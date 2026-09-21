Meta Connect 2026 : 7 annonces à attendre, des lunettes sans caméra aux nouveautés Ray-Ban Meta

Meta Connect approche, avec l’événement annuel de la marque prévu les 23 et 24 septembre. Plusieurs nouveaux appareils sont attendus, avec un accent particulier sur les lunettes connectées.

Des mises à jour logicielles sont également probables, notamment pour Meta Muse, mais entre la crise de la RAM et les critiques croissantes concernant la confidentialité des lunettes connectées de l’entreprise, l’événement pourrait ne pas être entièrement placé sous le signe des bonnes nouvelles.

Voici donc les sept principales choses à attendre de Meta Connect 2026, aussi bien les bonnes que les mauvaises.

1. Des lunettes connectées Meta sans caméra

Les Ray-Ban Meta Gen 2 (Image credit: Meta)

Si des lunettes connectées comme les Ray-Ban Meta peuvent se révéler extrêmement utiles, elles font également face à une importante vague de critiques. De nombreuses personnes craignent notamment qu’elles puissent servir de lunettes espionnes, permettant de photographier ou filmer des individus à leur insu ou sans leur consentement. Meta pourrait donc répondre en lançant des lunettes connectées dépourvues de caméra.

Selon les rumeurs, celles-ci pourraient être dévoilées lors de Meta Connect et se concentreraient probablement sur les interactions conversationnelles avec le chatbot IA de Meta. Leur lancement aurait du sens, même si leur utilité et leur attrait restent à démontrer lorsque l’IA ne peut pas voir ce que regarde l’utilisateur.

2. Le casque de réalité mixte Project Phoenix

First official visuals of Meta's Project Phoenix, found in the HorizonOS Prescription Lens firmware package! pic.twitter.com/YmN0SCJNCDSeptember 10, 2026

Les informations évoquant un casque de réalité mixte de Meta portant le nom de code Project Phoenix circulent depuis un certain temps. Même si son lancement ne serait pas prévu avant 2027, Meta Connect pourrait être l’occasion d’en offrir un premier aperçu officiel.

D’après les éléments apparus jusqu’ici, l’appareil pourrait davantage ressembler à des lunettes connectées qu’au Meta Quest 3S, malgré la présence annoncée de fonctions de réalité augmentée et virtuelle. Project Phoenix est toutefois apparu avec un câble descendant du casque, ce qui laisse penser que sa batterie et/ou son processeur pourraient être déportés afin de conserver un design très fin.

Peu d’autres informations sont disponibles pour le moment, mais Meta Connect pourrait changer la donne.

3. De nouvelles lunettes Oakley et Ray-Ban

Les lunettes connectées Oakley Meta HSTN (Image credit: Oakley / Meta)

Une deuxième génération de lunettes Oakley Meta semble désormais plausible. Les Ray-Ban Meta Gen 3 pourraient également apparaître, même si leur présentation lors de cette édition de Connect serait peut-être encore un peu précoce.

Les modèles Oakley Meta adoptent une approche plus sportive que la gamme Ray-Ban, avec notamment des designs enveloppants et une meilleure résistance à l’eau. La deuxième génération devrait logiquement poursuivre dans cette direction.

Concernant les Ray-Ban Meta Gen 3, plusieurs fuites évoquent une meilleure autonomie, une IA plus intelligente et un système audio amélioré.

4. Un lancement international des Meta Ray-Ban Display

Les Meta Ray-Ban Display (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Les Meta Ray-Ban Display restent actuellement réservées aux États-Unis. Meta Connect pourrait enfin être l’occasion d’annoncer leur arrivée sur davantage de marchés.

Une commercialisation plus large était initialement prévue au début de l’année 2026, mais Meta l’avait repoussée en raison d’une « demande sans précédent et de stocks limités ».

Il faudra également s’attendre à un positionnement haut de gamme si elles arrivent finalement en France. Aux États-Unis, les lunettes sont vendues 800 dollars. Aucun tarif officiel français n’est annoncé à ce stade.

5. Des hausses de prix

(Image credit: Future)

De nouveaux produits améliorés pourraient s’accompagner de prix eux aussi revus à la hausse, notamment en raison de la crise persistante de la RAM.

Il ne serait donc pas surprenant de voir les nouvelles générations de lunettes Oakley Meta et Ray-Ban Meta coûter davantage que les modèles actuels.

Les Ray-Ban Meta avaient déjà subi une hausse de prix avec leur deuxième génération. Une nouvelle augmentation avec les Gen 3 serait donc particulièrement malvenue, même si elle pourrait devenir difficile à éviter.

6. Une mise à jour de l’IA Meta Muse

(Image credit: Shutterstock / jackpress)

Meta Muse — l’agent IA de Meta capable d’envoyer des e-mails, de remplir des formulaires, de faire des achats et d’effectuer d’autres tâches — n’a été lancé que récemment. Compte tenu de l’importance de ce nouveau service pour l’entreprise, de premières améliorations pourraient déjà être en préparation.

Meta Connect constituerait un moment logique pour présenter les évolutions à venir, voire déployer une mise à jour logicielle ou un nouveau modèle. Meta pourrait également annoncer une disponibilité dans d’autres pays que les États-Unis, Meta Muse n’étant toujours pas accessible en France à ce stade.

7. Des mises à jour pour répondre aux critiques sur la vie privée

Les lunettes IA Meta EssilorLuxottica (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En plus d’éventuelles lunettes sans caméra, Meta pourrait profiter de Connect pour annoncer des mises à jour logicielles destinées à répondre aux inquiétudes concernant la confidentialité de ses modèles existants.

L’entreprise a déjà déployé une modification qui interrompt l’enregistrement lorsque la LED est recouverte après le début d’une capture. D’autres changements pourraient suivre afin de limiter davantage les prises de photos ou de vidéos discrètes.

Alex Himel, vice-président de Meta chargé des wearables, déclarait récemment : « Nous allons continuer à déployer des mises à jour de ce type afin de garantir que la LED de capture puisse avertir de manière fiable les personnes présentes lorsqu’une photo ou une vidéo est enregistrée dans la galerie de quelqu’un. »

La nature exacte de ces prochaines évolutions reste inconnue, mais Meta Connect pourrait permettre d’en découvrir certaines.