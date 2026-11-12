L'IA devait faire gagner du temps, mais une étude révèle que ses utilisateurs travaillent jusqu'à 90 minutes de plus

Les utilisateurs d'IA travaillent plus longtemps, malgré les promesses de productivité, selon une étude d'ActivTrak.

Les utilisateurs intensifs peuvent travailler jusqu'à 90 minutes supplémentaires chaque jour.

Les développeurs logiciels et les responsables opérationnels figurent parmi les principaux utilisateurs de l'IA.

Depuis des années, les entreprises entendent que l'un des principaux avantages de l'intelligence artificielle au travail réside dans l'amélioration de la productivité et de l'efficacité des salariés.

Pourtant, une nouvelle analyse révèle que les salariés utilisant régulièrement l'IA travaillent en réalité plus longtemps que ceux qui ne l'utilisent pas.

Selon une étude d'ActivTrak, les utilisateurs d'IA prolongent même souvent leur journée de travail jusqu'à 90 minutes.

L'essor de l'IA tient-il ses promesses ?

Le rapport d'ActivTrak a analysé l'activité professionnelle numérique de plus de 9 000 salariés dans 467 entreprises, entre le 1er avril et le 25 septembre 2026.

Il révèle que la journée de travail des utilisateurs d'IA dure en moyenne entre 8,4 et 9,1 heures, contre 7,6 heures pour ceux qui n'utilisent pas ces outils. La différence peut donc atteindre 90 minutes par jour.

Les utilisateurs « intensifs », c'est-à-dire ceux qui utilisent des outils d'IA pendant plus de 45 minutes réparties sur au moins cinq sessions quotidiennes, consacrent également 18 minutes supplémentaires au travail en dehors des horaires habituels, par rapport aux non-utilisateurs.

Ces salariés passent aussi plus fréquemment d'une application à l'autre et bénéficient de périodes de « concentration ininterrompue » plus courtes que les autres employés.

L'étude relève néanmoins un avantage pour les utilisateurs intensifs. Ces derniers consacrent beaucoup moins de temps aux réunions, qui représentent seulement 3 % de leur journée, contre 5 % pour les non-utilisateurs.

Concernant les métiers, le rapport identifie notamment les développeurs logiciels parmi les utilisateurs intensifs. Ces professionnels effectuent en moyenne 0,6 changement d'application par heure et consacrent 78,5 % de leur temps d'activité aux applications essentielles de programmation.

Les responsables opérationnels, qui utilisent davantage d'outils d'IA accessibles depuis un navigateur, passent quant à eux 75,5 % de leur temps d'activité sur leurs applications principales. Ils effectuent en moyenne 1,1 changement d'application par heure, un chiffre qui atteint 4,1 pendant les périodes de coordination intensive.

« L'IA peut aider les salariés à accomplir leurs tâches plus rapidement, mais elle contribue aussi à allonger les journées de travail, multiplier les changements d'applications et raccourcir les périodes de concentration », explique Gabriela Mauch, directrice de la clientèle et responsable du Productivity Lab d'ActivTrak.

« Pour les dirigeants, l'objectif ne peut pas se limiter à l'utilisation de l'IA. Celle-ci doit permettre d'obtenir des gains mesurables en matière de productivité, d'efficacité et de performance de l'entreprise. »

Ce rapport intervient quelques jours après qu'une étude de Gartner a révélé que très peu d'organisations obtenaient de véritables résultats grâce au déploiement massif de l'IA sur leur lieu de travail.

Selon cette étude, seulement 3 % des organisations ont atteint leurs objectifs de productivité, d'efficacité et de réduction des coûts grâce à l'intelligence artificielle.

Pourtant, trois quarts des dirigeants s'attendent à ce que cette technologie ait des conséquences importantes sur leur organisation.

De plus, 85 % prévoient d'augmenter leurs dépenses en IA en 2027, alors que 38 % dépassent déjà leur budget.