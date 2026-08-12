Beats a dévoilé un nouveau casque puis silence radio — Reddit pense savoir quand il sortira

Un nouveau casque Beats a été aperçu pendant la Coupe du monde 2026...

... mais Beats n’a plus donné de nouvelles depuis plus de deux mois

Des fans sur Reddit pensent qu’il pourrait arriver quelque temps après iOS 27, attendu en septembre

Cela fait un peu plus de deux mois que l’événement sportif de l’été a commencé : la Coupe du monde 2026 a débuté le 11 juin. Et cela fait donc aussi plus de deux mois que Beats a commencé à teaser son nouveau casque en le confiant à des footballeurs comme Lamine Yamal ou Lee Kang-in, histoire de faire parler de lui.

« Faire parler de quoi ? », pourrait-on légitimement se demander. Depuis, aucune nouvelle de ce casque, alors même que nous nous sommes rendus dans l’impressionnant siège de Beats pour découvrir ce que préparait la marque le mois dernier.

Si vous espériez toutefois une sortie imminente, certains utilisateurs de Reddit ont une mauvaise nouvelle.

Dans une publication du subreddit r/beatsbydre, où les questions sur ce mystérieux casque se multiplient, un modérateur avance une théorie sur sa date de lancement. L’utilisateur jforsander remarque que les précédents casques et écouteurs Beats bénéficiaient généralement d’une prise en charge dans iOS plusieurs mois avant leur commercialisation.

Or, ce nouveau casque ne semble toujours pas avoir reçu ce support logiciel, ce qui pourrait indiquer que sa sortie officielle est encore lointaine. L’internaute estime même qu’il faudra peut-être attendre septembre pour voir apparaître cette prise en charge, avec l’arrivée d’iOS 27.

Le casque pourrait alors être commercialisé quelques mois plus tard, voire jusqu’à six mois après. Pas vraiment la meilleure nouvelle. Cette théorie correspond malheureusement assez bien à ce que nous avons constaté lors de notre visite au siège de Beats — ou plutôt à ce que nous n’y avons pas appris. La marque ne semble clairement pas pressée de profiter du battage médiatique.

Faudra-t-il vraiment attendre aussi longtemps ?

(Image credit: Beats)

Cette théorie mérite tout de même d’être prise avec quelques pincettes. Si aucune prise en charge logicielle du casque Beats n’existe encore, comment les footballeurs aperçus avec le produit pouvaient-ils l’utiliser ? Il serait étonnant qu’il ne s’agisse que d’un accessoire décoratif lors d’un événement sportif aussi important, où une bonne playlist d’avant-match peut avoir son importance.

Les plus sceptiques feront toutefois remarquer, à juste titre, que les joueurs n’ont jamais été photographiés en train d’écouter le casque. Ils le portaient simplement autour du cou ou accroché à leur sac.

Il est également possible qu’Apple ait mis au point une solution temporaire permettant d’utiliser ces prototypes, sans pour autant déployer leur prise en charge complète dans iOS.

Il reste néanmoins logique que Beats fournisse à ces stars du sport des exemplaires réellement fonctionnels. Une autre possibilité serait donc que le support logiciel existe déjà, mais que les enquêteurs du Web soient tout simplement passés à côté.

L’auteur de la publication Reddit évoque d’ailleurs lui-même une autre hypothèse : Apple est peut-être simplement devenue meilleure pour dissimuler dans ses logiciels la prise en charge de futurs produits Beats. Apple possède bien sûr Beats. L’internaute juge ce scénario peu probable, mais pas impossible.

Si aucune nouvelle de ce casque n’arrive avant ou pendant le mois de septembre, tout l’argent dépensé pour le placer auprès des footballeurs pourrait finir par avoir été gaspillé. Le buzz généré par l’opération commence déjà à retomber, du moins en dehors du subreddit r/beatsbydre.

Espérons donc que Beats passe à l’action plus tôt.