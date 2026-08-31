Meta déploie une nouvelle mise à jour pour empêcher ses lunettes connectées de devenir des « lunettes de pervers » — et d’autres correctifs suivront

Meta met une nouvelle fois à jour le logiciel de ses lunettes connectées pour empêcher le contournement des contrôles de confidentialité

La caméra cessera de filmer si le voyant est masqué après le début de l’enregistrement

Une campagne marketing doit également sensibiliser le public

L’opinion autour des lunettes connectées capables de prendre des photos et des vidéos évolue rapidement, et pas dans la direction que souhaiterait Meta, leur principal promoteur. Pour empêcher la proportion certes réduite d’utilisateurs qui tentent de contourner les protections intégrées afin de filmer à des fins malveillantes, Meta déploie désormais une nouvelle mise à jour technologique. Elle arrive actuellement sur les lunettes Ray-Ban Meta.

Dans une publication sur Threads, Alex Himel, vice-président chargé des wearables chez Meta, a annoncé une mise à jour logicielle qui empêchera les utilisateurs de filmer ou de prendre des photos si les lunettes détectent que le voyant LED est masqué.

Ce voyant doit signaler aux personnes alentour qu’un enregistrement est en cours, mais des pirates avaient rapidement découvert comment le désactiver. Meta avait alors modifié son système afin qu’il puisse détecter cette manipulation. Un autre contournement semble désormais avoir été identifié, et cette nouvelle mise à jour doit y mettre fin. Si un utilisateur commence par exemple à filmer avant de masquer le voyant pour dissimuler l’enregistrement, le système interrompra la capture.

Voici comment Himel l’explique dans sa publication :

« La caméra ne commence pas à enregistrer si la LED est bloquée, mais certaines personnes essaient de contourner cette protection en démarrant un enregistrement avant de la couvrir. Un correctif commence à être déployé : la caméra cessera désormais de fonctionner si le voyant est masqué pendant un enregistrement. »

Plus important encore, Himel semble conscient que les pirates ne renonceront probablement pas à tenter de contourner les protections des caméras portables. Meta promet donc de « continuer à déployer des mises à jour de ce type pour garantir que la LED de capture puisse avertir de manière fiable les personnes alentour lorsque des photos ou vidéos sont enregistrées dans la galerie de quelqu’un ».

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La seconde initiative aura peut-être moins d’impact puisqu’il s’agit surtout d’une campagne marketing destinée à « sensibiliser », ou à convaincre le public que ces lunettes ont leur place dans la société.

Meta installe déjà des panneaux publicitaires affirmant que ses lunettes sont « conçues pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui les portent ». Un texte plus petit précise : « La caméra vous permet de capturer l’instant. Le voyant permet à toutes les personnes autour de vous de savoir quand vous le faites. »

Des publications sur les réseaux sociaux rappellent également que « les lunettes signalent leur présence », là encore en référence au voyant LED intégré.

(Image credit: Meta)

L’effort est louable, même si les inquiétudes ne concernent pas uniquement les individus qui enregistrent clandestinement. Le public semble aussi de plus en plus mal à l’aise à l’idée que quelqu’un puisse entrer dans n’importe quel lieu et commencer à filmer. Les lunettes sont déjà totalement interdites dans différents établissements et pourraient faire l’objet de restrictions dans les cinémas, voire dans certains pays.

Bien sûr, filmer absolument tout et partout est depuis longtemps possible avec les smartphones. Les innombrables vidéos tournées sur le vif et publiées sur les réseaux sociaux en témoignent. Le problème semble plutôt venir du caractère inattendu des lunettes connectées. Même lorsque le voyant est allumé, les personnes présentes ne réalisent pas nécessairement immédiatement qu’elles sont filmées, ce qui peut donner lieu à des conversations inconfortables.

Pour Meta, convaincre les consommateurs que la situation est sous contrôle reste essentiel, même si les abus ne concernent qu’une petite minorité. L’entreprise investit massivement dans les appareils intelligents portables. Elle multiplie les nouveaux modèles de lunettes, dont de récentes versions EssilorLuxottica avec une monture conçue par Kylie Jenner. Meta Connect doit également se tenir dans environ un mois, avec de nouvelles annonces attendues autour de toute sa gamme de lunettes intelligentes, notamment les Ray-Ban Display équipées de caméras et d’un écran intégré aux verres.

Cette mise à jour suffit-elle à rendre la présence de porteurs de lunettes Ray-Ban Meta plus rassurante ? Les commentaires restent ouverts pour en débattre.