance de vos tympans les plus sensibles, et comme leur rembourrage bloque une grande partie des bruits extérieurs, vous pouvez écouter confortablement sans avoir à monter le volume trop haut. C'est encore plus vrai lorsque le casque est doté d'une fonction d'annulation active du bruit, qui supprime les sons extérieurs qui ont tendance à voler les basses et les détails lorsque vous écoutez en vous déplaçant.

Il ne fait aucun doute que certains des meilleurs casques peuvent être coûteux, et nous avons pris soin d'inclure des options très abordables, ainsi que des options pour ceux qui ne regardent pas à la dépense. Mais, en réalité, la combinaison de matériaux de première qualité, de composants de très haute qualité, d'une ingénierie très précise et de toute la recherche et le développement qui y sont consacrés signifie que c'est inévitable : de la même manière qu'une guitare bon marché n'a pas la même sensation ou le même son qu'une guitare de qualité, vous ne pouvez pas fabriquer des casques de très haute performance qui coûtent le même prix que des modèles plus médiocres.

Cela ne veut pas dire que les casques plus abordables sont mauvais. Ce n'est pas le cas : ce marché est incroyablement compétitif et nous avons un guide dédié aux meilleurs casques bon marché pour vous aider à trouver des casques et écouteurs économiques qui restent de bonne qualité. Mais il y a une différence entre bon et spectaculaire, et cette dernière option coûte plus cher à développer, à fabriquer et à acheter. Que choisirez-vous ? Lisez la suite et prenez en compte votre budget.

Dans ce guide, nous vous présenterons les meilleures options pour chaque type de musique et dans chaque gamme de prix, afin que vous puissiez bénéficier de la meilleure qualité sonore possible, de la commodité et du confort, quel que soit le montant que vous souhaitez dépenser. Notre guide couvrira toutes les bases, y compris les casques anti-bruit, les modèles filaires et les casques sans fil pour les auditeurs qui souhaitent bénéficier d'une écoute sans câble.

Notre sélection

(Image credit: Sony)

1. Sony WH-1000XM5 Toujours le meilleur du secteur, même si les progrès sont plus modestes qu'auparavant Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: 250 g Réponse en fréquence: 5- 40 000 Hz Haut-parleurs: Dôme composite en fibre de carbone de 30 mm Autonomie: 30 heures Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (opens in new tab) Voir à alternate FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Excellente annulation du bruit + Une performance sonore exceptionnelle + Fonctionnalités d'ambiance intelligentes + Une application que vous aurez vraiment envie d'utiliser Pourquoi attendre - Le nouveau design est moins facile à transporter - Toujours pas de résistance à l'eau - Plus cher que les modèles précédents - Pas une mise à niveau gigantesque par rapport au WH-1000XM4, qui reste excellent.

Ce nouveau casque supra-auriculaire ANC de Sony est devenu, comme ses prédécesseurs, le meilleur casque que l'on puisse acheter actuellement, même s'il coûte plus cher que les modèles précédents de la gamme.

Que vous aimiez ou non le nouveau design plus léger (qui ne peut plus être replié, bien que les oreillettes restent à plat), il est vraiment confortable, très simple a prendre en main avec des fonctionnalités intuitive. Qu'il s'agisse de reconnaître de manière fiable que les écouteurs ont été retirés de votre tête et de mettre votre musique en pause, de baisser le volume lors d'une conversation ou de désactiver les fonctions de réduction du bruit sur une route très fréquentée, le casque WH-1000XM5 de Sony peut anticiper vos besoins sans que vous ayez besoin d'appuyer sur un bouton. Ces fonctions intelligentes sont plus rapides et plus réactives que celles des versions précédentes, tandis que la suppression du bruit et la qualité sonore restent imbattables. Nous aimons beaucoup ces casques Sony, et nous pensons qu'ils constituent le meilleur achat sans fil pour une grande majorité de personnes.

Lire notre test complet : Sony WH-1000XM5

(Image credit: Beyerdynamic)

2. Beyerdynamic DT 1990 Pro Le meilleur casque supra-auriculaire professionnel Caractéristiques techniques Type de casque: Ouvert Poids: 370 g Réponse en fréquence: 5 40 000Hz Haut-parleurs: Néodyme Tesla dynamique de 45 mm Autonomie: N/A Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Robuste et confortable + Résolution à couper le souffle Pourquoi attendre - Médiums légèrement en retrait - Les aigus peuvent être fatigants

Beyerdynamic n'est peut-être pas aussi connu que son homologue allemand Sennheiser, mais cette société audio crée depuis longtemps certains des meilleurs appareils audio du marché. Ses casques supra-auriculaires DT770, DT880 et DT990 ont été appréciés par beaucoup pour leur excellente conception et leur qualité sonore.

Le Beyerdynamic DT 1990 Pro est encore meilleur. Il s'agit d'une version à dos ouvert du Beyerdynamic DT 1770 Pro, un casque qui a remporté le choix de la rédaction pour son image, sa conception et son rapport qualité-prix. Le prix des deux casques est le même (environ 450€), vous ne ferez donc pas une bonne affaire en choisissant l'un plutôt que l'autre. La différence entre les deux modèles se résume à leur son.

