« Ces appareils ne sont pas conçus pour prendre des photos » : une nouvelle vidéo montre les AirPods avec caméras, mais le public semble déjà avoir tranché

Les rumeurs autour d’AirPods équipés de caméras se multiplient depuis longtemps

Une vidéo découverte dans macOS montre désormais comment ils pourraient fonctionner

L’opinion publique sur ce type de technologie est mauvaise, et continue de se dégrader

Les rumeurs affirmant qu’Apple travaille sur des AirPods équipés de caméras se multiplient depuis longtemps. Les dernières informations évoquaient une possible arrivée en 2027. Une nouvelle fuite donne désormais une idée de leur fonctionnement.

Le site MacRumors a découvert une vidéo dans le code d’une version préliminaire de macOS Tahoe 26.7, une future mise à jour du système d’exploitation des Mac.

La vidéo montre un homme portant des AirPods prendre un livre et le regarder, tandis qu’une voix féminine explique : « Avec Visual Intelligence, votre monde peut être sauvegardé. Vous voyez quelque chose qui vous plaît ? Demandez-moi simplement de le garder pour plus tard. »

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeuAugust 18, 2026

Enfin, un moyen de se souvenir des choses ! Comment l’humanité a-t-elle pu arriver jusqu’ici sans cela...

Visual Intelligence est une fonction d’Apple qui utilise la caméra d’un iPhone pour analyser ce qui se passe autour de l’utilisateur. Elle devrait apparemment arriver sur les AirPods lorsque ceux-ci seront équipés de caméras.

Cette vidéo ne ressemble pas à du matériel marketing ayant fuité pour les nouveaux AirPods. Son niveau de production ne correspond pas aux autres contenus d’Apple. Elle semble avoir été filmée avec un iPhone, avec une exposition assez irrégulière. Mais il pourrait s’agir d’une vidéo temporaire ou d’un contenu interne.

Il est également peu probable que les AirPods visibles dans la vidéo soient les nouveaux modèles équipés de caméras. Là encore, il s’agit probablement d’écouteurs utilisés comme accessoires temporaires. Cette fuite montre plutôt ce qu’Apple imagine pour ces nouveaux AirPods : servir d’extension à des outils d’IA comme Visual Intelligence. Et cela pourrait justement causer leur perte.

Un mauvais moment pour les technologies qui voient tout

(Image credit: Future)

Certains journalistes ont écrit que les technologies connectées capables d’observer en permanence leur environnement, en particulier les lunettes connectées, allaient devoir rendre des comptes. Ce n’est plus tout à fait exact : elles l’ont déjà fait. La grande révolte autour de la vie privée a suivi son cours, et l’opinion n’a jamais semblé aussi hostile envers ce type de gadget de surveillance.

Au Royaume-Uni, les lunettes connectées ont été interdites dans des tribunaux, des restaurants, des théâtres et même dans les pubs Wetherspoons. Difficile de tomber beaucoup plus bas que de se faire expulser d’un « Spoons ». Leur surnom peu flatteur de « lunettes de pervers » est désormais parfois davantage utilisé que leur véritable nom. Elles sont encore plus mal vues par le tribunal de l’opinion publique que par les véritables tribunaux.

Okay I hate to be that guy but… who’s asking for thisAugust 18, 2026

L’une des raisons de cette mauvaise réputation tient évidemment aux caméras intégrées aux lunettes connectées. Leur utilisateur peut potentiellement enregistrer une vidéo ou prendre des photos sans que les personnes autour de lui le sachent, ce qui en fait un cauchemar pour la vie privée.

Et puisque les lois peuvent prendre énormément de temps à entrer en vigueur, il est plus simple de mettre socialement à l’écart ceux qui pourraient enregistrer les autres à leur insu.

L’arrivée de caméras dans les AirPods donnerait donc une très mauvaise image au produit, qui serait immédiatement assimilé aux lunettes connectées.

Même si les écouteurs ne permettent pas réellement d’enregistrer des vidéos et utilisent uniquement leurs caméras pour reconnaître des objets, la simple présence de caméras visibles pourrait suffire à les faire entrer dans la même catégorie : les « écouteurs de pervers ».

Sans compter le risque réel, déjà observé avec certaines lunettes, que des utilisateurs particulièrement compétents détournent les écouteurs d’Apple afin de faire fonctionner leurs caméras autrement que prévu, malgré leur définition probablement faible et le fait qu’Apple ne les destinerait pas à l’enregistrement vidéo.

As I've written in the past, these things aren't designed to take pictures. They are for analyzing your surroundings. https://t.co/r7IFNmsoE4 https://t.co/tjmS7w8tlJAugust 18, 2026

Même en laissant de côté le nombre limité d’usages des lunettes connectées équipées de caméras, des AirPods dotés de caméras arriveraient donc dans un climat particulièrement hostile à ce type de technologie.

Le pari serait risqué et pourrait même placer Apple dans une situation perdant-perdant : soit lancer un produit mort-né, soit commercialiser un appareil qui rencontre du succès mais contribue à diffuser et normaliser cette technologie qualifiée de « perverse ».

La réaction publiée par un utilisateur de X résume peut-être bien la situation : « Je déteste être ce type, mais… qui demande ça ? »

Peut-être que ces AirPods ne sont tout simplement pas nécessaires. Apple pourrait éventuellement consacrer ses efforts de recherche et développement à des écouteurs offrant une autonomie réellement compétitive...