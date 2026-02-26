Galaxy Unpacked 2026 : les 9 annonces qui vont définir l’année Samsung

Et voilà, le premier Galaxy Unpacked de 2026 est désormais terminé — et le premier grand lancement de smartphone de l’année s’est révélé particulièrement conséquent pour la gamme Galaxy S au format classique. On peut même estimer que l’avantage penche désormais du côté de Samsung dans sa grande bataille face à Apple et Google.

Comme les rumeurs et rapports l’avaient anticipé, Samsung a présenté les Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus et Galaxy S26. La vedette, comme beaucoup l’avaient deviné, était le S26 Ultra, doté d’un nouvel écran Privacy Display unique capable de bloquer intelligemment certaines zones — ou l’intégralité — de l’affichage contre les regards en biais. Il y a fort à parier que cette innovation suscitera une certaine jalousie chez les utilisateurs d’iPhone, et plus largement chez les possesseurs d’autres smartphones.

Une nouvelle puce Qualcomm Snapdragon, spécialement conçue pour les appareils Galaxy, équipe l’ensemble de la gamme et promet des performances rapides et fluides ainsi qu’une large marge pour les tâches d’IA complexes. Galaxy AI a occupé une place centrale lors de l’événement, Samsung adoptant une approche ouverte en poursuivant son partenariat avec Google pour de nombreuses fonctionnalités — comme Circle to Search et de nouvelles intégrations Gemini — tout en renforçant également sa collaboration avec Perplexity.

Pour récapituler les principales annonces du Galaxy Unpacked du 25 février 2026, voici les grands titres à retenir.

1. Le Privacy Display de Samsung est très réussi, mais réservé au S26 Ultra

(Image credit: Blue Pixl Media)

Il est possible d’ajouter un filtre de confidentialité signé Zagg, Belkin ou OtterBox à la plupart des smartphones populaires, mais Samsung a pratiquement supprimé le besoin d’un tel accessoire sur le Galaxy S26 Ultra.

Intégré directement à la dalle AMOLED, un nouveau système permet de bloquer la vision en biais pixel par pixel, agissant comme un écran de confidentialité à la demande lorsque cela s’avère nécessaire — que ce soit pour l’ensemble de l’écran ou pour des zones spécifiques.

Il est également possible de configurer une activation automatique pour certaines applications, comme celles liées aux services bancaires ou à la messagerie. L’utilité se révèle particulièrement évidente dans les transports en commun ou dans un ascenseur bondé, où la confidentialité peut être retrouvée de manière simple et rapide.

2. Bixby gagne en intelligence grâce à Perplexity AI

(Image credit: YouTube)

Samsung adopte une approche non cloisonnée pour Galaxy AI sur ses smartphones. Certaines expériences sont développées en interne, comme Now Brief, mais l’entreprise collabore également avec des géants tels que Google pour intégrer et lancer des fonctionnalités — parfois même avant les appareils Pixel — d’abord sur Galaxy. Circle to Search en est un bon exemple et s’est avéré utile pour les utilisateurs Galaxy.

Pour 2026 et la gamme Galaxy S26, Samsung travaille avec Perplexity et a intégré son API Sonar directement au niveau du framework logiciel alimentant ces trois smartphones. Bixby était jusque-là correct, mais devrait devenir bien plus pertinent au-delà du simple réglage des paramètres de l’appareil, Perplexity prenant en charge la partie questions-réponses thématiques.

Dans tous les cas, cela illustre la volonté de Samsung de continuer à collaborer avec des partenaires afin d’offrir une suite complète de fonctionnalités d’IA pour ses smartphones Galaxy, tout en laissant à chacun le choix de celles qu’il souhaite activer.

3. Galaxy S26 Ultra — évolutif mais excellent

(Image credit: Future)

On retrouve des capteurs légèrement plus lumineux, un design plus arrondi, une meilleure intégration de l’IA, un Bixby plus intelligent, une nouvelle puce puissante et le fameux Privacy Display. L’ensemble compose un smartphone qui peut sembler peu audacieux, mais qui s’annonce très performant. Des tests approfondis seront nécessaires, mais le S26 Ultra apparaît déjà comme un appareil de premier plan.

4. Galaxy S26 — une série de petites améliorations

(Image credit: Future)

Les Samsung Galaxy S26 et Galaxy S26 Plus n’apportent pas de bouleversements majeurs. Les différences esthétiques avec leurs prédécesseurs restent difficiles à percevoir, mais des changements sont présents sous le capot.

Les deux modèles bénéficient de nouvelles puces : un Exynos 2600 ou un Snapdragon 8 Elite 5 pour Galaxy selon les marchés (uniquement aux États-Unis, en Chine ou au Japon pour cette dernière version). Les performances devraient progresser, même si cela ne sera pas forcément perceptible au quotidien, hormis pour les fonctions d’IA. Les batteries augmentent également, atteignant 4 300 mAh pour le S26 et 4 900 mAh pour le S26 Plus.