Comme ils sont à dos ouvert, ces DT 1990 Pro sont destinés à être utilisés à la maison ou en studio pour une écoute analytique sérieuse. Au cours de nos tests, nous avons constaté que la conception à dos ouvert laisse passer un peu de son extérieur (et quelques fuites audio, ce ne sont donc pas des casques pour les déplacements à l'étroit), mais cette même conception donne une sensation d'espace à couper le souffle. La large scène sonore permet même à l'auditeur le plus tatillon de localiser avec précision l'endroit où est jouée chaque instrument.

Nous pensons que les DT 1990 Pro sont les meilleurs casques supra-auriculaires, mais pour une écoute sédentaire, en studio.

Lire notre test complet (en anglais) : Beyerdynamic DT 1990 Pro

(Image credit: Sony)

3. Sony WH-1000XM4 Le meilleur rapport qualité-prix du moment Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: 253 g Réponse en fréquence: 4 Hz - 40 kHz Haut-parleurs: Dôme de 1,57 pouce Autonomie: 30 heures specifications Colour Argent Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à alternate FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Annulation du bruit améliorée + Conversion audio ascendante DSEE Extreme + Appairage multipoint Pourquoi attendre - Pas de résistance à l'eau

Jusqu'à il y a quelques mois, lorsque Sony a lancé le WH-1000XM5, le WH-1000XM4 était le meilleur casque polyvalent de la marque.

Non seulement, il offre un son exceptionnel et une excellente annulation du bruit, mais il parvient à faire tout cela sans fil. D'autres casques supra-auriculaires de notre liste peuvent offrir une qualité sonore supérieure, mais le WH-1000XM4 parvient à offrir le meilleur équilibre entre fonctionnalités et performances.

Bien qu'ils n'aient pas l'air très différents des casques Sony qui les ont précédés, le XM4 intègre un certain nombre de nouvelles fonctions, telles que l'appairage multipoint, la mise à l'échelle DSEE Extreme, la reconnaissance conversationnelle et la lecture/pause automatique grâce à un capteur intégré.

Le WH-1000XM4 de Sony est un casque sans fil supra-auriculaire qui constitue un excellent choix pour les amateurs de musique qui se déplacent.

Lire notre test complet : Sony WH-1000XM4

4. Sennheiser HD 800 Le casque supra-auriculaire le plus équilibré Caractéristiques techniques Type de casque: Ouvert Poids: 330 g Réponse en fréquence: 14 - 44 100 Hz Haut-parleurs: N/A Autonomie: N/A Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW (opens in new tab) Voir à Adorama WW (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un son tout simplement superbe à tous points de vue + Magnifiquement équilibré + Incroyablement détaillé Pourquoi attendre - Indéniablement cher

Ce casque aurait pu facilement être le premier de notre liste s'il ne coûtait pas 1 799 €. Le Sennheiser HD 800 est, sans conteste, l'un des meilleurs casques supra-auriculaires de la planète, apprécié par les cercles d'audiophiles du monde entier.

Tester ce casque a été un vrai plaisir. Lorsque vous l'associez à un matériel de haute qualité, le son est absolument excellent et équilibré à tous points de vue. Le son est incroyablement détaillé, il est agréable à porter, même pendant de longues sessions d'écoute, et il est si bon qu'il pourrait laisser les meilleures enceintes hi-fi prendre la poussière.

Malheureusement, il est également très cher et nécessite un équipement audio plus haut de gamme que celui que le consommateur moyen est prêt à acheter. Mais si vous avez le système pour l'utiliser et le solde bancaire pour vous le permettre, c'est le casque qu'il faut acheter.

Lire notre test complet (en anglais) : Sennheiser HD 800

(Image credit: Audeze)

5. Audeze LCD-1 Le meilleur casque à un prix abordable Caractéristiques techniques Type de casque: Ouvert Poids: 250 g Réponse en fréquence: 10 - 50,000 Hz Haut-parleurs: Néodyme M50 Autonomie: N/A Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Son direct et détaillé + Super confortable + Bonne fabrication Pourquoi attendre - Fuites sonores

Avec le casque ouvert LCD-1, Audeze a ramené une technologie intransigeante et souvent très coûteuse à un prix raisonnable. Tant que vous êtes prêt à écouter votre musique en étant parfaitement isolé ( ce design génère un certain nombre de fuites sonores ) il n'y a aucune raison de négliger ce casque supra-auriculaire.

Lors de nos tests, nous avons constaté que, quel que soit l'artiste ou le genre, la performance globale des LCD-1 était équilibrée, agréable et tout à fait convaincante. Vous entendrez des détails inédits dans la musique que vous aimez déjà et vous entendrez la musique telle que les artistes l'ont voulue ; cette conception à dos ouvert offre des performances incroyablement détaillées, claires comme le cristal et parfaitement nuancées.

Lire notre test complet (en anglais) : Audeze LCD-1

(Image credit: Bowers & Wilkins)

6. Bowers & Wilkins PX7 Le meilleur casque supra-auriculaire à faible latence Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: 310 g Réponse en fréquence: 10 - 30 000 Hz Haut-parleurs: 43,6 mm pleine portée Autonomie: 30 heures specifications Colour Argent, Gris sidéral Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + La meilleure qualité sonore de sa catégorie + Autonomie compétitive + Connexion Bluetooth performante Pourquoi attendre - Les oreillettes ne s'affaissent pas

Si vous êtes à la recherche d'un casque sans fil antibruit de premier ordre et que vous n'êtes pas découragé par son prix (429 €), le Bowers & Wilkins PX7 mérite d'être considéré.

