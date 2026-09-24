Beats 360 : un nouveau design, des coussinets interchangeables et une vraie résistance à la transpiration

Beats fabrique des casques circum-auriculaires depuis 2008, année du lancement du premier Beats Studio, et cette gamme est depuis restée au cœur de son catalogue. Le Studio Pro ne disparaît pas pour autant, mais le nouveau Beats 360 vise un usage très différent.

Beats présente le 360 comme le « prochain chapitre » de son histoire. Après plusieurs semaines d’utilisation, la différence avec le Beats Studio Pro apparaît effectivement beaucoup plus profonde qu’un simple changement esthétique.

Oliver Schusser, vice-président d’Apple chargé de la musique, du sport et de Beats, explique que l’objectif consistait à créer une nouvelle identité, une nouvelle silhouette et un casque circum-auriculaire pensé pour un autre type d’usage.

Cette philosophie se retrouve dans pratiquement toute la conception. Beats voulait un casque plus épuré, capable d’accompagner son utilisateur toute la journée et aussi adapté à la salle de sport qu’au bureau ou à un vol long-courrier.

La légèreté constitue l’un de ses premiers atouts. Avec 295,4 g, le Beats 360 se montre particulièrement confortable et devient beaucoup moins perceptible après une vingtaine de minutes d’adaptation.

À titre de comparaison, l’AirPods Max pèse environ 386,2 g et le Sony WH-1000XM6 254 g. Le 360 se situe donc entre les deux, mais paraît plus fin et léger que sa masse ne le suggère.

Son profil est particulièrement mince. Les transducteurs conçus spécialement pour ce modèle sont légèrement éloignés des oreilles malgré la taille contenue des coques, tandis que l’ensemble reste bien équilibré sur la tête.

Les commandes sont réparties entre les deux côtés. L’écouteur gauche regroupe le bouton d’alimentation et la sélection des modes d’écoute, tandis que le droit contrôle le volume et la lecture. Le port USB-C se trouve également à gauche.

Cette organisation simple devient rapidement naturelle après quelques jours d’utilisation.

(Image credit: Beats)

La légèreté faisait directement partie du cahier des charges. Selon Oliver Schusser, le développement du 360 est parti de l’observation de la manière dont les utilisateurs portent réellement leurs casques au quotidien.

Le modèle a donc été conçu pour les personnes très actives, avec plusieurs priorités : une apparence typique de Beats, un son ambitieux, un poids limité, un confort élevé et une véritable résistance à l’eau et à la transpiration.

Les coussinets et l’arceau sont entièrement personnalisables. Les quatre coloris de lancement — Black, Cloud, Pink et Sky — peuvent être associés à deux types de coussinets : Performance Knit, plus respirants et destinés à l’activité physique, et UltraPlush, qui offrent un contact plus classique et une isolation plus marquée grâce au même cuir synthétique que sur les Studio Pro et Solo 4.

Les Performance Knit font réellement la différence pendant les déplacements et les activités physiques, tandis que les UltraPlush donnent au casque une sensation circum-auriculaire plus traditionnelle. Les deux types peuvent être retirés pour être nettoyés, voire lavés.

Le Beats 360 bénéficie également d’une certification IPX4 contre la transpiration et les projections d’eau. Il s’agit d’une première pour un casque circum-auriculaire Beats et d’une caractéristique encore relativement rare sur ce marché.

Le mécanisme d’échange des coussinets a également fait l’objet d’un important travail d’ingénierie. Beats voulait qu’ils puissent être remplacés en quelques secondes afin que la personnalisation reste réellement pratique.

Dans les faits, l’opération ne demande effectivement que quelques secondes et la différence entre les deux matériaux est perceptible. Cette modularité prend donc tout son sens lorsqu’un même casque sert pendant une séance de sport puis au bureau.

Un nouveau son pour une nouvelle génération de Beats

(Image credit: Beats)

Le Beats 360 utilise une plateforme acoustique développée spécialement pour lui, avec des transducteurs dotés de diaphragmes à trois couches et de deux aimants annulaires en néodyme par écouteur. Il ne s’agit donc pas d’un système simplement repris du Studio.

Beats affirme que cette architecture, associée à son système ANC le plus avancé à ce jour, fournit jusqu’à 1,75 fois plus de réduction globale du bruit que le Studio Pro. Le casque prend aussi en charge Adaptive EQ, l’Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de tête et Dolby Atmos.

Les anciennes générations Beats étaient notamment connues pour leurs basses très prononcées. Cette signature évolue ici : le grave pèse moins lourd que sur le Studio, mais la distorsion devient pratiquement imperceptible même à fort volume et la séparation reste excellente sur des styles très différents.

