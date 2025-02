Beats Powerbeats Pro 2 : tout ce que nous savons sur les écouteurs de sport tant annoncés

Difficile à croire, mais les Powerbeats Pro, qui ont marqué une vraie révolution dans le monde des écouteurs sans fil, sont sortis en mai 2019. Pendant plus de cinq ans, ils sont restés inchangés, mis à part quelques nouvelles couleurs, jusqu'à ce que Beats les retire du marché en octobre 2024. Une décision qui a déçu plus d’un amateur de ces écouteurs emblématiques.

Mais que ceux qui continuent d’utiliser leurs Powerbeats Pro ou regrettent leur disparition se rassurent ! En septembre 2024, une première image des Powerbeats Pro 2 est apparue grâce à une photo du joueur de baseball des Dodgers de Los Angeles, Shohei Ohtani. Une confirmation officielle d’un lancement en 2025 a suivi. Plus récemment, en janvier 2025, une déclaration à la FCC (l’autorité de régulation américaine des communications) a révélé leur existence, suggérant qu’Apple met la touche finale avant leur sortie.

Si les rumeurs disent vrai et que l’annonce officielle a bien lieu le 11 février 2025, cela marquera près de six ans depuis l’arrivée du premier modèle. Autant dire que les attentes sont grandes, et avec les quelques indices déjà disponibles, de nombreuses spéculations circulent sur les nouvelles fonctionnalités attendues. Voici tout ce que l’on sait à ce jour sur les Beats Powerbeats Pro 2.

Si Beats n’a pas encore officiellement dévoilé les Powerbeats Pro 2, le teasing de septembre 2024 a confirmé deux éléments clés : un successeur aux Powerbeats Pro est bien prévu, et il arrivera en 2025.

Le célèbre analyste Mark Gurman, spécialiste des fuites Apple, affirme que les Powerbeats Pro 2 seront révélés le 11 février 2025. En revanche, rien ne garantit une mise en vente immédiate.

Côté prix, le premier modèle coûtait 299,95 € et n’a que très rarement été vendu en dessous de ce tarif. Difficile d’imaginer une baisse de prix, surtout si des fonctionnalités comme la réduction active du bruit et un mode transparence sont ajoutées, ainsi qu’une autonomie améliorée et une nouvelle puce pour optimiser les performances. Tout cela pourrait bien justifier une légère augmentation du tarif initial.

Avec ces nouveaux écouteurs, Beats étofferait encore un peu plus son catalogue déjà bien fourni, comprenant notamment les Solo Buds, Beats Solo 4, Studio Buds, Studio Buds Plus et Fit Pro. Pour une vision plus globale, notre guide des meilleurs casques et écouteurs Beats permet de s’y retrouver facilement.

Beats Powerbeats Pro 2 : À quoi s'attendre

Les rumeurs indiquent que les Powerbeats Pro 2 pourraient intégrer des fonctionnalités liées à la santé, à l’image de la stratégie qu’Apple déploie sur ses AirPods. La grande nouveauté serait un capteur de fréquence cardiaque, une fonctionnalité de plus en plus présente sur les meilleurs écouteurs destinés aux sportifs.

Depuis plusieurs mois, Beats mise beaucoup sur le teasing de ce modèle, notamment sur Instagram. En janvier 2025, la certification FCC repérée par 91Mobiles a relancé la machine à rumeurs. Les documents officiels indiquent que les Powerbeats Pro 2 seront compatibles avec iOS et Android, utiliseront la technologie Bluetooth Low Energy Audio, mais ne prendront pas en charge la connectivité multipoint. Un point qui pourrait en décevoir certains.

Côté design, les images qui ont fuité montrent un modèle plus fin et plus ergonomique. L’arceau et le boîtier du haut-parleur semblent plus élancés, offrant potentiellement un meilleur confort grâce à un poids réduit. D’après les clichés publiés par le célèbre informateur Arsène Lupin, les coloris attendus seraient beige, noir, orange et violet.

On s’attend bien sûr à une qualité audio améliorée, avec des basses puissantes et la prise en charge de la réduction active du bruit et de l’audio spatial, idéalement avec un suivi des mouvements de la tête, comme sur les AirPods Pro 2 équipés de la puce Apple H2.

Beats Powerbeats Pro 2 : Rumeurs et fuites

(Image credit: Beats)

Commençons par le teaser officiel de Beats : une publication Instagram dévoilant une courte vidéo du joueur de baseball Shohei Ohtani à la batte, effectuant un swing d’entraînement tout en portant une paire de Powerbeats Pro 2 entièrement blanche. L’aperçu était bref, mais il a permis de découvrir l’évolution du design des écouteurs à contour d’oreille de Beats – des lignes plus arrondies et une allure plus moderne dans l’ensemble.

Le corps principal des Powerbeats Pro 2 est plus fin et légèrement plus incliné. Il est relié à l’arceau qui s’enroule autour de la partie supérieure de l’oreille. À l’autre extrémité, on retrouve la partie avec les embouts intra-auriculaires. Un design plus affiné pourrait s’avérer gagnant s’il réduit le poids et améliore le confort. Pour celles et ceux qui n’apprécient pas la pression exercée par les ailettes ou qui craignent de voir leurs écouteurs tomber, l’arceau assure une meilleure tenue et un port plus confortable.