Après avoir passé du temps avec ce casque supra-auriculaire, nous pensons que le système sophistiqué de suppression du bruit, la qualité sonore nettement améliorée et l'esthétique soignée du PX7 pourraient donner du fil à retordre à n'importe quel casque supra-auriculaire de cette liste. Les aigus sont nets, les médiums sont étoffés et les basses sont substantielles mais souples, ce qui satisfait tout le monde, sauf les inconditionnels des basses.

De plus, ils sont équipés de la technologie aptX Adaptive pour améliorer la stabilité et la latence entre le casque et votre appareil, ainsi que du streaming de haute qualité (24 bits) qu'aptX HD apporte à la table. Grâce à une batterie d'une autonomie de 30 heures, ils vous dureront longtemps.

Lire notre test complet (en anglais) : Bowers & Wilkins PX7

(Image credit: TechRadar)

7. Sennheiser HD 560S Le meilleur casque supra-auriculaire pour les audiophiles confirmés Caractéristiques techniques Type de casque: Ouvert Poids: 240 g Réponse en fréquence: 6 - 38 000Hz Haut-parleurs: 40 mm Autonomie: N/A specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Son clair et précis + Léger et confortable + Simple d'utilisation Pourquoi attendre - Pas l'écoute la plus divertissante (ou tolérable)

Le Sennheiser HD 560S est un outil, au sens le plus littéral du terme. Si vous voulez être capable d'examiner en profondeur les détails d'un mix, ou de faire des comparaisons A/B avec une précision absolue, c'est exactement le genre de casque qu'il vous faut. En revanche, si vous voulez vous divertir, être énergisé et revigoré par votre musique, il est loin d'être idéal.

Sur le plan sonore, le Sennheiser HD560S est très révélateur. Bien sûr, la scène sonore décrite est vaste, et les éléments individuels d'un enregistrement apparaissent sur la scène dans un espace sonore parfaitement "solide".

Les niveaux de détail - qu'il s'agisse du timbre des instruments, de la technique vocale ou de tout autre aspect d'un enregistrement - sont incroyables, et le HD560S maintient un équilibre uniforme et neutre, du plus bas au plus haut de la gamme de fréquences. Mais ils ne mettent pas les enregistrements en valeur, ce qui signifie qu'il peut s'avérer assez dur sur des enregistrements ou des mixages médiocres.

Lire notre test complet (en anglais) : Sennheiser HD 560S

(Image credit: Philips)

8. Philips PH805 Le meilleur casque supra-auriculaire sans fil à petit prix Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: N/A Réponse en fréquence: 7 - 40 000 Hz Haut-parleurs: 40 mm dynamiques Autonomie: 30 heures specifications Condition Neuf, Reconditionné Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Bonne conception + Autonomie de 30 heures + Son percutant, contrôlé et détaillé Pourquoi attendre - L'annulation du bruit pourrait être plus efficace

À 99 €, le Philips PH805 offre un rapport qualité-prix exceptionnel. Il s'agit d'un casque supra-auriculaire sans fil, utilisant la technologie Bluetooth 5 pour une connectivité capable d'une lecture audio de plus haute résolution.

Le Philips PH805 est équipé d'une seule cellule Lithium-Ion qui permet une autonomie de 30 heures avec une seule charge, et d'une fonction active de suppression du bruit, grâce à deux micros situés sur chaque écouteur. Lors de nos tests, nous avons trouvé que la suppression du bruit était à la fois efficace et facile à contrôler.

La qualité de fabrication est solide et fiable. La qualité sonore est également très impressionnante pour le prix, avec des basses fréquences bien contrôlées, des aigus attaquants et des médiums détaillés qui donnent aux voix un vrai caractère.

Lire notre test complet (en anglais) : Philips PH805

(Image credit: Sennheiser)

9. Sennheiser Momentum Wireless (2019) Le meilleur casque supra-auriculaire pour les personnes distraites Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: N/A Réponse en fréquence: 6 Hz - 22 kHz Haut-parleurs: 42 mm Autonomie: 17 heures Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Une qualité audio exceptionnelle + Un design cool Pourquoi attendre - L'autonomie n'est pas excellente - Plus cher que ses concurrents

Ce casque supra-auriculaire Sennheiser offre un son fantastique, avec des niveaux de détail élevés, des basses chaudes et des aigus naturels.

La fonctionnalité d'annulation du bruit personnalisable est une excellente idée, mais nous avons trouvé que l'annulation du bruit de Sennheiser n'atteint pas tout à fait les normes de Sony et de Bose. La durée de vie de la batterie ne rivalise pas non plus avec celle des WH-1000XM4 ou 5 de Sony, qui sont par ailleurs plus chers.

Alors, pourquoi acheter le Sennheiser Momentum Wireless (2019) ? Eh bien si vous aimez le design industriel et les matériaux haut de gamme des Momentum Wireless, cela peut constituer une raison suffisante - et si vous optez pour eux plutôt que pour le modèle Sony, vous ne perdrez rien en qualité audio. À cet égard, ils sont vraiment équivalents.

