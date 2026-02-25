Le Galaxy S26 Ultra paraissait décevant… jusqu’à cette surprise qui change tout

Samsung vient de dévoiler une nouvelle série de smartphones et, pour ceux qui espéraient une évolution matérielle majeure, le résultat risque de décevoir légèrement. Avec des améliorations en pourcentage de la luminosité en photo ainsi que des performances du NPU, du CPU et du GPU, les Samsung Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra donnent davantage l’impression de versions légèrement retouchées des S25, enrichies de quelques ajustements logiciels, plutôt que de véritables nouveautés marquantes.

À une exception près, bien sûr : l’écran de confidentialité.

Exclusif au Samsung Galaxy S26 Ultra — un choix particulièrement frustrant — ce paramètre relègue les filtres de confidentialité pour coque au second plan et permet au nouveau modèle de se démarquer sur un marché très concurrentiel.

À l’image des protections d’écran déjà disponibles dans le commerce, l’écran de confidentialité de Samsung masque le contenu affiché aux regards indiscrets tout en laissant son utilisateur voir l’écran normalement. La différence majeure réside dans son intelligence.

Contrairement aux filtres de confidentialité classiques, Samsung a intégré cette technologie directement au niveau des pixels de l’écran, ce qui permet de l’activer ou de la désactiver selon les besoins. Il est même possible de la gérer application par application.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Hamish Hector) (Image credit: Future / Hamish Hector)

Ainsi, lors du visionnage d’une vidéo YouTube à plusieurs ou pour montrer un mème Reddit amusant à son partenaire, le filtre peut être désactivé. En revanche, lors de l’ouverture d’une application bancaire ou au moment de saisir un mot de passe, l’écran de confidentialité peut s’activer automatiquement.

Il est également possible de paramétrer les notifications afin qu’elles restent privées. L’effet est particulièrement impressionnant en pratique, le téléphone obscurcissant automatiquement une petite portion précise de l’écran.

Après démonstration et utilisation, la fonctionnalité se révèle remarquable. Son efficacité est évidente et elle pourrait bien susciter l’envie chez de nombreux utilisateurs d’autres smartphones. Beaucoup espéreront sans doute voir cette technologie adoptée lors des prochaines mises à jour des modèles haut de gamme comme des smartphones plus classiques.

L’ensemble des paramètres liés à l’écran de confidentialité se trouve dans les réglages du S26 Ultra, où il est également possible de définir les préférences par application. La fonction de recherche des paramètres permet d’accéder rapidement aux menus et sous-menus concernés.

Un bouton dédié est aussi disponible dans les réglages rapides : il suffit de faire glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran pour voir apparaître cette nouvelle option.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Samsung indique que la technologie fonctionne en désactivant les pixels à angle large et en laissant actifs uniquement des pixels focalisés, comparables à des projecteurs, qui dirigent la lumière vers l’avant.

Cela entraîne une légère différence de couleur et de luminosité lorsque le mode confidentialité est activé, mais le changement reste moins marqué que ce que l’on pourrait imaginer.

Il n’est pas certain que la désactivation de ces pixels permette d’améliorer l’autonomie. Samsung précise toutefois que, lorsque les pixels larges sont atténués, les pixels étroits sont intensifiés. L’impact sur la batterie devrait donc rester limité lors du passage d’un mode à l’autre.

L’écran de confidentialité arrivera-t-il sur d’autres smartphones Samsung ?

Il est impossible de prévoir quels futurs modèles Samsung bénéficieront de cette fonctionnalité, mais un déploiement sur des appareils plus anciens semble peu probable. Si certains éléments relèvent du logiciel, il s’agit avant tout d’une innovation matérielle nécessitant un écran spécifique, actuellement exclusif au S26 Ultra.

Samsung confirme qu’il est impossible d’intégrer cette technologie aux anciens appareils. Il faudra donc se tourner vers son modèle premium pour profiter de l’écran de confidentialité.