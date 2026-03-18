Et si les data centers quittaient la Terre ? Nvidia accélère la course à l’informatique spatiale

Nvidia dévoile du matériel destiné aux centres de données en orbite

Le module Space-1 Vera Rubin promet des gains considérables en puissance et en efficacité, tandis que le GPU RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, resté sur Terre, traitera les données

Six entreprises du secteur spatial ont déjà signé pour collaborer avec Nvidia

Nvidia a détaillé ses projets pour contribuer au lancement de la prochaine génération d’« innovation spatiale », notamment en renforçant les centres de données dans l’espace grâce aux dernières capacités en intelligence artificielle.

Lors de la conférence Nvidia GTC 2026, l’entreprise a expliqué comment son matériel aide ses partenaires et les « opérateurs spatiaux » à gagner en efficacité et en puissance, en particulier pour des opérations telles que la gestion des catastrophes, les prévisions climatiques et météorologiques, entre autres.

Cela inclut le module Space-1 Vera Rubin, le tout dernier outil de Nvidia destiné aux centres de données en orbite (ODC) exécutant des LLM et des modèles fondamentaux avancés. Il intègre un GPU Rubin offrant jusqu’à 25 fois plus de puissance de calcul en IA que le H100, ainsi qu’une interconnexion à large bande passante permettant de traiter en temps réel d’immenses flux de données provenant d’instruments spatiaux.

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Perspectives

Nvidia souligne que ces hausses de puissance permettront l’inférence directement depuis l’espace. Ses plateformes IGX Thor et Jetson Orin proposeront une inférence IA économe en énergie et à hautes performances, la capture d’images et le traitement accéléré des données, afin de rendre possible un véritable edge computing en orbite dans un module compact.

Ces avancées aideront également les applications d’IA à fonctionner de manière fluide, « du sol vers l’espace et de l’espace vers l’espace », tout en soutenant des missions de plus en plus complexes et la généralisation des centres de données en orbite.

Par ailleurs, les plateformes de centres de données de Nvidia sur Terre, dont le GPU RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, fourniront un traitement à haut débit et à la demande pour le renseignement géospatial. Elles offriront des performances jusqu’à 100 fois supérieures à celles des anciens systèmes par lots basés sur CPU lors de l’analyse d’archives d’images massives telles que les données météorologiques.

La plateforme contribuera également à assurer le fonctionnement fluide des applications d’IA, « du sol vers l’espace et de l’espace vers l’espace », tout en soutenant des missions toujours plus complexes et la multiplication des ODC.

L’ensemble devrait permettre de débloquer des processus tels que l’analyse en orbite, la découverte scientifique autonome et la génération rapide d’informations exploitables, faisant progresser encore davantage la technologie spatiale. Il est entendu que six entreprises spatiales commerciales ont déjà déployé le module Space-1 Vera Rubin.

« L’informatique spatiale, ultime frontière, est arrivée. À mesure que nous déployons des constellations de satellites et explorons plus profondément l’espace, l’intelligence doit être présente partout où les données sont générées », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia.

« Le traitement de l’IA à travers les systèmes spatiaux et terrestres permet la détection en temps réel, la prise de décision et l’autonomie, transformant les centres de données en orbite en instruments de découverte et les engins spatiaux en systèmes capables de se diriger eux-mêmes. Avec nos partenaires, nous étendons Nvidia au-delà de notre planète, en portant l’intelligence là où elle n’était jamais allée auparavant. »