Lire notre test complet (en anglais) : Sennheiser Momentum Wireless (2019)

(Image credit: Sennheiser)

10. Sennheiser PXC 550-II Le plus discret des casques supra-auriculaires Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: 227 g Réponse en fréquence: 17 - 23 000 Hz Haut-parleurs: 32 mm dynamique Autonomie: 20 heures specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Fnac FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Bon son + Bonne autonomie + Un design discret et élégant Pourquoi attendre - Des difficultés sur les aigus

La conception, l'autonomie et la qualité sonore du Sennheiser PXC 550-II sont toutes très impressionnantes, améliorant le modèle précédent PXC 550 avec la dernière norme Bluetooth et des capacités audio et intelligentes améliorées. Discret mais confortable, ce casque convient particulièrement bien aux utilisateurs aux oreilles plus petites.

Le casque supra-auriculaire PXC 550-II est un peu moins cher que le Momentum Wireless de la même firme. Il est également plus sobre en apparence et plus petit, mais il offre tout de même des performances impressionnantes et élaborées.

Lors de nos tests, nous avons constaté que les basses étaient claires et percutantes, avec une texture et des détails excellents, que les médiums étaient riches et que les aigus étaient brillants. Le Sennheiser PXC 550-II est très agréable à utiliser, quels que soient vos préférences.

Lire notre test complet (en anglais) : Sennheiser PXC 550-II

(Image credit: Beyerdynamic)

11. Beyerdynamic Amiron Wireless Le meilleur casque supra-auriculaire pour la maison Caractéristiques techniques Type de caque: Fermé Poids: N/A Réponse en fréquence: 16 - 22 000 Hz Haut-parleurs: Dynamiques Autonomie: Plus de 25 heures specifications Colour Noir Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Qualité de fabrication et confort excellents + Son détaillé et spacieux + Sonne tout aussi bien en mode filaire Pourquoi attendre - Pas idéal pour les déplacements

Le Beyerdynamic Amiron Wireless est le meilleur casque sans fil que vous puissiez acheter. Le son est spacieux, détaillé, et vous donne envie de redécouvrir toute votre bibliothèque musicale. Ils ne vous épateront peut-être pas avec ses basses artificiellement grosses ou ses aigus trop étincelants, mais ils offrent un son toujours clair qui donne l'impression de passer d'une résolution 1080p à 4K pour vos oreilles.

La prise en charge étendue des codecs, notamment AAC, SBC, aptX, aptX HD et aptX LL, est idéale pour la diffusion en continu à partir de plusieurs sources avec la meilleure qualité possible, et avec environ 25 heures d'autonomie de batterie lors de nos tests, il vous durera également un bon moment.

Il est un peu plus lourd (380 g) que le QuietComfort 35 II de Bose (235 g) et son isolation phonique est moyenne, ce qui le rend loin d'être idéal pour les voyages. Cependant, si vous recherchez un casque supra-auriculaire offrant le meilleur son pour une écoute à la maison, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce casque de Beyerdynamic.

Lire notre test complet (en anglais) : Beyerdynamic Amiron Wireless

(Image credit: Bose)

12. Bose 700 Le meilleur casque supra-auriculaire à réduction de bruit Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: 240 g Réponse en fréquence: N/A Haut-parleurs: N/A Autonomie: 20 heures specifications Colour Noir, Argent Condition Neuf, Reconditionné Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Excellente suppression du bruit + Un son dynamique et agréable + Design élégant Pourquoi attendre - L'autonomie reste assez faible

Même s'il n'a pas la durée de vie de la batterie ni le prix du WH-1000XM4 de Sony, le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 reste un casque supra-auriculaire fantastique.

En appliquant la suppression du bruit à la musique et aux appels téléphoniques, ils offrent une technologie de pointe, ainsi qu'un son vibrant et vivant et une scène sonore large et bien équilibrée.

Si vous devez choisir entre le Sony WH-1000XM4 et le Bose Noise Cancelling Headphones 700, nous vous recommandons d'opter pour le premier en raison de son prix plus bas et de sa meilleure autonomie.

Cela dit, vous ne feriez pas d'erreur en optant pour ce casque Bose (et nous ne vous en voudrions pas si vous le faisiez) : il a un son et un look superbes, et l'annulation du bruit est hors du commun. Si l'écoute intensive est votre priorité absolue, ce modèle est un excellent choix.

Lire notre test complet (en anglais) : Bose 700

(Image credit: Apple)

13. Apple AirPods Max Le meilleur casque supra-auriculaire pour les amoureux d'Apple Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: 350 g Réponse en fréquence: N/A Haut-parleurs: 40 mm dynamiques Autonomie: 20 heures specifications Colour Rose doré, Rouge Condition Neuf, Reconditionné Les meilleures offres du jour Voir à Gomibo FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Des performances audio incroyables + Une expérience utilisateur fantastique Pourquoi attendre - Pas de port audio 3,5 mm - Fonctions limitées sur Android

Le casque AirPods Max d'Apple était le plus attendu depuis un certain temps, ayant fait l'objet de rumeurs et de spéculations pendant deux ans. Il est doté d'un système actif de suppression du bruit, d'une superbe qualité audio et d'un design qui le distingue de la plupart des casques antibruit du marché.

