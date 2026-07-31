Amazon veut envoyer plus de 5 000 satellites dans l’espace pour bâtir un réseau mobile mondial

Amazon prévoit de lancer 5 105 satellites pour soutenir de nouveaux réseaux mobiles

Le dossier déposé auprès de la FCC met en avant les appels vocaux, les données, les services d’urgence et la prise en charge de l’Internet des objets

Amazon Leo compte déjà plus de 390 satellites en orbite, suffisamment pour lancer le projet avant le déploiement complet

Amazon a confirmé que son réseau de satellites en « orbite terrestre basse » (LEO) avait déposé une demande auprès de la Federal Communications Commission (FCC) afin de déployer une constellation de 5 105 satellites. Ceux-ci fourniront des services d’appels vocaux, de données, de messagerie, d’accès aux services d’urgence et de prise en charge de l’Internet des objets dans le cadre du projet Amazon Leo Direct-to-Device (D2D).

Cette demande fait suite au rapprochement entre Amazon et Globalstar, avec l’acquisition des activités, des infrastructures, ainsi que des licences et autorisations mondiales de l’entreprise américaine de télécommunications par satellite.

Cette nouvelle étape dans l’espace permettra aux satellites existants d’Amazon Leo de fonctionner aux côtés des constellations Globalstar HIBLEO et C-3. Le projet D2D pourra ainsi commencer à être pris en charge avant même l’autorisation du réseau complet de satellites de communication.

Haut débit et faible latence

À l’image de Starlink, le réseau Amazon Leo vise à réduire les inégalités de connexion entre les villes et les communautés isolées. Il doit fournir une connexion haut débit à faible latence aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements. Les utilisateurs pourront se connecter grâce aux antennes hautes performances Leo Nano, Leo Pro et Leo Ultra. Les appareils mobiles équipés de puces compatibles avec les communications par satellite pourront, quant à eux, se connecter directement aux satellites sans antenne supplémentaire.

Les iPhone et les modèles d’Apple Watch sont également compatibles, dans le cadre d’un précédent accord de collaboration avec Apple. Amazon Leo fournit déjà des données aux iPhone pour les fonctions SOS d’urgence, Messages, Localiser et Assistance routière.

D’autres partenariats liés au projet D2D ont également été annoncés. « Des opérateurs télécoms comme Vodafone, DirecTV et Herotel, ainsi que le National Broadband Network australien [...] Amazon prévoit de continuer à travailler avec des opérateurs de réseaux mobiles et d’autres partenaires afin de concrétiser sa vision à long terme de la connectivité depuis l’espace. »

Au-delà de l’accès à Internet dans les zones isolées, le D2D pourrait également prendre en charge les données nécessaires à la gestion mondiale de flottes, aux opérations à distance dans les chaînes d’approvisionnement et à la connectivité des objets connectés.

Les satellites d’Amazon Leo

Après un premier déploiement lancé en 2025, avec plus de 80 lancements assurés par Arianespace, Blue Origin, SpaceX et United Launch Alliance, Amazon Leo vise une constellation de 5 105 satellites en orbite terrestre basse. Ces appareils sont reliés par des liaisons optiques capables d’assurer des transferts de données à haut débit. Ils communiquent également avec des passerelles sécurisées réparties dans le monde entier et connectées à la fibre optique.

Les satellites D2D doivent fonctionner sur cinq « couches » orbitales, soit cinq groupes partageant la même altitude et la même inclinaison. Trois couches couvriront les latitudes moyennes, une autre les hautes latitudes, tandis que la cinquième desservira les zones « proches des pôles ». Les latitudes moyennes regroupent les régions les plus peuplées du monde, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, certaines parties de l’Asie, ainsi que l’Afrique australe et centrale. La couverture des hautes latitudes doit, de son côté, fournir un accès à Internet à haut débit dans les régions arctiques et subarctiques.

Face à l’augmentation de la demande en données mobiles, aussi bien pour le télétravail que pour les applications liées à l’Internet des objets, Amazon Leo pourrait devenir une solution facilitant l’automatisation des logements et des lieux de travail dans le monde entier. Encore faut-il, bien entendu, que la FCC donne son feu vert.