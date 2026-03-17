L’IA vous fait-elle vraiment gagner du temps ? La réponse risque de vous surprendre

Les salariés et les dirigeants ne gagneraient en réalité que 14 à 16 minutes nettes grâce à l’IA, selon un rapport

La majeure partie du temps économisé serait consacrée à la vérification des faits et à la validation des résultats

La plupart des dirigeants affirment prévoir de recycler et de faire monter en compétences les salariés

La majorité des dirigeants (89 %) et des salariés (79 %) s’accordent désormais à dire que si l’IA améliore bien la productivité, l’ampleur réelle du temps économisé reste sujette à débat.

Une nouvelle étude menée par Foxit suggère que les gains de temps seraient en réalité minimes par rapport au potentiel annoncé, en raison du temps que les salariés doivent consacrer à comprendre et à faire confiance aux outils d’IA.

Selon les données du rapport, les dirigeants ne gagneraient que 16 minutes par semaine, et les salariés seulement 14 minutes, malgré les promesses ambitieuses de l’IA.

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L’IA ne vous fait pas réellement gagner tant de temps… pour l’instant

À l’inverse, les dirigeants consacreraient quatre heures et vingt minutes à valider les résultats, tandis que les salariés passeraient trois heures et cinquante minutes à vérifier les contenus générés.

Foxit qualifie cette situation de « charge de vérification », où le temps gagné grâce à la création de contenu est compensé par la vérification des faits et les corrections nécessaires.

Bien qu’ils passent davantage de temps à contrôler les résultats, 60 % des dirigeants se disent très confiants dans les productions de l’IA, contre seulement environ un salarié sur trois. Ce manque de confiance constitue le deuxième principal frein à l’adoption de l’IA, cité par 34 % des salariés, juste derrière les préoccupations liées à la protection des données et à la sécurité (36 %). Les questions d’exactitude (25 %) sont également mentionnées.

Des évolutions pourraient toutefois se dessiner, près des trois quarts des dirigeants (72 %) se concentrant sur la reconversion ou la montée en compétences des salariés afin qu’ils puissent mieux gérer l’IA.

« La prochaine phase de l’intelligence documentaire ne sera pas définie par l’ajout de nouvelles fonctionnalités d’IA, mais par l’intégration d’une intelligence précise et transparente directement dans les flux de travail », a déclaré Evan Reiss, vice-président senior marketing, « afin de réduire le temps de validation tout en maintenant les humains fermement aux commandes. »