Si ses performances audio exceptionnelles et sa fonction ANC de premier ordre impressionnent, son prix exorbitant, son horrible étui de transport et son absence de prise en charge des codecs Hi-Res Audio le déçoivent.

Malgré son prix élevé, le AirPods Max n'est pas exactement destiné aux audiophiles ; s'il l'était, il aurait un port audio de 3,5 mm. Ces casques s'adressent clairement aux membres de l'écosystème Apple, et il est emballé avec des fonctionnalités astucieuses pour les utilisateurs d'iOS et vient dans un design indubitablement "Apple".

Pour les utilisateurs d'Android, les AirPods Max ne disposent pas des mêmes fonctionnalités que sur iOS. Cela signifie que pour Android, vous payez la taxe Apple sans bénéficier d'aucun des avantages. Nous ne pouvons pas justifier le prix élevé de ces casques si vous ne les connectez pas à du matériel Apple.

Mais, si vous avez déjà adhéré à l'écosystème Apple, que vous avez beaucoup d'argent à dépenser et que vous ne vous souciez pas trop de l'audio haute résolution, vous ne trouverez pas de casque dont le son soit meilleur ou qui soit plus facile à utiliser que les AirPods Max.

Lire notre test complet : Apple AirPods Max

(Image credit: V-Moda)

14. V-Moda M-200 Studio Le meilleur casque supra-auriculaire personnalisable Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: 290 g Réponse en fréquence: 5 Hz - 40 kHz Haut-parleurs: 50 mm Autonomie: N/A specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Fnac FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Excellent équilibre + Conception et matériaux exceptionnels Pourquoi attendre - Pas sans fil - Un peu serré une fois porté

Le V-Moda M-200 est l'apogée de ce que peut être un casque filaire. Bien que nous soyons en 2022 et que les casques sans fil soient beaucoup plus pratiques, certains préfèrent encore une expérience avec fil. Cela inclut les professionnels comme les producteurs de musique, les DJ et les monteurs vidéo. Même certains passionnés d'audio et les joueurs préfèrent un casque filaire pour sa fiabilité.

Le design du M-200 est un classique de V-Moda : les oreillettes conservent le design hexagonal et angulaire caractéristique de la marque et la qualité de fabrication est excellente avec un mélange de plastique, d'aluminium et de cuir PU confortable et résistant à la transpiration.

Malgré sa forme inhabituelle, il se plie facilement et est bien protégé dans son étui rigide fourni.

Le M-200 est certifié Hi-Res Audio et concède une réponse en fréquence suffisamment large pour lire des pistes audio à très haut débit. Le câble symétrique inclus vous permet de profiter de canaux gauche et droit isolés pour une résolution et une clarté supplémentaires.

Par rapport à son prédécesseur, le M-100, que nous avons trouvé plutôt lourd dans les basses, le M-200 offre une expérience d'écoute beaucoup plus neutre avec une légère chaleur dans les médiums.

Le M-200 est indéniablement cher mais il en vaut la peine pour sa qualité sonore, sa résolution et sa qualité de fabrication.

Lire notre test complet (en anglais) : V-Moda M-200 Studio

(Image credit: TechRadar)

15. JBL Tune 750BTNC Un casque supra-auriculaire agréablement économique Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: 220 g Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz Haut-parleurs: 40 mm Autonomie: 15 - 22 heures specifications Colour Orange Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Bonne qualité sonore + Bonne suppression active du bruit Pourquoi attendre - Absence d'étanchéité - Autonomie décevante

Qu'il s'agisse d'enceintes ou de casques Bluetooth, vous savez à quoi vous attendre de la part de JBL : une qualité sonore décente pour un prix décent.

C'est ce que nous avons trouvé avec l'ancien JBL Live 650BTNC - et maintenant, pour le remplacer, JBL a lancé le JBL Tune 750BTNC. Ce modèle est un digne successeur des 650BTNC, offrant des caractéristiques de qualité pour un prix raisonnable.

Nous pensons que les casques JBL ressemblent beaucoup à ceux de Beats et ils sont tout aussi solides et fiables. Ils paraissent plus chers qu'ils ne le sont en réalité.

Nous avons pris beaucoup de plaisir à tester ce casque : il a un bon son, une jolie apparence et une bonne ergonomie. Il est fiable et facile à utiliser, et bien qu'il ne soit pas étanche et qu'il ne dispose pas d'une très longue autonomie, il serait malvenu de s'en plaindre alors qu'il offre un tel rapport qualité-prix.

Lire notre test complet (en anglais) : JBL Tune 750BTNC

(Image credit: Focal)

16. Focal Stellia Le meilleur des casques de luxe Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: 435 g Réponse en fréquence: 5 Hz - 40 kHz Haut-parleurs: 40 mm Autonomie: N/A specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un son étonnant et précis + Scène sonore ouverte + Confortable Pourquoi attendre - Extrêmement cher

Le Focal Stellia a un son absolument fantastique. Grâce à sa scène sonore très ouverte et à son traitement du son détaillé et précis, il permet de faire sonner n'importe quel genre de musique avec brio.

