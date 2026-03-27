Meta prêt à sacrifier des milliers d’emplois pour accélérer sur l’IA

16 000 salariés (soit 20 % des effectifs de Meta) seraient menacés

Zuckerberg a déclaré que « l’IA va profondément transformer la manière dont Meta travaille en 2026 »

L’année 2023 avait déjà été proclamée « Année de l’efficacité » chez Meta – 10 000 salariés avaient perdu leur emploi

Meta envisagerait de réduire ses effectifs jusqu’à 20 %, selon une enquête de Reuters – soit environ 16 000 employés.

L’entreprise n’a pas encore confirmé une telle décision, mais plusieurs informations indiquent que des managers auraient été invités à commencer à préparer des mesures de réduction des coûts.

Il est largement admis que cette évolution des effectifs serait en grande partie liée à l’IA. Meta a déjà constaté les effets de l’intelligence artificielle sur l’efficacité interne, mais l’entreprise a également réorienté sa stratégie afin de privilégier davantage les outils d’IA au détriment des expériences liées au métavers.

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Meta pourrait supprimer 16 000 postes, dans le cadre de sa stratégie IA

Le PDG Mark Zuckerberg met publiquement en avant l’IA générative au sein de l’entreprise. L’équipe dédiée à la superintelligence s’est d’ailleurs récemment agrandie. Il y a quelques jours à peine, il a été confirmé que la maison mère de Facebook avait acquis Moltbook, une plateforme de réseau social exclusivement destinée aux agents IA, les dirigeants de cette société rejoignant la division Meta Superintelligence Labs.

Meta a également racheté la société d’IA Manus pour environ 2 milliards de dollars fin 2025, attirant au passage l’attention des régulateurs chinois.

Lors de la conférence téléphonique consacrée aux résultats du quatrième trimestre 2025, le PDG Mark Zuckerberg a indiqué que « 2026 sera l’année où l’IA commencera à transformer radicalement notre façon de travailler ». Il a également précisé que Meta observait déjà des changements internes liés aux gains d’efficacité apportés par l’IA.

Meta a déjà procédé cette année à des licenciements au sein de Reality Labs, ainsi qu’à la suppression d’environ 3 600 postes à la même période l’an dernier. L’entreprise avait par ailleurs déclaré 2023 « Année de l’efficacité » : 10 000 salariés avaient alors perdu leur emploi, même si Meta s’était engagée à recruter 5 000 personnes dans d’autres fonctions.

Un porte-parole de Meta a déclaré à TechRadar Pro : « Il s’agit d’un rapport spéculatif portant sur des approches théoriques. »