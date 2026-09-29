Google va envoyer ses puces IA dans l’espace — quatre TPU décolleront à bord d’une fusée SpaceX

Google vérifie si du matériel d’intelligence artificielle peut survivre à une exposition répétée aux conditions spatiales

Le satellite expérimental emporte quatre Tensor Processing Units personnalisées en orbite

Les essais de radiation ont montré que les TPU pouvaient résister aux niveaux d’exposition attendus lors d’une mission orbitale exigeante

Google doit lancer son premier satellite expérimental de data center orbital le 1er octobre 2026, marquant une première étape concrète pour Project Suncatcher, son programme de recherche à long terme.

Ce projet explore la possibilité d’installer un jour en orbite terrestre basse des infrastructures d’apprentissage automatique capables de monter en puissance tout en étant alimentées en grande partie par l’énergie solaire.

Le satellite, baptisé MVP, embarque quatre Tensor Processing Units personnalisées de Google dans un engin spatial d’une taille comparable à celle d’un réfrigérateur.

Tester la survie du matériel avant d’aller plus loin

Une fusée SpaceX Falcon 9 doit placer le satellite en orbite dans le cadre de la mission de covoiturage Transporter-18, aux côtés d’autres charges utiles.

En orbite terrestre basse, des panneaux solaires peuvent produire jusqu’à huit fois plus d’énergie que des panneaux équivalents installés à la surface de la Terre.

Google n’a pas construit MVP entièrement à partir de zéro. Les puces ont été intégrées à un satellite déjà développé par Planet Labs, spécialiste de l’imagerie satellitaire. Cette approche a permis d’accélérer le calendrier initial de Google, qui prévoyait auparavant d’attendre 2027 pour envoyer deux satellites spécialement conçus pour le projet.

Un lancement de fusée soumet un engin spatial à des vibrations et à des accélérations pouvant atteindre environ dix fois la gravité normale pendant le vol.

Les composants individuels des puces peuvent subir des forces encore plus importantes, comprises entre 50 et 100 fois la gravité terrestre pendant l’ascension.

Les ingénieurs ont donc secoué le satellite sur trois axes distincts afin de reproduire ces conditions. Les essais ont montré que le matériel résistait aux forces simulées sans défaillance structurelle ou fonctionnelle.

Selon Travis Beals, Senior Director, Paradigms of Intelligence chez Google, ce type de test se déroule rarement exactement comme prévu, ce qui a rendu la résistance du matériel particulièrement encourageante.

Les radiations constituaient un autre problème potentiel. Google a placé ses TPU Trillium dans un faisceau de protons à l’UC Davis afin d’évaluer leur résistance.

Les puces ont supporté des doses de radiation supérieures à celles qu’elles devraient recevoir au cours d’une mission orbitale de cinq ans.

Le refroidissement reste le plus gros problème technique

L’évacuation de la chaleur pourrait constituer le défi le plus complexe, puisque le vide spatial ne fournit aucun flux d’air capable de refroidir les composants comme le fait l’atmosphère terrestre.

La solution de Google repose sur un matériau d’interface thermique reliant les puces à des caloducs en aluminium et en cuivre.

Ces composants doivent transférer la chaleur jusqu’à des radiateurs capables de la rejeter directement dans le vide spatial.

Cette contrainte impose toutefois une limitation majeure au satellite expérimental : les TPU ne fonctionneront en continu que pendant environ 15 minutes.

Après chaque session de quinze minutes, les puces devront s’arrêter complètement afin de laisser au système de radiateurs le temps d’évacuer suffisamment de chaleur.

De futurs satellites doivent emporter plusieurs dizaines de TPU chacun et communiquer entre eux au moyen de liaisons laser haute vitesse particulièrement précises.

Google prévoit de tester en 2027 la communication entre deux satellites utilisant cette technologie, parallèlement aux lancements de satellites personnalisés déjà prévus dans le cadre de Project Suncatcher.