Si vous écoutez des chansons que vous pensez connaître à fond, la séparation précise des fréquences de ce casque Stellias signifie que vous entendrez probablement des détails que vous n'aviez jamais remarqués auparavant.

La raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans notre liste ? Il est très, très cher : 3 000 €. Et aussi bons soit-il, c'est hors de prix pour la plupart des gens : il est 10 fois plus cher que notre casque préféré actuel.

Si vous aimez le son de ce casque de luxe mais que vous ne pouvez pas en justifier le prix, jetez un coup d'œil à notre premier essai du nouveau Focal Elegia. Le son n'est peut-être pas aussi époustouflant que celui du Focal Stellia - du moins, c'est ce que nous avons retenu de notre première séance d'écoute - mais le casque Focal Elegia reste très impressionnant.

Lire notre test complet (en anglais) : Focal Stellia

(Image credit: Shure)

17. Shure AONIC 50 Le meilleur casque sans fil pour profiter d'un son haute résolution Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: 334 g Réponse en fréquence: N/A Haut-parleurs: 50 mm dynamiques Autonomie: 20 heures specifications Colour Marron Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un son puissant et convaincant + Fabrication solide + Bonne technologie ANC Pourquoi attendre - Pas de commandes tactiles

Le Shure AONIC 50 est un casque supra-auriculaire sans fil à réduction active du bruit, dont le prix est similaire à celui du Sony WH-1000XM5 et du casque Bose NC 700.

La connectivité Bluetooth 5 offre une autonomie de 20 heures, ainsi que la prise en charge des fichiers audio haute résolution et de tous les codecs utiles, y compris aptX HD, LDAC et aptX Low Latency. Les 10 niveaux d'amplification en mode environnement et les deux types d'annulation du bruit offrent quelques options supplémentaires.

En fin de compte, même si vous ne trouverez pas toutes les fonctionnalités possibles ici, notamment l'absence de commandes tactiles ou de fonction d'arrêt automatique, le Shure AONIC 50 se concentre sur la qualité sonore, et nous avons trouvé que ses performances Hi-Res Audio étaient totalement fascinantes. Cela lui assure une place parmi les meilleurs casques supra-auriculaires pour audiophiles.

Lire notre test complet (en anglais) : Shure AONIC 50

(Image credit: Microsoft)

18. Microsoft Surface Headphones 2 Le meilleur casque avec des commandes manuelles Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: 290 g Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz Haut-parleurs: 40 mm Autonomie: 20 heures specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Microsoft FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Une scène sonore large et riche en chaleur + D'excellentes commandes manuelles Pourquoi attendre - Le son pourrait être plus détaillé - Un design un peu ennuyeux

Le Microsoft Surface Headphones 2 est le deuxième casque antibruit du géant technologique, et il offre une tonne d'améliorations par rapport au Surface Headphones original tout en conservant certaines de ses meilleures qualités. L'annulation du bruit à 13 niveaux est un point fort particulier, et nous avons apprécié la scène sonore chaleureuse qu'ils offrent.

En dépit de ces améliorations - qui incluent une plus grande autonomie de la batterie et un design plus confortable - le Surface Headphones 2 est considérablement moins cher que son prédécesseur, ce qui en fait le choix évident si vous essayez de choisir entre les deux.

Ce prix inférieur en fait également une excellente alternative au Sony WH-1000XM5, d'autant plus qu'il a conservé les caractéristiques de conception gagnantes du Surface Headphones original, avec des cadrans intégrés sur chaque écouteur pour contrôler votre musique et l'annulation active du bruit.

Lire notre test complet (en anglais) ; Microsoft Surface Headphones 2

(Image credit: Urbanista)

19. Urbanista Miami Le casque supra-auriculaire le plus endurant Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: N/A Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz Haut-parleurs: 40 mm Autonomie: 40 heures specifications Colour Vert, Rouge, Blanc Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Design agréable + Réponse étendue des basses + Excellente autonomie et connectivité Pourquoi attendre - La suppression du bruit n'est pas la meilleure - L'audio pourrait être plus détaillé

Le premier casque antibruit supra-auriculaire d'Urbanista est un bon choix pour les acheteurs disposant d'un budget limité et ne souhaitant pas sacrifier le style ou les performances sonores. Mais les prix bas impliquent inévitablement certains compromis.

Nous avons constaté que l'annulation du bruit, bien qu'efficace, n'est pas la meilleure du marché. Ils sont bons pour les basses, et bien qu'ils ne soient pas aussi détaillés que d'autres, ils sont particulièrement bien adaptés à la pop et au R&B. La fonction de pause automatique fonctionne bien et l'étui rigide inclus est appréciable.

La durée de vie de la batterie atteint 50 heures, ce qui est plutôt bien, tandis que la prise en charge de Bluetooth 5 signifie que vous n'aurez pas à vous soucier des pertes audio. Cela fait de ce casque une excellente alternative à des modèles plus coûteux comme le Sony WH-1000XM5 ou les Apple AirPods Max, surtout si vous aimez les sons riches en basses..

