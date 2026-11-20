Grand Theft Auto VI sort le 19 novembre, exclusivement sur consoles

Les tentatives de phishing liées aux jeux vidéo ont augmenté de 1 300 % avant sa sortie

Le Dr Pete Membrey, d'ExpressVPN, partage six conseils pour éviter les arnaques pendant le lancement

Grand Theft Auto VI arrive enfin sur consoles ce 19 novembre, après une dizaine d'années d'attente. Pendant que les véritables fans téléchargent ce jeu très attendu, les cybercriminels profitent de l'effervescence du lancement pour voler des mots de passe et des informations bancaires.

Le 16 novembre, l'Information Commissioner's Office (ICO), l'autorité britannique de protection des données, a recommandé aux joueurs d'utiliser des mots de passe uniques, d'activer la vérification en deux étapes et de réfléchir avant de cliquer sur un lien. Même les meilleurs VPN ne peuvent pas empêcher un utilisateur de saisir ses identifiants sur une fausse boutique convaincante. Les bons outils de sécurité peuvent néanmoins bloquer les domaines malveillants déjà connus.

Le Dr Pete Membrey, directeur de la recherche chez ExpressVPN, soutient cet avertissement. Selon lui, les criminels visent bien davantage que les bibliothèques de jeux vidéo.

« Un compte de jeu est rarement la véritable cible. Les criminels veulent récupérer l'adresse e-mail et le mot de passe qui lui sont associés, car cette même combinaison permet souvent d'accéder à des comptes bancaires, à des sites marchands et à des réseaux sociaux », explique-t-il.

ExpressVPN — à partir de 2,29 € par mois ExpressVPN est le VPN le plus simple à utiliser de notre sélection, ce qui en fait une excellente option pour les personnes moins à l'aise avec la technologie. Il est également très rapide grâce au protocole Lightway Turbo et offre de bonnes performances pour débloquer les contenus géorestreints, notamment sur les plateformes de streaming. Les abonnements longue durée sont proposés à partir de 2,29 € par mois selon les offres françaises référencées par TechRadar. Comme la plupart des VPN, le service bénéficie d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Les arnaques liées à GTA 6 qui visent déjà les joueurs

(Image credit: Future / Rockstar Games + sarayut Thaneerat/ via Getty Images)

Les avertissements publiés cette semaine font suite à une forte augmentation des fraudes liées à GTA, signalée par plusieurs spécialistes de la cybersécurité.

Des recherches relayées par TechRadar Pro révèlent que les e-mails de phishing liés aux jeux vidéo ont augmenté de 1 300 % avant le lancement. Les tentatives d'usurpation d'identité exploitant GTA représentaient 42,4 % des e-mails de phishing analysés par KnowBe4 pendant le week-end du 31 octobre au 1er novembre 2026.

Les escrocs ciblent également les joueurs PC, frustrés de devoir patienter plus longtemps. Des chercheurs de NordVPN ont découvert un kit frauduleux vendu 200 dollars sur le dark web. Celui-ci utilise de faux programmes d'installation de GTA 6 sur PC pour diffuser un logiciel voleur de cookies, un outil capable de vider les portefeuilles de cryptomonnaies et un programme de minage dissimulé.

De son côté, Surfshark a identifié 212 domaines utilisant des références à GTA. Environ un quart semblaient destinés à escroquer les joueurs. L'entreprise estimait que plus de 750 domaines malveillants ou opportunistes seraient actifs au moment de la sortie. Les promesses selon lesquelles un VPN permettrait de débloquer le jeu en avance sont également trompeuses, puisque les boutiques des consoles associent les comptes à leur région d'origine.

Une application de sécurité peut-elle arrêter toutes les arnaques liées à GTA ? Certainement pas si l'utilisateur exécute volontairement un téléchargement non vérifié ou scanne un QR code malveillant avec son téléphone.

Comme le rappelle Membrey, même en profitant du jeu, un avertissement doit rester à l'esprit. « Pendant la semaine de lancement, les gens sont enthousiastes, distraits et pressés. Les escrocs comptent là-dessus. »

Pour se protéger, le plus important reste de prendre son temps avant de cliquer. Membrey recommande d'acheter et de télécharger le jeu exclusivement depuis les boutiques officielles PlayStation ou Xbox, plutôt que de suivre des liens reçus par e-mail ou par message.

Il faut considérer les clés gratuites, les concours et les offres d'accès anticipé comme des tentatives d'escroquerie, surtout lorsqu'une promotion limitée dans le temps demande des identifiants. Ne vous connectez jamais depuis un lien qui vous a été envoyé. Ouvrez vous-même le site de la plateforme ou de l'éditeur.

Lors d'un entretien exclusif avec TechRadar, Membrey a également conseillé de se méfier des QR codes présents dans des messages inattendus. Les pirates les envoient fréquemment le soir ou le week-end, lorsque les utilisateurs consultent leurs téléphones personnels avec moins de vigilance. Les cybercriminels créent désormais des QR codes à partir de caractères textuels afin de contourner certains filtres automatiques de messagerie. Les appareils personnels deviennent ainsi des cibles particulièrement faciles.

« Le risque augmente sur un téléphone personnel, car il échappe généralement aux protections de messagerie utilisées au travail ou à domicile », explique Membrey à TechRadar.

Enfin, utilisez un mot de passe différent pour chaque compte et conservez-les dans un gestionnaire de mots de passe. Membrey recommande également d'éviter les codes reçus par SMS lorsque des solutions plus robustes existent. Il conseille de privilégier les clés d'accès (passkeys), puis les applications d'authentification.

En définitive, Membrey recommande de se méfier des messages qui créent un sentiment d'urgence et demandent de se connecter, de payer ou de scanner quelque chose. Dans ce cas, mieux vaut se rendre directement sur la boutique officielle ou sur le site de l'éditeur.

« Une véritable offre sera toujours là une minute plus tard. Une arnaque résiste rarement à une vérification. »