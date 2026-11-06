Elon Musk réduit brutalement les limites de Grok Bot, car l'IA coûterait beaucoup trop cher

Plusieurs utilisateurs de Grok Bot ont constaté qu'ils atteignaient leurs limites d'utilisation beaucoup plus rapidement qu'auparavant.

Elon Musk a confirmé avoir décidé de réduire les quotas du service.

Le propriétaire de X explique cette décision par des coûts d'exploitation « insoutenables ».

Les utilisateurs de Grok Bot qui ont récemment constaté une consommation anormalement rapide de leurs crédits ont désormais une explication. Elon Musk a volontairement réduit les quotas de ses agents IA face à des coûts devenus, selon lui, « insoutenables ». Et cette décision provoque une importante vague de mécontentement.

L'affaire a débuté lorsqu'un utilisateur de X a interpellé Elon Musk pour demander une réinitialisation de son quota Grok Bot. Il avait atteint 100 % de sa limite d'utilisation, alors que celle-ci ne devait être renouvelée que quatre jours plus tard. L'internaute précisait ne normalement jamais atteindre ce plafond.

Elon Musk lui a répondu que le coût de fonctionnement de Grok Bot était devenu insoutenable par rapport aux revenus générés.

De nombreux utilisateurs de X ont exprimé leur mécontentement. Plusieurs affirment avoir atteint leur plafond de 100 % pendant qu'ils dormaient, sans utiliser aucun agent IA.

Certains indiquent que leur consommation serait passée soudainement de 50 à 100 %, d'autres de 35 à 78 % ou encore de 70 à 100 %. Selon leurs témoignages, ces augmentations se seraient produites sans aucune nouvelle utilisation de Grok Bot.

Des coûts insoutenables

(Image credit: Shutterstock)

Les propos d'Elon Musk interviennent dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la viabilité financière des services d'intelligence artificielle.

La semaine dernière, les actions de plusieurs grandes entreprises technologiques ont fortement reculé, les investisseurs s'inquiétant de la rentabilité du secteur. Google a notamment révélé que ses résumés générés par IA nuisaient aux revenus publicitaires de son moteur de recherche.

Les dépenses associées aux services d'IA font également l'objet de nombreuses interrogations depuis plusieurs mois. Les utilisateurs de ChatGPT ou de Claude Code peuvent parfois consommer des quantités de tokens dont le coût dépasse largement le montant de leur abonnement mensuel.

Ce déséquilibre soulève une question fondamentale : les modèles économiques actuels peuvent-ils réellement fonctionner à long terme, ou les entreprises devront-elles modifier rapidement leurs offres ?

Ces changements suscitent évidemment des réactions négatives. Sur Reddit, une discussion présente le revirement d'Elon Musk comme un rug pull indirect, une expression généralement utilisée lorsqu'un service réduit brutalement les avantages promis à ses utilisateurs.

Dans ce cas précis, certains abonnés estiment que les fonctionnalités et les quotas auxquels ils pensaient avoir droit ont été restreints après leur souscription, principalement pour diminuer les coûts d'exploitation.

Mais les fournisseurs d'IA ne pourront probablement pas subventionner indéfiniment les dépenses de leurs utilisateurs. Les limites d'utilisation pourraient donc devenir plus strictes, tandis que les prix des abonnements risquent d'augmenter pour rendre ces modèles économiques viables.

OpenAI a également annoncé récemment des ajustements de ses limites d'utilisation, ce qui a suscité la frustration de certains abonnés.

La réduction des quotas de Grok Bot pourrait donc constituer l'un des premiers exemples d'une transformation beaucoup plus large. À mesure que les entreprises cherchent à équilibrer leurs coûts et leurs revenus, d'autres restrictions ou augmentations tarifaires pourraient apparaître.