Lire notre test complet : Urbanista Miami

(Image credit: bang & olufsen)

20. Bang & Olufsen Beoplay HX Le meilleur casque pour les victimes de la mode Caractéristiques techniques Type de casque: Fermé Poids: 285 g Réponse en fréquence: 20 Hz - 22 kHz Haut-parleurs: 40 mm Autonomie: Jusqu'à 35 heures avec ANC activée Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un son vivant et dynamique + Design premium Pourquoi attendre - De nombreux concurrents très compétents (et plus abordables) - La suppression du bruit peut être améliorée

À bien des égards, le Beoplay HX est un produit Bang & Olufsen typique : matériaux haut de gamme, fabrication de qualité supérieure, prix élevé. Mais à bien d'autres égards, il est bien moins ambitieux que ce à quoi la société nous a habitués.

Ce casque HX ne privilégie pas le design au détriment des performances et, s'il est indéniablement cher, son prix n'est pas aussi stratosphérique qu'on pourrait le penser. Ce que vous obtenez pour ce prix, c'est un son vif et vivant, ainsi que la sensation et l'aspect d'un produit haut de gamme.

Il est plus cher que de nombreux concurrents aux caractéristiques similaires, c'est certain, mais ces derniers ne vous donneront pas autant le sourire : les spécifications sont excellentes et les performances sont extrêmement impressionnantes. Ce casque n'est pas le plus aborable, mais il est sans nul doute le plus élégant.

Lire notre test complet (en anglais) : Bang & Olufsen Beoplay HX

(Image credit: final audio)

21. Final Audio UX3000 Un casque abordable avec d'excellentes caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Poids: 260 g Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz Haut-parleurs: Dynamiques Autonomie: 35 heures (ANC désactivée), 25 heures (ANC activée) Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un son précis et articulé + De bonnes caractéristiques pour son prix + Poids et dimensions raisonnables Pourquoi attendre - Un look fade (si vous n'aimez pas le minimalisme) - L'ANC est décente, sans plus

Final Audio a enfin lancé un casque supra-auriculaire sans fil à réduction de bruit. Et nous pensons que ce casque est excellent.

On admet qu'il ne possède pas un look ou un toucher particulièrement spécial. Mais ses spécifications, qui incluent le Bluetooth à faible latence aptX, une excellente autonomie et la suppression active du bruit, sont très bonnes pour ce prix. Sa taille et son poids relativement modestes en font une très bonne option pour quiconque souhaite écouter confortablement pendant de longues périodes.

Le son est beaucoup plus riche que son apparence. Son dynamisme, ses détails et sa musicalité font de l'UX3000 un casque agréable à utiliser. L'annulation active du bruit est suffisamment efficace pour faire face à la majorité des distractions externes - nous ne parlons pas de niveaux de négation du bruit de type Bose, mais nous ne parlons pas non plus des prix Bose.

L'autonomie de la batterie est excellente : l'UX3000 devrait durer 35 heures avec une seule charge si le système ANC est désactivé, et 25 heures environ s'il est activé. Lors de nos tests, nous avons constaté que le chargement de la batterie à plat à la batterie pleine prenait entre deux heures et deux heures et demie, ce qui est assez rapide pour une batterie de cette taille.

Il n'y a pas d'application ou de commandes tactiles, donc c'est une paire d'écouteurs assez minimaliste, mais du point de vue des spécifications, il a tout ce que vous pouvez vouloir et plus à un prix très décent. Nous vous recommandons vivement de l'essayer avant de vous ruiner pour un concurrent beaucoup plus cher.

Lire notre test complet (en anglais) : Final Audio UX3000

(Image credit: Meze Audio)

22. Meze Audio Liric Meze Audio Liric n'a pas peur de regarder en arrière pour aller de l'avant Caractéristiques techniques Poids: 391 g Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz Haut-parleurs: 92 x 63 mm Autonomie: N/A Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un son clair, précis et révélateur + Contrôle sonore remarquable + Une qualité de fabrication rassurante Pourquoi attendre - Intolérant envers certaines sources audio - Boîtier volumineux

Tout d'abord, ne vous attendez pas à être époustouflé par les prouesses d'un casque filaire d'une valeur de près de deux mille euros si vous le branchez sur une source de musique médiocre. Les personnes qui utilisent Spotify gratuitement, les propriétaires de pratiquement tous les smartphones qui ont encore une connexion casque physique, les personnes qui veulent les brancher directement sur le côté de leur ordinateur portable devraient tous a) regarder ailleurs, et b) dépenser beaucoup moins d'argent pour des casques. Le Liric ne tolère pas tout cela.

Des fonctionnalités étendues ? Non. Prix grand public ? Pas du tout. Adaptable ou peu exigeant ? Aucune chance. Le casque supra-auriculaire filaire Liric de Meze Audio ne vous chouchoute pas. Achetez-en un et c'est vous qui ferez la plus grande partie du travail.

Cela dit, une somme d'argent considérable investie par Meze Audio permet d'acheter de gros écouteurs câblés équipés de haut-parleurs magnétiques planaires ésotériques - et bien que leur configuration fermée et leur casque (ridiculement grand) les rendent plus adaptés à l'écoute portable que la plupart des casquessupra-auriculaires de Meze Audio, ils ne sont ni discrets ni particulièrement portables.

