L’Union européenne relance le contrôle des messages privés, au risque d’ouvrir une brèche durable dans la vie privée numérique

Alors que les eurodéputés se préparaient à la pause estivale, le Parlement européen a relancé une loi visant à donner aux géants de la tech le feu vert pour analyser les messages non chiffrés des citoyens à la recherche de contenus pédopornographiques (CSAM). La communauté des droits numériques est en colère.

En mars, les mêmes élus avaient rejeté une surveillance généralisée au profit d’une approche « proportionnée et ciblée ». Pourtant, en exploitant une faille procédurale inhabituelle, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a réussi à relancer ce qui a été baptisé Chat Control 1.0.

Les critiques ont non seulement dénoncé une procédure « antidémocratique », mais aussi averti qu’elle pourrait rendre permanent le scan de masse, où les données de tout le monde sont examinées.

Comment une loi rejetée il y a plus de trois mois a-t-elle pu se retrouver sur la voie rapide vers son adoption ? Et quel sera l’impact durable sur la vie privée ?

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En raison de la procédure juridique « rarement utilisée » adoptée la semaine dernière, une majorité absolue était nécessaire pour rejeter la proposition.

Cela signifiait qu’au moins 361 eurodéputés devaient voter contre, un seuil que les critiques jugent difficile à atteindre, beaucoup étant déjà en vacances.

Ainsi, malgré une majorité d’eurodéputés opposés (314 contre, 276 pour), la motion a été transmise au Conseil pour approbation finale, attendue en septembre.

Initialement conçu comme une mesure transitoire pendant les débats sur le règlement permanent relatif aux abus sexuels sur mineurs (CSAR), aussi appelé Chat Control 2.0, ce cadre provisoire était en vigueur de 2021 jusqu’à son expiration en avril de cette année.

Depuis, des associations de protection de l’enfance et certains eurodéputés estiment que le vide juridique créé nécessitait une action urgente, un manque comblé par le vote de la semaine dernière.

Cependant, Google, Meta, Microsoft et Snapchat ont publié en avril une déclaration commune s’engageant à « continuer à prendre des mesures volontaires » pour effectuer des analyses CSAM, que la loi intérimaire soit adoptée ou non.

La vague de critiques sur la vie privée

De nombreux détracteurs ont critiqué le déroulement de cette manœuvre autour de Chat Control, qualifiant les actions de Metsola de coup politique. Ils estiment qu’une faille juridique a été utilisée de manière stratégique pour programmer un vote lors de la dernière session de la saison législative afin d’augmenter ses chances d’adoption.

Critique de longue date de la loi sur le scan CSAM, l’ancien eurodéputé du Parti pirate allemand et juriste spécialisé en droits numériques Patrick Breyer n’a pas mâché ses mots. Il a qualifié la décision de Metsola de « farce » qui « porte atteinte à la démocratie ».

Robin Wilton, directeur principal de la confiance sur Internet à l’Internet Society, a également déclaré à TechRadar que la « déformation extraordinaire de la procédure parlementaire » nécessaire pour faire passer le texte devrait inquiéter tout le monde.

Dans une déclaration écrite à TechRadar, le service de presse de Roberta Metsola a indiqué que « ce n’est pas la présidente qui a soulevé ou poussé cette question », précisant qu’elle avait été évoquée par d’autres groupes politiques lors d’une réunion en juin.

L’impact durable de Chat Control 1.0

Alors que le cadre juridique temporaire devrait être rétabli prochainement, le débat plus large autour du scan des contenus CSAM et de la vie privée numérique se poursuit en arrière-plan.

Les législateurs continuent de discuter des modalités de la future loi CSAR, les négociations semblant au point mort sur la question du scan ciblé ou de masse.

Certains critiques s’inquiètent désormais du fait que le vote de la semaine dernière puisse orienter les débats sur la loi permanente. Et pas dans un sens favorable à la protection de la vie privée numérique.

Rand Hammoud, directrice du programme Sécurité, surveillance et droits humains et responsable régionale du chiffrement au Center for Democracy and Technology (CDT), estime que l’adoption de la loi temporaire risque de légitimer le scan de masse et que l’opposition pourrait devenir « plus difficile » à maintenir.

En clair, puisque la loi temporaire autorise le scan de masse, la législation permanente pourrait être plus susceptible d’inclure la même disposition.

Le saviez-vous ? (Image credit: Colin Andreson Productions pty ltd/via Getty Images) Certains chercheurs en technologies ont averti que le scan de masse pourrait entraîner une hausse des faux positifs. Si certains groupes considèrent ces erreurs comme une conséquence inévitable de toute technologie, et donc corrigeable, le cryptographe belge Bart Preneel — auteur de plusieurs travaux sur le sujet — estime qu’il faudrait au moins deux ans pour mettre au point une solution plus fiable.

Les défenseurs des droits numériques affirment depuis longtemps que le scan de masse est une « catastrophe en devenir » pour la vie privée et appellent à des solutions plus ciblées. Selon eux, même lorsque le scan est « volontaire » — c’est-à-dire lorsque les entreprises technologiques peuvent choisir de l’appliquer ou non — il reste problématique.

Pour les organisations de protection de l’enfance, en revanche, le scan volontaire n’est pas négociable. D’après Hannah Swirsky, responsable des politiques publiques à l’Internet Watch Foundation (IWF), limiter la détection aux seuls suspects individuels serait une erreur.

« L’ampleur du problème du CSAM impose un usage large de la technologie sur les plateformes », a-t-elle déclaré à TechRadar.

Dans tous les cas, Hammoud, du CDT Europe, estime que trouver le bon équilibre entre vie privée et protection des enfants « exige une législation prudente, fondée sur des preuves » — une exigence qui, selon elle, faisait défaut dans la procédure accélérée de la semaine dernière.

Quelle suite pour la confidentialité des discussions ?

Malgré l’adoption attendue de la loi temporaire à l’automne, certains opposants à Chat Control restent confiants.

Le vote a notamment montré que la majorité des eurodéputés n’est toujours pas convaincue par le cadre juridique actuellement en cours d’élaboration. Et malgré de profonds désaccords sur la manière d’y parvenir, il convient de noter que toutes les parties cherchent à trouver des solutions pour protéger les enfants en ligne.

Alors que les institutions européennes ferment leurs portes pour l’été, l’espoir demeure que les responsables politiques parviennent à un compromis respectant les principes démocratiques, tout en assurant la sécurité des enfants et la protection de la vie privée numérique des citoyens.