Le stockage débute désormais à 256 Go, avec une option 512 Go pour celles et ceux qui préfèrent éviter le cloud. Toutefois, les tarifs augmentent : le Galaxy S26 démarre à 999 € et le S26 Plus à 1 269 €. Des prix élevés pour des évolutions relativement mesurées.

5. Samsung Galaxy Buds4 et Buds4 Pro — belles améliorations audio et design, mais un problème persiste

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Samsung a renouvelé ses écouteurs d’entrée de gamme et haut de gamme avec les Galaxy Buds4 et Galaxy Buds4 Pro. Les prix sont fixés à 179 € pour les Buds4 et 249 € pour les Buds4 Pro.

Une première prise en main des Buds4 Pro met en avant un nouveau boîtier à clapet convaincant ainsi qu’une tige redessinée. L’éclairage Blade Light disparaît. Les écouteurs colorés permettant d’identifier immédiatement le côté droit ou gauche dans le boîtier disparaissent également. En revanche, le système propriétaire de verrouillage des embouts, empêchant l’utilisation d’embouts tiers et les rendant difficiles à retirer, reste en place.

Ce système avait déjà posé problème sur les Buds3 Pro, entraînant un retard de commercialisation. Beaucoup d’utilisateurs changent les embouts dès la première utilisation, et la fragilité de ces derniers suscitait des craintes. La question demeure : le problème a-t-il été corrigé ? Apparemment non, et il est difficile de comprendre pourquoi Samsung n’a pas résolu cette faiblesse.

6. Le retour en force de l’Armor Aluminum

(Image credit: Future)

Alors que le Galaxy S25 Ultra mettait en avant une conception en titane — mentionnée jusque dans les noms de coloris — Samsung revient à l’Armor Aluminum. Le S26 Ultra adopte donc l’aluminium, tout comme les S26 et S26 Plus. Cette décision rappelle celle d’Apple avec les iPhone 17 Pro et Pro Max, même si l’iPhone Air conserve le titane.

Pour le Galaxy S26 Ultra, Samsung précise que l’aluminium utilisé est plus résistant et plus rigide que celui des S26 et S26 Plus. L’Ultra s’affine et s’allège par rapport à l’an passé, tandis que les trois modèles adoptent désormais un design plus harmonisé. Il restera à évaluer la sensation en main et la durabilité sur le long terme.

7. Des tensions sur la RAM ?

(Image credit: Future)

Comme évoqué précédemment, Samsung a revu à la hausse les prix des Galaxy S26 et S26 Plus. Le rédacteur senior Hamish Hector s’est penché sur la question. Samsung n’a pas confirmé que la pénurie de mémoire vive, alimentée par les besoins croissants de l’IA, en était la cause, mais un lien reste envisageable.

Cela pourrait marquer la fin des smartphones Android haut de gamme à 899 €. Une perspective regrettable, ces modèles offrant jusqu’ici un bon équilibre entre technologie et performances à ce niveau tarifaire. Reste à espérer que la situation sur la RAM s’améliorera au fil de 2026, sans certitude toutefois.

8. Gemini bénéficie d’une nouvelle fonctionnalité exclusive au S26

À l’image du partenariat entre Google et Samsung pour proposer Circle to Search sur Galaxy avant les Pixel, Sameer Samat d’Android est monté sur scène pour présenter une nouvelle fonctionnalité Gemini exclusive à la gamme S26 — du moins pour le moment.

Il s’agit d’une première démonstration d’un Gemini capable d’agir de manière autonome pour certaines tâches, comme commander une pizza ou réserver un Uber. L’IA peut ouvrir sa propre fenêtre virtuelle et utiliser ses outils multimodaux pour effectuer des actions en arrière-plan.

Le concept s’avère prometteur. Il sera intéressant d’observer son déploiement éventuel sur d’autres appareils Android, probablement en version bêta lors de Google I/O, ainsi que sa comparaison avec la future version de Siri enrichie par l’IA qu’Apple pourrait proposer en 2026.

9. L’Edge a-t-il disparu ?

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Le Galaxy S25 Edge — et un éventuel S26 Edge — ne semblent plus occuper une place centrale dans la stratégie de Samsung. Aucun mot n’a été prononcé sur ce modèle introduit il y a moins d’un an. Une annonce ultérieure en mai reste possible, mais une simple mention aurait pu être attendue.

Pour l’heure, l’accent paraît mis sur l’unification du design de la gamme S26 et sur le S26 Ultra, plus fin et plus léger que l’an dernier. Cela pourrait indiquer que Samsung applique désormais aux modèles phares les enseignements tirés du Galaxy S25 Edge.

Il convient de rappeler que le S25 Edge a précédé le Galaxy Z Fold 7, qui a ensuite adopté un design ultra-fin.