Par contre, ils sont superbement conçus, à partir de matériaux de haute qualité. Et s'il y a quelque chose que vous devez retenir de ce texte sur les Meze Audio Liric, c'est qu'ils ont un son - avec quelques réserves - superbe. Si c'est le détail que vous recherchez, une lecture correcte d'un enregistrement en tant que performance, un aperçu de la tonalité, du timbre et de la forme des notes individuelles, le Liric est un casque convaincant, et se classe parmi les meilleurs casques supra-auriculaires pour la fidélité pure.

Lire notre test complet (en anglais) : Meze Audio Liric

FAQ

Lors de l'achat d'un casque supra-auriculaire, la qualité du son est la caractéristique la plus importante à rechercher. Plus le prix est élevé, plus le son est bon, bien qu'il y ait quelques exceptions notables à cette règle.

La façon dont vous définissez une bonne qualité sonore dépend de vos goûts personnels. Aimez-vous un son chaud et bien équilibré, ou préférez-vous une ultra haute-fidélité qui vous permet d'entendre chaque détail de votre musique ? Êtes-vous un inconditionnel des basses ou un accro de la musique classique ?

Si vous êtes un inconditionnel des basses, recherchez des haut-parleurs dynamiques qui déplacent beaucoup d'air, ce qui donne une scène sonore grave. Si le détail est primordial, recherchez des gammes de fréquences étendues - 20 Hz à 20 kHz est la norme, tout ce qui est plus grand que cela peut permettre d'obtenir plus de détails dans les aigus et les graves.

Il est également important de considérer la scène sonore dans son ensemble ; si vous aimez un son large et ouvert, essayez une paire de casques à dos ouvert. Vous vous inquiétez des fuites sonores lorsque vous êtes en compagnie d'autres personnes ? Essayez une paire d'écouteurs fermés, bien ajustés, pour que votre musique ne dérange pas votre entourage.

Comme nous l'avons mentionné, il y a quelques casques sans fil et à réduction de bruit dans cette liste - c'est parce que la qualité sonore de ces modèles est exceptionnelle. De nos jours, de nombreux casques supra-auriculaires sont dotés de ces caractéristiques de confort , même s'ils sont souvent plus chers que leurs homologues filaires. Si vous ne pouvez pas vous passer de ces commodités modernes, assurez-vous d'acheter des casques dotés de la toute dernière technologie Bluetooth et de la suppression active du bruit.

Le design est également très important, car une bonne paire de casques supra-auriculaires doit être confortable pour les longues sessions d'écoute - recherchez des oreillettes et des serre-tête rembourrés dans des matériaux tels que la mousse à mémoire de forme pour un confort optimal.

Quels sont les meilleurs casques supra-auriculaires disponibles ? Un des premiers casques de cette liste, le Beyerdynamic DT 1990 Pro. Il s'agit du casque filaire le plus performant qui offre un bon rapport qualité-prix. Cependant, si vous recherchez le meilleur casque polyvalent, notre choix se porte sur le WH-1000XM4 de Sony, qui associe un son exceptionnel à la suppression active du bruit, à la connectivité sans fil, à la conversion audio ascendante et à un design élégant et vraiment portable.

Combien dois-je dépenser raisonnablement pour un casque supra-auriculaire ? Cela dépend vraiment de votre budget - vous n'avez pas besoin de vous ruiner dans votre quête d'un son exceptionnel. Il existe un grand nombre d'excellents casques économiques à moins de 100 € - jetez un coup d'œil à des marques comme Jabra et JBL si vous souhaitez limiter les dépenses. Les casques sans fil et à réduction de bruit haut de gamme ont tendance à coûter un peu plus que cela. Pour les véritables casques audio pour l'écoute analytique, les prix commencent vraiment à grimper - mais ces casques vous dureront des décennies si vous en prenez soin.

Cela vaut-il la peine d'investir dans un casque supra-auriculaire ? Choisir un casque supra-auriculaire plutôt que des écouteurs est un choix personnel. Il n'y a pas de mauvaise option, mais les casques offrent généralement une meilleure autonomie et une meilleure qualité sonore. Grâce à leur taille, ils peuvent embarquer une meilleure batterie ainsi que des fonctionnalités plus avancées comme des haut-parleurs supérieurs. De par leur nature même, ils ont tendance à offrir une meilleure suppression du bruit car ils couvrent mieux vos oreilles que les écouteurs. Cependant, une partie de votre processus de décision doit se résumer à ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Les écouteurs sont plus faciles à ranger, mais tout le monde n'aime pas la sensation qu'ils procurent dans les oreilles. Les casques sont plus sûrs sur la tête, mais ils sont plus lourds et demandent plus de réflexion pour être rangés.

Si vous êtes à la recherche de ce qui se fait de mieux en matière de casques supra-auriculaires, ce guide met l'accent sur la qualité du son avant tout.

Vous trouverez des casques que nous recommandons aux audiophiles et aux professionnels, ainsi que les meilleures options de casque supra-auriculaire pour ceux qui souhaitent simplement se concentrer au travail ou écouter leurs morceaux préférés à la maison.

Pour vous aider à comparer ces casques, nous avons recommandé d'autres modèles si nous pensons qu'ils pourraient être mieux adaptés en termes de prix, de son et de performances.

Nous avons testé tous les casques de ce guide de manière approfondie, en passant beaucoup de temps à analyser le son, l'ajustement, le design, les caractéristiques techniques et le rapport qualité-prix.