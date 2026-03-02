Samsung Galaxy Buds 4 vs Galaxy Buds 4 Pro : architecture audio, autonomie, prix et plus encore

Samsung a dévoilé à la fois ses écouteurs d’entrée de gamme et son modèle phare, à savoir les Galaxy Buds4 et Galaxy Buds4 Pro, lors de son événement Galaxy Unpacked du 25 février 2026. Alors, quelles sont les nouveautés — au-delà de l’écart de prix de 179 € pour les Buds4 Pro contre 249 € pour les Buds4 ?

C’est précisément ce que cet article propose d’examiner.

Coup de chance, une prise en main anticipée des Buds4 Pro a été possible. Dès les premières minutes, le nouveau boîtier à clapet s’impose face à l’ancien modèle (même si un membre de l’équipe l’a trouvé un peu glissant en main), tout comme la tige « blade » revisitée sur les écouteurs. L’éclairage Blade Light ? Disparu. Les écouteurs colorés pour identifier d’un coup d’œil le côté où les replacer dans le boîtier ? Également supprimés. Le système propriétaire de fixation des embouts, qui empêche d’utiliser des embouts tiers et les rend très difficiles à retirer ? Malheureusement, toujours présent…

Mais les choses vont un peu trop vite, n’est-ce pas ?

(Image credit: Future)

Galaxy Buds 4 Pro contre Galaxy Buds 4 : Ce que vous devez savoir

Il est important de préciser d’emblée qu’il s’agit ici d’un comparatif de caractéristiques, de données techniques, de prix et de fonctionnalités, et non d’une évaluation approfondie du rapport qualité sonore/prix. Au moment de la rédaction, un seul jour s’est écoulé depuis le lancement et les tests complets des Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro n’ont pas encore été publiés — bien qu’ils soient en préparation.

Sans plus attendre, voici les informations essentielles.

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Galaxy Buds 4 Galaxy Buds 4 Pro Prix 179 € 249€ Couleurs Noir, blanc Noir, blanc, rose, doré (certains modèles disponibles uniquement via Samsung) Poids Ecouteur : 4.6g Boîtier : 45.1g Ecouteur : 5.1g Boîtier : 44.3g Dimensions Ecouteur : 18.3 x 19.3 x 30.5 mm Boîtier : 51 x 51 x 28.3 mm Ecouteur : 18.1 x 19.6 x 30.9 mm Boîtier : 51 x 51 x 28.3 mm Driver Φ11 3.8t (1-Way)​ 1 3.5t (Woofer) / 5.5 x 3.5 x 0.9t (Tweeter)​ Micros par écouteur Digital x3 HSNR Digital x2 Digital x1 Qualité sonore UHQ* Hi-Fi 24 bits** Audio 360 avec multicanal direct*** * L'audio ultra haute qualité jusqu'à 24 bits/96 kHz est disponible sur les séries Galaxy S26, S25, S24, S23, Z TriFold, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 et Tab S9 équipées de One UI 6.1.1 ou supérieur. D'autres appareils pourraient être pris en charge à l'avenir. ** Le son Hi-Fi 24 bits nécessite des appareils Samsung Galaxy équipés de OneUI 4.0 ou supérieur et des Galaxy Buds4. La prise en charge du son Hi-Fi 24 bits peut varier en fonction de l'application. *** Direct Multi-channel est pris en charge avec Android One UI version 4.1.1 ou supérieure, 360 Audio prend en charge One UI 3.1 ou supérieure. UHQ* Hi-Fi 24 bits** Audio 360 avec multicanal direct*** * L'audio ultra haute qualité jusqu'à 24 bits/96 kHz est disponible sur les séries Galaxy S26, S25, S24, S23, Z TriFold, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 et Tab S9 équipées de One UI 6.1.1 ou supérieur. D'autres appareils pourraient être pris en charge à l'avenir. ** Le son Hi-Fi 24 bits nécessite des appareils Samsung Galaxy équipés de OneUI 4.0 ou supérieur et des Galaxy Buds4 Pro. La prise en charge du son Hi-Fi 24 bits peut varier en fonction de l'application. *** Direct Multi-channel est pris en charge avec Android One UI version 4.1.1 ou supérieure, 360 Audio prend en charge One UI 3.1 ou supérieure. ANC ANC Son ambiant Égaliseur adaptatif ANC adaptatif ANC Son ambiant Détection de voix*/sirène** Égaliseur adaptatif ANC adaptatif * Les écouteurs reconnaissent automatiquement la voix de l'utilisateur, amplifiant le son ambiant pour améliorer la clarté de la conversation lorsqu'elle commence et augmentant la réduction active du bruit (ANC) pour bloquer les bruits de fond lorsque la conversation se termine. ** Cette fonction augmente le volume du son ambiant pour permettre aux utilisateurs d'entendre les alertes importantes telles que les alarmes, les véhicules d'urgence ou les sirènes de police. Amplificateur Simple Double Autonomie de la batterie Écouteurs : 45 mAh Boîtier : 515 mAh Écouteurs : 61mAh Boîtier : 530mAh Temps d'écoute Jusqu'à 5 heures / Total jusqu'à 24 heures (ANC activé) Jusqu'à 6 heures / Total jusqu'à 30 heures (ANC désactivé) Jusqu'à 6 heures / Total jusqu'à 26 heures (ANC activé) Jusqu'à 7 heures / Total jusqu'à 30 heures (ANC désactivé) Temps de communication Jusqu'à 3,5 heures / Total jusqu'à 18 heures (ANC activé) Jusqu'à 4 heures / Total jusqu'à 20 heures (ANC désactivé) Jusqu'à 4,5 heures / Total jusqu'à 20 heures (ANC activé) Jusqu'à 5 heures / Total jusqu'à 22 heures (ANC désactivé) Connectivité Bluetooth 6.1, commutation automatique Codec : SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (propriétaire Samsung), AAC, SBC, LC3 Auracast Bluetooth 6.1, commutation automatique Codec : SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (propriétaire Samsung), AAC, SBC, LC3 Auracast Capteur Capteur vocal (VPU), Force & Touch (glissement), IR, accéléromètre, gyroscope, capteur à effet Hall Unité de captation vocale (VPU), Force & Touch (glissement), SWIR, accéléromètre, gyroscope, capteur à effet Hall Compatibilité Android 12 ou supérieur avec plus de 1,5 Go de mémoire Android 12 ou supérieur avec plus de 1,5 Go de mémoire Résistance à l'eau IP54, écouteurs uniquement IP57, écouteurs uniquement

