Les agents IA réalisent désormais seuls 46 % des missions de recherche nécessitant deux à quatre heures

Leur taux de réussite sur les missions plus longues a plus que doublé depuis mars 2026

Ils excellent davantage dans la communication et rencontrent plus de difficultés sur les tâches de recherche technique

OpenAI affirme que ses agents IA deviennent de plus en plus capables de prendre en charge des missions de recherche, y compris celles qui nécessitaient auparavant plusieurs heures de travail humain.

La dernière évaluation interne de l’entreprise révèle une amélioration de leur capacité à accomplir des tâches de manière autonome. Leurs performances restent toutefois très variables selon la nature des missions.

Malgré ces progrès, OpenAI maintient que les chercheurs humains continuent de jouer un rôle essentiel dans l’orientation, la supervision et l’évaluation de ses travaux de développement.

Les agents IA prennent en charge des missions de recherche de plus en plus exigeantes

Selon OpenAI, la proportion de tâches de recherche accomplies sans intervention humaine a considérablement augmenté entre mars et octobre 2026.

Les agents ont réalisé seuls 46 % des missions estimées entre deux et quatre heures de travail humain, contre seulement 23 % en mars.

Pour les missions nécessitant entre quatre et huit heures, leur taux de réussite estimé est passé de 13 à 35 % sur la même période.

Ces améliorations ne se retrouvent toutefois pas de manière uniforme dans toutes les activités de recherche. Certaines responsabilités techniques restent particulièrement difficiles à confier à des systèmes autonomes.

OpenAI a constaté que les agents atteignaient un taux de réussite de 79 % dans la surveillance des entraînements de modèles. En revanche, le lancement de ces entraînements obtenait des résultats nettement inférieurs.

L’écriture de logiciels destinés à l’inférence et aux systèmes de mise à disposition des modèles s’est également révélée plus complexe. Le taux de réussite autonome n’atteignait que 25 %.

Les performances variaient aussi selon les catégories de recherche. Les missions de communication et d’analyse donnaient généralement de meilleurs résultats que le développement logiciel.

Entre août et octobre 2026, les agents ont obtenu des taux de réussite estimés à 69 % pour les tâches de communication et à 58 % pour les missions d’analyse.

La création d’infrastructures de recherche affichait un taux de 43 %. Ce résultat souligne les écarts importants qui subsistent entre les différentes responsabilités techniques liées au développement des IA avancées.

Parallèlement, les dépenses consacrées aux agents de programmation ont fortement augmenté chez les chercheurs, en particulier parmi ceux qui utilisent le plus intensivement ces systèmes.

OpenAI estime que la dépense quotidienne médiane atteignait 2 400 dollars en octobre, soit une hausse de 62 % par rapport aux 1 500 dollars de septembre.

Au 90e percentile, les dépenses quotidiennes ont grimpé à 23 000 dollars, soit plus du double des 11 000 dollars enregistrés en septembre.

Les chercheurs humains restent indispensables malgré les progrès de l’IA

Les résultats d’OpenAI montrent également que les chercheurs consacrent davantage de temps aux questions de sécurité soulevées par des outils d’IA toujours plus performants.

Les contributions documentées aux travaux de sécurité et d’alignement ont augmenté de 77 % entre janvier et septembre. Il s’agit de la plus forte progression en valeur absolue parmi les catégories de recherche de l’entreprise.

OpenAI attribue cette croissance aux recrutements, mais aussi à la réorientation de certains employés vers des missions liées à la sécurité.

Les agents de programmation permettent désormais aux chercheurs de tester beaucoup plus rapidement des outils expérimentaux. Des travaux qui demandaient autrefois plusieurs jours peuvent ainsi être réalisés en une seule journée.

Cependant, les systèmes d’IA rencontrent encore des difficultés lorsqu’il faut exercer un jugement scientifique, garantir la qualité du code, planifier des expériences ou produire des résultats fiables.

Ces agents nécessitent souvent une supervision étroite. Une mission apparemment terminée peut contenir des erreurs dont la correction demande un travail humain considérable.

OpenAI fait également état d’une augmentation mesurable de l’activité de recherche. Ces chiffres ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à démontrer une accélération des progrès scientifiques.

L’entreprise a comparé la progression de ses modèles à l’aide d’un indice de capacités. Celui-ci combine les résultats de plusieurs évaluations d’IA afin d’estimer les améliorations de leurs performances générales.

Son indice interne, qui repose sur des tests publics et des évaluations développées par l’entreprise, affiche une progression annualisée de 16,4 points depuis août 2025. À titre de comparaison, Epoch AI mesure une hausse annualisée de 14 points depuis la fin de 2024.

Les deux indices reposent néanmoins sur des ensembles de tests différents. Leurs résultats donnent donc une indication des progrès réalisés, sans permettre une comparaison directe entre évaluations identiques.