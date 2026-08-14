L’iPhone 17 Pro Max n’a pas suffi pour photographier l’éclipse, mais cette app a tout changé

Dans la région depuis laquelle les photos ont été prises, l’éclipse solaire du 12 août 2026 n’était pas totale. La Lune n’a grignoté qu’une petite partie du Soleil, mais le spectacle suffisait largement pour donner envie de l’immortaliser. La totalité n’était visible que sur une bande traversant notamment le Groenland, l’Islande et l’Espagne.

C’est là que les difficultés ont commencé.

Photographier le Soleil, lors d’une éclipse totale comme partielle, ne consiste pas simplement à pointer un smartphone vers le ciel. Peu importe le nombre de mégapixels ou la taille des objectifs, une protection adaptée reste indispensable.

Un filtre solaire spécialement conçu pour la photographie doit être placé devant l’objectif. Les lunettes destinées à observer directement une éclipse ne doivent pas servir de filtre pour une caméra, un télescope ou des jumelles.

Pour ce test, deux smartphones particulièrement ambitieux côté photo ont été installés sur des trépieds : l’iPhone 17 Pro Max et le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Préparer les smartphones pour le grand spectacle

Les deux téléphones ont d’abord été installés sur leurs trépieds et leurs supports respectifs.

Après avoir cadré le Soleil et identifié le téléobjectif de chaque smartphone, il fallait ensuite obtenir une exposition et une mise au point suffisamment précises pour distinguer correctement l’éclipse.

Sur l’iPhone 17 Pro Max, les choses se sont rapidement compliquées.

L’application Appareil photo avait du mal à rester sur le bon objectif. Dès qu’un réglage ou un déplacement intervenait, l’iPhone pouvait changer de caméra ou perdre les paramètres précédemment verrouillés.

Même en maintenant le doigt sur l’écran pour bloquer l’exposition, le verrouillage ne survivait pas toujours aux ajustements nécessaires.

La mise au point posait encore davantage de problèmes.

Impossible d’obtenir simultanément le niveau de zoom, l’exposition et la netteté nécessaires avec suffisamment de régularité.

Le constat devenait alors évident : sans véritable contrôle manuel de la mise au point, l’expérience risquait de tourner court.

Image 1 of 2 Quelques photos du Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra prises lors de l'éclipse, avec zoom numérique (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Sur le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, les résultats se sont montrés plus encourageants.

Le passage au mode Pro, accessible dans la section Plus de l’application photo, permettait de mieux maîtriser l’exposition et la mise au point.

Les images ne devenaient cependant réellement intéressantes qu’en dépassant le zoom optique pour entrer dans le domaine du zoom numérique.

Le résultat semblait plutôt réussi visuellement, mais une question subsistait : jusqu’à quel point ces images représentaient-elles encore fidèlement ce que le capteur avait réellement observé ?

L’expérience s’est donc poursuivie avec l’iPhone 17 Pro Max.

Cette fois, plutôt que de s’en remettre uniquement à l’application Appareil photo d’Apple, une solution tierce est entrée en jeu.

Image 1 of 3 Quelques photos d'éclipse prises avec un iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 3 View Original Image 2 of 3 View Original Image 3 of 3 View Original

Halide donne accès à de nombreux réglages normalement difficiles ou impossibles à contrôler précisément dans l’application native, notamment l’ISO, la balance des blancs, l’exposition et surtout la mise au point manuelle.

Autre avantage, les paramètres restent en place jusqu’à leur modification, à la manière d’un véritable appareil photo.

Une fois la bonne combinaison trouvée entre exposition, ISO, mise au point et recadrage 8x du capteur, il devenait possible d’enchaîner les prises de vue sans devoir tout reconfigurer à chaque fois.

Tout n’était pas parfait pour autant.

Le mode RAW d’Apple n’avait pas été activé pendant cette séance et le filtre n’était pas toujours parfaitement positionné devant l’objectif.

Cela pourrait expliquer la dominante légèrement violette de certaines photos ainsi que l’étrange effet de relief visible sur quelques clichés.

Les images restent évidemment celles d’un smartphone. Elles ne peuvent pas rivaliser avec ce qu’un appareil comme un Sony A6000, correctement équipé d’un filtre solaire adapté, permettrait d’obtenir.

Mais elles montrent surtout à quel point une application capable d’offrir de véritables réglages manuels peut transformer les possibilités photographiques de l’iPhone 17 Pro Max.