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Buds 4 vs Buds 4 Pro : Premiers enseignements clés

D’après le tableau ci-dessus, plusieurs éléments ressortent clairement. L’écouteur des Buds 4 Pro est légèrement plus lourd que celui des Buds 4, ce qui s’explique probablement par l’embout nécessaire (Samsung précise que le poids a été mesuré avec des embouts de taille moyenne). Les Buds 4 adoptent un format ouvert, qui ne nécessite pas d’embout.

Si le design des Buds 4 Pro a séduit Tom Bedford, celui-ci s’est en revanche montré déçu de constater que le problème rencontré avec les embouts des Buds 3 Pro — à savoir qu’ils sont très difficiles à changer et se cassent facilement lors de la manipulation — n’a pas été corrigé.

Le boîtier des Buds 4 Pro est légèrement plus léger, mais l’autonomie annoncée (durée d’écoute des écouteurs et réserve d’énergie dans le boîtier) gagne une heure si l’option Pro est choisie.

Il s’agit d’une donnée déterminante. Cinq heures d’autonomie avec la réduction active de bruit activée restent modestes en 2026, ce qui peut justifier le supplément pour bénéficier d’une heure supplémentaire avec les Buds 4 Pro. Cela dit, lorsque les AirPods Pro 3 d’Apple proposent jusqu’à huit heures d’écoute (avec ANC activé) sur une seule charge, soit deux heures de plus que les Pro 2, l’autonomie affichée sur la fiche technique des Buds 4 Pro demeure peu impressionnante.

Fait intéressant, la connectivité, la prise en charge des codecs et les capteurs sont identiques sur les deux modèles. En revanche, la configuration à double transducteur des Buds 4 Pro constitue une évolution notable par rapport au transducteur unique des Buds 4.

Le modèle phare Buds Pro 4 intègre également des technologies spécifiques « Voice » et « Siren ». La première permet aux écouteurs de reconnaître automatiquement la voix de l’utilisateur et d’amplifier les sons ambiants pour améliorer la clarté lors du début d’une conversation, puis d’augmenter l’ANC afin de bloquer les bruits de fond une fois l’échange terminé. La seconde augmente les sons ambiants afin de garantir l’audition des alertes importantes, telles que les alarmes, les sirènes de véhicules d’urgence et autres signaux similaires.

Les tests complets seront publiés prochainement. Néanmoins, nous estimons que seuls les Buds 4 Pro méritent réellement l’attention.