A post shared by Beats by Dre (@beatsbydre) A photo posted by on

Puis, le 12 novembre 2024, Beats a dévoilé la première image officielle des Powerbeats Pro 2, toujours en blanc, portés par Shedeur Sanders, le quarterback des Colorado Buffaloes. Ce nouvel aperçu confirme l’évolution du design, mais aucun autre détail n’a été révélé.

En considérant l’évolution de la gamme d’écouteurs Beats, cette nouvelle génération de Powerbeats devrait apporter des améliorations notables. Pour rappel, les Powerbeats Pro, sortis il y a plus de deux ans, intégraient la puce Apple H1 et étaient compatibles avec l’Audio Spatial. En revanche, ils ne proposaient pas de réduction de bruit active, mais offraient tout de même une autonomie de neuf heures avec une charge complète. Leur boîtier de recharge, volumineux et doté d’un port Lightning, n’était pas vraiment conçu pour tenir facilement dans une poche.

Fuites d'images de Powerbeats Pro 2 (de Arsène Lupin, sur X) (Image credit: Arsène Lupin (via X))

On pouvait donc s’attendre à ce que Beats opte pour une puce maison améliorée, garantissant une expérience homogène entre iOS et Android, notamment pour l’appairage rapide. À l’image des Fit Pro, les Powerbeats Pro 2 pourraient également intégrer une puce Apple, comme la H2. En plus d’améliorer la rapidité et de préserver la signature sonore Beats – avec des basses puissantes –, l’intégration d’une réduction de bruit active et d’un mode transparence semble plus que probable. Une avancée qui permettrait à ces écouteurs d’être à la hauteur des attentes pour un produit vendu à 299,95 €.

L’autonomie pourrait également être optimisée, même avec ces nouvelles fonctionnalités. Un boîtier de recharge plus fin, équipé d’un port USB-C et compatible avec la charge sans fil, serait un ajout bienvenu. Une question reste en suspens : où seront placés les boutons ? Une possibilité serait qu’ils soient dissimulés derrière le logo “B” de Beats, comme c’est le cas sur les Powerbeats Pro 2.

Pour le rendu sonore, tout porte à croire que Beats a développé ou optimisé un nouveau transducteur pour garantir un son puissant et immersif. Étant donné que ces écouteurs sont mis en avant par des athlètes – un clin d’œil aux origines de la marque –, il semble évident qu’ils bénéficieront d’une certification IPX, leur assurant une résistance à la transpiration et à l’eau.

Vous voyez le bouton « Fréquence cardiaque » tant demandé ? (Image credit: Arsène Lupin (via X))

La volonté d’Apple de renforcer son engagement dans le domaine de la santé pourrait également se refléter sur les Powerbeats Pro 2. Il ne semble pas que les nouvelles fonctionnalités liées à la santé auditive, introduites avec les AirPods Pro 2, soient de la partie. Toutefois, selon un rapport de MacRumors, les Powerbeats Pro 2 pourraient intégrer un capteur de fréquence cardiaque, une fonctionnalité attendue également sur les futurs AirPods Pro 3, mais qui reste encore à confirmer.

Le code d’iOS indique que ces nouveaux écouteurs seraient capables de mesurer la fréquence cardiaque lorsque les deux oreillettes sont portées simultanément lors d’une séance d’entraînement, avec transmission des données vers l’application Santé de l’iPhone.

Coup de théâtre ! Le 27 janvier, des images montrant un bouton “Fréquence cardiaque” dans l’application Beats ont fuité, publiées par le célèbre informateur tech Arsène Lupin. Ces clichés étaient accompagnés d’images des écouteurs inédits dans un style résolument sportif.

MacRumors a également dévoilé d’autres coloris pour les Powerbeats Pro 2 et confirmé la prise en charge de l’Audio Spatial, de la réduction de bruit active et de l’Adaptive Audio. Cette dernière technologie, déjà présente sur les AirPods 4 et AirPods Pro 2, ajuste intelligemment le niveau de transparence et de réduction de bruit pour un rendu optimal. Si le suivi de la fréquence cardiaque se concrétise, ces Powerbeats Pro 2 deviendraient les premiers écouteurs Beats à proposer cette fonctionnalité et les premiers conçus par Apple à l’intégrer directement dans des écouteurs intra-auriculaires. L’Apple Watch permet déjà un suivi cardiaque et l’envoi de notifications en cas d’irrégularités.

La bonne nouvelle, c’est que le lancement officiel semble imminent. Le dépôt du dossier auprès de la FCC (une étape clé avant toute mise en vente) est un indice fort. Bientôt, il sera enfin possible de découvrir les Powerbeats Pro 2 en détail et de les tester – ou plutôt de les essayer sur les oreilles. Il est rare que Beats confirme un produit plus de trois mois avant sa sortie. À titre de comparaison, la campagne marketing du très attendu Beats Pill était bien plus condensée et frénétique. Mais avec un modèle aussi populaire et intemporel que les Powerbeats Pro, la marque semble prête à entretenir l’attente.

