Les 7 plus grosses actus tech de la semaine écoulée, des nouvelles tablettes Amazon au plan de Starlink Mobile

(Crédit photo: Future / SpaceX / Garmin)

Retrouvez l'actualité technologique de la semaine

Le rendez-vous hebdomadaire ICYMI permet de rattraper les principales actualités parues sur TechRadar au cours des sept jours écoulés.

L’actualité technologique ne ralentit jamais vraiment et la semaine dernière a encore été particulièrement dense. De nouveaux appareils Garmin et Amazon ont été dévoilés, Starlink a précisé ses ambitions dans la téléphonie mobile et ChatGPT a adopté une nouvelle manière de présenter ses réponses.

Voici les sept histoires principales à retenir avant d’entamer une nouvelle semaine.

7. L’iPod Classic a trouvé un héritier spirituel

Le lecteur Sudo (Image credit: Sudo)

L’iPod Classic, avec son imposante molette cliquable devenue emblématique, a disparu du catalogue Apple en 2014. Son influence continue pourtant de se faire sentir.

Le nouveau lecteur Sudo reprend très clairement certains éléments de son design.

La molette est bien présente, mais l’appareil ajoute également un écran tactile qui rappelle davantage le Microsoft Zune, autre lecteur numérique aujourd’hui disparu.

Un port jack 3,5 mm et un emplacement pour carte mémoire figurent aussi au programme.

Le tarif annoncé semble raisonnable. Le principal inconvénient vient plutôt du calendrier : le lecteur ne devrait pas être commercialisé avant la fin de l’année prochaine.

6. ChatGPT a adopté une nouvelle interface plus interactive

ChatGPT devient beaucoup plus visuel (Image credit: Shutterstock / Runrun2)

OpenAI a profondément modifié la manière dont ChatGPT peut présenter ses réponses grâce à Intelligent UI.

Au lieu d’afficher systématiquement un bloc de texte, ChatGPT peut désormais intégrer des cartes, schémas, images, calculateurs et autres éléments interactifs lorsqu’ils sont pertinents.

Cette évolution est désormais accessible aux utilisateurs.

Les essais réalisés par TechRadar ont notamment fait apparaître un calculateur d’épargne interactif ainsi qu’un schéma clair consacré au fonctionnement des vitesses d’un vélo.

Cette évolution donne un aperçu de la direction prise par les assistants IA, avec des conversations qui ressemblent de plus en plus à de petites applications conçues à la volée.

5. Garmin a dévoilé sa montre GPS à l’autonomie la plus longue

La Garmin Enduro 4 (Image credit: Garmin)

Garmin a profité de la semaine dernière pour présenter deux nouvelles montres : l’Enduro 4 et l’Approach S72 dédiée au golf.

L’Enduro 4 dispose d’un écran MIP de 1,4 pouce et peut atteindre jusqu’à 90 jours d’autonomie.

Garmin la présente comme la montre GPS offrant la plus grande autonomie de son catalogue.

L’Approach S72 succède pour sa part à l’Approach S71 et permet d’analyser la fréquence cardiaque et différentes données biométriques pendant une partie.

Plus de 43 000 parcours sont accessibles directement depuis le poignet.

Une fonction doit également aider à travailler la régularité du swing.

4. Certains utilisateurs de Gemini ont perdu l’accès aux meilleurs modèles de Google

Les formules Gemini ont changé (Image credit: Shutterstock / Primakov)

Les nouvelles restrictions de Google sur l’accès à certains modèles Gemini sont entrées en vigueur vendredi 9 octobre.

Les comptes gratuits et les abonnés Google AI Plus sont les principaux concernés.

Les limites portant sur le nombre de requêtes, d’images ou d’autres opérations ne constituent plus le seul élément différenciant les formules. Le choix des modèles dépend désormais également de l’abonnement.

Les utilisateurs gratuits sont limités à des modèles moins coûteux à exploiter, tandis que l’accès aux modèles les plus avancés nécessite une formule supérieure.

Ce fonctionnement rapproche Gemini de la stratégie déjà adoptée par ChatGPT, où certains modèles sont réservés à des abonnements précis.

3. Sonos a corrigé un petit problème très agaçant dans son application

Le Sonos Beam Ultra (Image credit: Future)

Sonos semble progressivement tourner la page de ses difficultés logicielles.

Après plusieurs nouveaux produits bien accueillis, l’entreprise a déployé la version 27.1 de son application sur Android et iOS.

L’une des modifications les plus appréciées évite désormais de perdre sa position dans une playlist lorsqu’un passage est effectué entre différentes fonctions, par exemple entre la musique et le contrôle d’un téléviseur.

Android récupère également une commande virtuelle de volume similaire à celle disponible sur iOS.

La recherche dans la bibliothèque a elle aussi été simplifiée.

Les changements restent relativement modestes pris séparément, mais corrigent plusieurs irritants récurrents de l’application.

2. Starlink a détaillé son projet pour devenir un grand opérateur mobile américain

Starlink étend son réseau (Image credit: SpaceX)

Starlink Mobile a acquis du spectre supplémentaire dans la bande des 800 MHz.

Ces fréquences basses sont particulièrement intéressantes pour améliorer la couverture à l’intérieur des bâtiments.

Cette acquisition rapproche Starlink de son ambition de rivaliser à terme avec des opérateurs comme AT&T, Verizon et T-Mobile aux États-Unis.

SpaceX affirme vouloir bâtir « le réseau mobile le plus avancé au monde ».

Le projet doit combiner le nouveau spectre basse fréquence, les fréquences intermédiaires déjà détenues et la constellation satellitaire de Starlink.

Environ 15 000 satellites supplémentaires sont également prévus, ce qui montre l’ampleur des ambitions du groupe.

1. Amazon a lancé un concurrent moins cher de l’iPad Air sous Android

L’Amazon Alexa Tablet 12 Pro (Image credit: Future)

Les tablettes Fire d’Amazon ont longtemps constitué des appareils abordables, particulièrement populaires pour un usage familial.

Amazon vient désormais de revoir beaucoup plus profondément sa stratégie.

Trois nouvelles tablettes ont été dévoilées et le nom « Fire » disparaît au profit de la marque « Alexa ».

Le changement le plus important concerne toutefois le système d’exploitation.

Pour la première fois, Amazon utilise une version complète d’Android accompagnée du Google Play Store.

Les utilisateurs ne sont donc plus limités par le catalogue applicatif propre à Amazon et peuvent installer beaucoup plus facilement des applications comme YouTube.

Cette ouverture rapproche directement les nouvelles tablettes Alexa des tablettes Android traditionnelles et de l’iPad.

Selon Amazon, elle doit également élargir considérablement leur public potentiel.