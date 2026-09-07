ICYMI : les 7 plus grosses actus tech de la semaine passée, de l’IFA 2026 à GPT-6 Astra

En ce début de semaine, notre attention se porte sur la semaine qui vient de s’achever, aussi mouvementée que peuvent l’être les semaines dans le secteur technologique.

De nombreux nouveaux produits ont été présentés lors de l’IFA 2026 à Berlin, OpenAI a dévoilé son meilleur modèle ChatGPT à ce jour tout en déclarant l’arrivée de l’ère de l’AGI — l’intelligence artificielle générale —, et Dyson a lancé sa première brosse à dents. Le Pixel 11 Pro a également eu droit à un test complet, tandis que Tom Conrad, PDG de Sonos, s’est confié dans un entretien exclusif.

Tout cela, et davantage encore, se retrouve dans ce récapitulatif ICYMI (In Case You Missed It) consacré aux principales actualités tech publiées sur TechRadar au cours de la semaine du 31 août au 6 septembre.

7. Le feuilleton « Lake America » a rattrapé Google et Apple

Le feuilleton Google Maps continue. (Image credit: Google)

L’administration Trump a décidé que le lac Ontario, situé à la frontière entre les États-Unis et le Canada, devait désormais être appelé « Lake America », après environ 400 ans sous son nom actuel — et quelques différends commerciaux avec le Canada. Google Maps, puis Apple Maps, ont appliqué cette modification en soulignant qu’ils ne faisaient que suivre les données gouvernementales. MapQuest, en revanche, a jusqu’ici refusé de suivre le mouvement.

Alors que les utilisateurs canadiens continuent de voir « Lake Ontario » sur leurs cartes et que ceux situés dans les autres pays voient les deux noms côte à côte, la décision de Google et Apple a suscité de nombreuses réactions négatives en ligne. « Beyond ridiculous » et « braindead » font notamment partie des commentaires laissés dans une discussion Reddit consacrée au changement introduit dans Google Maps.

6. IKEA a dévoilé son premier thermostat connecté pour radiateur

(Image credit: IKEA)

IKEA multiplie depuis quelques mois les appareils connectés simples, abordables et fiables pour la maison, et le Liljebagge constitue le dernier exemple en date. Il se fixe sur un radiateur et permet de contrôler sa température indépendamment, soit depuis une application installée sur un smartphone connecté, soit directement à l’aide des boutons présents sur le thermostat.

Avec sa compatibilité Matter et Thread, ce nouvel appareil IKEA paraît particulièrement intéressant, même si sa disponibilité internationale et son prix selon les marchés restent encore à préciser. Reste à espérer qu’il soit commercialisé plus largement et qu’IKEA continue de concurrencer les grands noms de la tech avec des équipements domotiques proposés à des tarifs raisonnables.

5. Le Google Pixel 11 Pro a été testé

(Image credit: Future/Jason Cipriani)

Jason Cipriani, de TechRadar, a passé une semaine à tester le nouveau Pixel 11 Pro de Google. Son analyse détaillée passe en revue les principales caractéristiques et le prix du téléphone, mais aussi son design, la qualité de son écran, ses performances, son logiciel, ses appareils photo et son autonomie.

Le verdict complet se trouve dans le test, mais des expressions comme « séduisant pour les utilisateurs d’iPhone tentés de changer de camp » ou « véritablement magique », à propos d’une fonction IA précise, donnent déjà une idée de sa tonalité. Voilà maintenant dix ans que Google a abandonné la marque Nexus au profit de Pixel, et l’expérience accumulée commence réellement à se ressentir.

4. Sonos s’est confié en exclusivité sur ses nouveaux produits Ultra

Tom Conrad, PDG de Sonos, avec un casque Sonos. (Image credit: Sonos / Future)

Tom Conrad est chargé de redresser Sonos après les déboires logiciels traversés par l’entreprise ces deux dernières années. Il a accordé à TechRadar un entretien exclusif consacré au nouveau matériel de la marque et à un nouvel « système d’exploitation » enrichi par l’IA, conçu pour fonctionner de manière transparente avec l’ensemble des produits Sonos.

Le nouveau casque Ace Ultra et la nouvelle barre de son Beam Ultra figurent parmi les principales nouveautés. D’après les premières impressions, Sonos semble renouer avec ce qu’il sait faire de mieux : proposer du matériel audio haut de gamme capable de rivaliser avec les meilleures références premium. L’entretien revient également sur la première année de Tom Conrad à la tête de l’entreprise.

3. La nouvelle brosse à dents « révolutionnaire » de Dyson a été testée

Voici la Dyson CameraJet. (Image credit: Future / Emily Peck)

Dyson vient d’entrer sur le marché des brosses à dents intelligentes, et la marque n’a pas fait les choses à moitié. La Dyson CameraJet réunit nettoyage en profondeur, hydropulseur et conseils d’hygiène bucco-dentaire au sein d’un même appareil. Une caméra est même intégrée afin de fournir un retour sur l’efficacité du nettoyage.

La CameraJet a déjà fait l’objet d’un test complet chez TechRadar afin de déterminer si ce produit particulièrement coûteux mérite réellement sa place dans une salle de bains. Elle y est notamment décrite comme une « solution unique et efficace » pour prendre soin de ses dents.

2. Les meilleurs gadgets de l’IFA 2026 ont été sélectionnés

(Image credit: DJI / Agibot / Anker)

L’IFA de Berlin regorge chaque année de nouveautés technologiques, au point qu’il peut être difficile de distinguer les appareils véritablement intéressants parmi les milliers de marques et produits exposés.

La sélection des meilleures annonces de l’IFA 2026 rassemble notamment des vidéoprojecteurs, des exosquelettes, des liseuses, des enregistreurs IA, des ordinateurs portables, des tablettes et bien d’autres appareils.

Beaucoup ne seront pas disponibles avant un à trois mois, mais ils donnent déjà un aperçu des tendances qui façonneront la fin de l’année. En résumé, les appareils deviennent toujours plus intelligents, plus fins et plus légers, et la période reste particulièrement riche pour les amateurs de technologies de pointe.

Lire l’article complet : IFA 2026 « Best in Show » : les 25 annonces préférées de TechRadar à Berlin

1. OpenAI a lancé GPT-6 Astra et évoqué « l’ère de l’AGI »

Sam Altman, PDG d’OpenAI. (Image credit: Shutterstock/photosince)

OpenAI a annoncé son nouveau modèle GPT-6 Astra pour ChatGPT, accompagné de déclarations particulièrement ambitieuses. L’entreprise décrit cette évolution comme une « avancée significative » pour l’IA, qui atteindrait désormais un niveau « extrêmement capable » dont les conséquences ne peuvent apparemment pas être totalement comprises.

Dans le même temps, Greg Brockman, président d’OpenAI, a déclaré « welcome to the AGI era » — « bienvenue dans l’ère de l’AGI ». Voir la publication sur Reddit

AGI signifie Artificial General Intelligence, ou intelligence artificielle générale : le stade théorique auquel une IA serait capable de surpasser l’être humain dans pratiquement toutes les tâches. La définition exacte reste néanmoins largement débattue.

Face aux risques qu’impliqueraient des modèles susceptibles d’échapper au contrôle humain, une approche plus prudente de leur développement pourrait devenir nécessaire.