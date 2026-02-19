Apple prépare une révolution secrète : lunettes IA, AirPods avec caméra et gadgets nouvelle génération

Selon des informations récentes, Apple mise fortement sur la prochaine génération de technologies portables intégrant l’intelligence artificielle. Jusqu’à présent, même les meilleures Apple Watch se limitaient essentiellement au suivi de la santé, du sport et à quelques fonctions de communication en complément du téléphone, tandis que les AirPods Pro 3 ont été enrichis d’un capteur de fréquence cardiaque et d’une fonction de traduction en direct.

Désormais, Apple irait encore plus loin dans l’intégration de l’IA à ses objets portables, d’après Mark Gurman de Bloomberg, avec un trio d’appareils équipés de caméras dédiées à l’intelligence artificielle afin de fournir des « informations contextuelles » à la version remaniée du chatbot Siri. Ces dispositifs fonctionneraient à la manière des lunettes connectées Meta Ray-Ban, qui permettent de poser une question à Meta en se basant sur l’environnement immédiat, l’IA interprétant ensuite la demande du mieux possible.

Gurman indique qu’Apple développerait ses propres lunettes IA pour rivaliser avec Meta, en concevant la monture en interne (plutôt qu’en collaborant avec un fabricant établi comme Ray-Ban), avec « un système de caméra avancé comprenant un capteur haute résolution capable de capturer des photos et des vidéos, ainsi qu’une seconde caméra fournissant des informations visuelles à Siri et un contexte environnemental », selon MacRumors.

La marque se concentrerait particulièrement sur la qualité de fabrication afin de se distinguer de Meta, ce qui laisse supposer un produit positionné sur le segment premium. Plusieurs tailles et coloris seraient proposés, et Apple viserait, selon MacRumors, un « compagnon IA utilisable toute la journée ».

(Image credit: Meta)

Les deux autres appareils attendus seraient un pin’s portable doté d’IA — dans la lignée du très décrié Humane AI Pin et d’autres dispositifs qui n’ont pas rencontré le succès ces dernières années — ainsi que des AirPods intégrant des caméras.

Ces deux produits devraient embarquer des caméras de plus faible résolution, destinées principalement à la collecte d’informations plutôt qu’à la prise de photos de haute qualité, accompagnées de microphones pour interagir avec Siri. Gurman précise qu’un haut-parleur pour le pin’s IA serait envisagé, sans que cela soit confirmé. Ces appareils agiraient comme « les yeux et les oreilles » d’un iPhone, reliés à Siri sur le téléphone plutôt que reposant sur une intelligence artificielle embarquée directement dans l’appareil.

Apple fera-t-elle mieux que Humane ?

(Image credit: Humane)

Ces dernières années, Apple a eu du mal à s’imposer avec des lancements spectaculaires dans des domaines innovants, notamment avec l’Apple Vision Pro. Le produit n’était pas dénué de qualités, mais le marché ne semblait pas prêt à l’adopter, d’autant plus qu’il reste onéreux. Si ces rumeurs se confirment et que les premiers indices de ces appareils apparaissent en 2027, les lunettes intelligentes ou objets IA portables d’Apple pourraient toutefois rencontrer un succès nettement supérieur.

Historiquement, Apple a souvent réussi dans des secteurs déjà explorés par d’autres acteurs. La marque n’a pas toujours été pionnière, préférant laisser d’autres entreprises prendre les premiers risques avant de proposer une version améliorée. L’exemple du smartphone pliable, sur lequel Apple travaillerait actuellement, illustre ce positionnement après un long temps d’attente. Avec ses lunettes intelligentes, Apple chercherait à corriger les erreurs observées chez Meta, à gommer les points de friction liés au format et à lancer son produit au moment où le public se sera familiarisé avec le concept.

La même logique s’appliquerait à un pin ou pendentif IA. Le Humane AI Pin constituait un appareil autonome destiné à remplacer entièrement le smartphone, et il a échoué, notamment en raison d’un système d’affichage LED atypique. Apple n’aurait pas vocation à remplacer l’iPhone, mais plutôt à l’enrichir, en le conservant comme centre névralgique dans la poche tout en limitant la nécessité de le sortir constamment. Des AirPods équipés de caméras IA s’inscriraient dans cette approche.

L’objectif reste de rendre la technologie plus simple d’utilisation et de réduire les frictions entre l’utilisateur et ses appareils. Apple a toujours excellé dans ce domaine, et rien n’indique que ces dispositifs évoqués ne pourraient pas, eux aussi, rencontrer le succès.