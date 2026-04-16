Les lunettes connectées de Meta inquiètent déjà les défenseurs de la vie privée

Meta a été exhorté à abandonner sa fonctionnalité Name Tag, encore à l’état de rumeur

Dans une lettre ouverte, des défenseurs de la vie privée estiment que cette technologie de reconnaissance faciale est dangereuse

Meta n’a pas encore officiellement annoncé Name Tag, mais une déclaration laisse entendre que la fonctionnalité pourrait toujours être intégrée aux lunettes Ray-Ban

Plus de 70 organisations demandent à Meta d’annuler ses projets controversés liés à la fonctionnalité Name Tag sur ses lunettes intelligentes, par crainte qu’elle n’accentue la menace que représentent les harceleurs et les agresseurs.

Bien que la fonctionnalité n’ait pas encore été officiellement annoncée, un rapport publié l’an dernier indiquait que l’entreprise souhaitait développer un système d’IA activé en permanence, capable de reconnaître les visages des personnes ainsi que des éléments de votre quotidien, comme l’endroit où vous avez laissé vos clés. L’information a repris de l’ampleur plus tôt cette année lorsque le New York Times a confirmé les projets supposés de Meta.

Le rapport du NYT mentionne également une note interne divulguée provenant de Reality Labs, suggérant que Meta est consciente du caractère controversé de l’outil. L’entreprise envisagerait de lancer Name Tag « dans un contexte politique dynamique où de nombreux groupes de la société civile susceptibles de nous attaquer auraient leurs ressources mobilisées sur d’autres sujets ».

Le document évoque aussi un éventuel lancement de la fonctionnalité lors d’une conférence destinée aux personnes aveugles, afin de la promouvoir comme un outil d’accessibilité.

(Image credit: Meta / Ray-Ban)

Malgré certains avantages potentiels de Name Tag, plusieurs organisations, dont l’ACLU (American Civil Liberties Union) et l’Electronic Privacy Information Center, ont signé une lettre ouverte demandant à Meta de protéger la vie privée du public en ne publiant jamais Name Tag ni toute fonctionnalité similaire.

« La technologie de reconnaissance faciale intégrée à des lunettes grand public discrètes représente une menace grave pour la vie privée et les libertés civiles de chaque membre de notre société, en particulier pour les groupes historiquement marginalisés et vulnérables », explique la lettre.

Elle ajoute : « Les personnes devraient pouvoir se déplacer dans leur vie quotidienne sans craindre que des harceleurs, des escrocs, des agresseurs, des agents fédéraux ou des militants de tout bord politique ne vérifient silencieusement et invisiblement leur identité, et ne relient potentiellement leur nom à une multitude de données facilement accessibles concernant leurs habitudes, leurs centres d’intérêt, leurs relations, leur santé et leurs comportements. »

En réponse, Meta a déclaré : « Nos concurrents proposent ce type de produit de reconnaissance faciale, pas nous. Si nous devions lancer une telle fonctionnalité, nous adopterions une approche très réfléchie avant tout déploiement. »

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Le problème que certains pourraient soulever face à cette réponse est que Meta ne promet pas de ne jamais intégrer la reconnaissance faciale à ses produits, mais simplement de le faire correctement. Cette position intervient après des révélations indiquant que des sous-traitants de Meta auraient accès à un volume de photos et de vidéos issues des lunettes intelligentes à IA plus important qu’on ne le pensait.

Cette nouvelle génération de lunettes intelligentes était jusqu’ici parvenue à éviter les critiques majeures en matière de vie privée qui avaient marqué l’ère Google Glass, mais la situation évolue. Si Meta, Google et peut-être même Apple souhaitent redresser la tendance, ils devront faire preuve de prudence et fournir des garanties plus solides quant à la prise en compte des préoccupations du public.

Les lunettes intelligentes demeurent encore un produit relativement marginal : ludiques, mais sans doute bien moins indispensables que les smartphones, les montres connectées ou les écouteurs sans fil. Si la contestation publique continue de croître, un nouveau recul du marché des lunettes intelligentes pourrait suivre — et cela même pour ceux qui estiment que cette technologie a un fort potentiel et mériterait de se développer.

Il est indispensable de s’assurer que la protection de la vie privée soit prise au sérieux. À défaut, il est probable que des gouvernements ou des citoyens finissent par intervenir.