Lors d’une écoute de Further On Up the Road de Bruce Springsteen dans un avion, avec la réduction active du bruit et un volume réglé autour de 70 %, le bruit des moteurs disparaît pratiquement. La caisse claire et la grosse caisse restent nettes dès l’ouverture du morceau, puis les voix et la guitare conservent une excellente séparation.

Expectations d’Olivia Rodrigo constitue un autre bon test. Les graves, les synthétiseurs, la batterie et le chant restent clairement séparés, tandis que le suivi de tête de l’audio spatial se montre convaincant aussi bien en intérieur qu’en déplacement.

Le mode Transparence fonctionne également bien. Il laisse passer un peu moins de son extérieur que celui de l’AirPods Max, mais le rendu paraît naturel et les voix évitent l’aspect artificiel de certains systèmes concurrents.

Le prix français officiel n’apparaissait pas encore dans les sources locales consultées au moment de cette adaptation. Beats annonce néanmoins une commercialisation dans plus de 100 pays et régions, avec des commandes ouvertes le 22 septembre et une arrivée en magasins à partir du 24 septembre.

L’ergonomie compense par ailleurs un poids qui n’est pas le plus faible du marché. La répartition équilibrée entre les écouteurs permet de conserver un arceau fin et un excellent confort.

La puce Beats compte davantage qu’il n’y paraît

(Image credit: Beats)

La connectivité repose sur une puce Beats développée sur mesure à partir du travail réalisé autour des puces Apple. Cette architecture en est désormais à sa quatrième génération et permet surtout à Beats de proposer des fonctions solides aussi bien sur les appareils Apple que sur Android.

Avec l’écosystème Apple, le casque s’appaire rapidement et se synchronise entre les appareils via iCloud. Le passage d’un iPhone ou d’un iPad vers un MacBook Pro peut ainsi se faire presque instantanément. Sur Android, Fast Pair est pris en charge et l’application Beats donne accès à la plupart des mêmes réglages.

Chaque écouteur fonctionne comme une unité autonome et intègre ses propres composants pour l’audio, la connectivité et la batterie. Cette architecture constitue une autre conséquence de la refonte complète du casque.

Neuf microphones sont intégrés : huit participent à la réduction active du bruit et trois captent la voix, avec deux microphones partagés entre ces fonctions. Un modèle d’IA embarqué intervient également dans la détection vocale, les assistants et la gestion des différents modes audio.

L’autonomie atteint jusqu’à 32 heures avec Adaptive EQ lorsque l’ANC et le mode Transparence sont désactivés, et reste annoncée jusqu’à 32 heures avec l’ANC et l’Audio spatial personnalisé. Les essais réalisés pendant plusieurs semaines et plusieurs déplacements n’ont pas révélé de problème particulier d’endurance.

Beats possède une longue tradition de séries limitées et de collaborations, et la conception du 360 semble particulièrement adaptée à ce type de déclinaisons. Oliver Schusser confirme d’ailleurs que de nombreux coloris spéciaux sont prévus.

Le Studio Pro reste au catalogue à un tarif réduit, le 360 n’étant donc pas présenté comme son remplaçant direct.

En plus des quatre couleurs principales, Beats commercialise des kits de coussinets Performance Knit dans six couleurs, avec Navy et Volt en supplément, ainsi que deux déclinaisons UltraPlush. Une promotion de lancement sur ces accessoires est également prévue jusqu’au 31 octobre dans plusieurs pays, dont la France.

Le sport devrait constituer l’un des grands axes de ces futures personnalisations, notamment avec des couleurs inspirées d’équipes.

L’exemplaire Sky utilisé pendant les essais a notamment été associé à des Performance Knit bleu foncé et à des UltraPlush noirs. L’arceau peut lui aussi être changé afin de correspondre aux coussinets utilisés.

Plusieurs semaines d’utilisation — à domicile, en déplacement et dans l’avion — mettent surtout en évidence le caractère premium de cette nouvelle direction pour Beats.

(Image credit: Beats)

Le Beats 360 associe une certification contre l’eau et la transpiration à une conception fine et légère et à des coussinets personnalisables capables d’évoluer selon les usages.

La signature sonore conserve l’énergie associée à Beats, mais avec une meilleure séparation et pratiquement aucune distorsion sur les morceaux utilisés pendant les essais. La réduction de bruit est efficace, le mode Transparence naturel et l’autonomie s’est montrée solide.

Quelques absences restent regrettables. Le casque ne détecte pas automatiquement lorsqu’il est retiré et doit donc être allumé ou éteint manuellement. Il ne prend pas non plus en charge la lecture audio filaire.

Ces lacunes ne changent toutefois pas son positionnement. Le Beats 360 n’a pas vocation à devenir un autre Studio Pro. Il ouvre une nouvelle branche plus légère, plus personnalisable et davantage pensée pour une utilisation active.

Après plusieurs semaines d’essai, cette nouvelle identité apparaît clairement.