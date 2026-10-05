Samsung dévoile enfin ses premiers écouteurs ouverts à clip — mais impossible de les acheter en France pour l’instant

Samsung dévoile ses premiers Galaxy Buds au format ouvert et à clip

Les Galaxy Buds On adoptent une conception en C, des gestes de la tête et plusieurs autres fonctions

Ils ne sont pour l’instant annoncés que sur le marché coréen, avec un lancement international prévu ultérieurement

Après plusieurs mois de fuites concernant de mystérieux écouteurs ouverts Samsung, le produit est désormais officiel : voici les Samsung Galaxy Buds On.

Il s’agit de la première véritable offensive de Samsung sur le marché des meilleurs écouteurs ouverts, un secteur dont la croissance s’accélère rapidement. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires traditionnels, ces modèles ne bloquent pas le conduit auditif et permettent donc de continuer à entendre l’environnement extérieur. Initialement très populaires auprès des coureurs et des cyclistes, ils se retrouvent désormais régulièrement chez les livreurs, conducteurs et usagers des transports.

Pour l’instant, les Galaxy Buds On sont toutefois réservés à la Corée du Sud. Samsung indique qu’ils seront ensuite déployés progressivement dans d’autres pays, mais aucun calendrier précis n’est encore communiqué pour les marchés internationaux, dont la France.

Le lancement coréen est prévu le 27 octobre à 299 000 wons. Ce positionnement se situe approximativement entre ceux des Galaxy Buds 4 et des Galaxy Buds 4 Pro sur le marché coréen. Aucun prix français ne peut toutefois être déduit de cette seule comparaison.

Entrons dans le vif avec les Galaxy Buds On

Sur le plan extérieur, les écouteurs sont livrés dans un boîtier dont le dessin rappelle fortement ceux de la gamme Galaxy Buds 4, notamment avec un couvercle transparent qui crée une identité visuelle commune entre les différents produits audio récents de Samsung.

Les écouteurs eux-mêmes adoptent un format ouvert assez classique de type C-bridge : un haut-parleur et un contrepoids sont reliés par un arceau qui vient se placer autour de l’oreille. Contrairement à certains concurrents qui insistent énormément sur la conception de leur arceau, Samsung explique surtout avoir étudié différentes formes d’oreilles afin d’équilibrer correctement la position du haut-parleur et de la batterie.

Côté audio, les détails restent encore limités. Samsung évoque des « TwinBoost speakers », une appellation qui suggère une architecture à plusieurs transducteurs ou un système destiné à renforcer les basses, mais les caractéristiques techniques complètes ne seront détaillées qu’ultérieurement.

Les fonctions logicielles sont en revanche beaucoup mieux documentées. Les Galaxy Buds On utilisent une technologie destinée à limiter les fuites sonores, l’un des principaux défauts du format ouvert, afin que les personnes situées à proximité entendent moins clairement la musique en cours de lecture.

Des commandes tactiles se trouvent sur le contrepoids. Les écouteurs prennent également en charge les gestes de la tête et certaines commandes vocales, comme les Galaxy Buds 4.

Avec un smartphone Galaxy compatible, les Galaxy Buds On peuvent également exploiter Galaxy AI, avec notamment des interactions mains libres. Un système d’appairage rapide est également prévu.

Samsung annonce jusqu’à 9,5 heures d’autonomie pour les écouteurs, une valeur supérieure à celle de plusieurs autres modèles Galaxy Buds récents.

La marque doit communiquer davantage de détails lors de la commercialisation coréenne du 27 octobre. La date de sortie internationale, et donc une éventuelle arrivée en France, reste à confirmer.