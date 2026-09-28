Meta Connect, Googlebook, GTA 6, Beats 360 : les 7 actus tech qu’il fallait retenir la semaine dernière

La semaine du 21 au 27 septembre 2026 a été particulièrement chargée dans la tech. Meta Connect en a constitué le principal temps fort, avec une avalanche de nouveaux produits centrés sur les lunettes connectées, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle.

Mais Meta n’a pas été seul à occuper l’actualité. Google a enfin dévoilé sa réponse au MacBook, Beats a lancé un nouveau casque, Amazfit a misé sur la recharge solaire, Rockstar a préparé le terrain autour de GTA 6 et Disney+ a une nouvelle fois revu ses tarifs sur certains marchés.

Voici les sept actualités tech les plus importantes de la semaine dernière, celles qu’il fallait retenir avant d’attaquer celle du 28 septembre.

7. Disney+ a encore augmenté ses prix

(Image credit: AFM Visuals / Shutterstock)

Encore une hausse de prix dans le streaming. La semaine dernière, Disney a annoncé de nouveaux tarifs pour Disney+ et Hulu aux États-Unis, avec des augmentations différentes selon les formules.

La bonne nouvelle est que le prix du bundle avec publicité réunissant Disney+ et Hulu ne change pas, tout comme celui de la formule avec publicité ajoutant ESPN. Les bundles Premium sans publicité augmentent en revanche.

D’autres marchés pourraient-ils suivre ? L’Australie venait déjà de subir une hausse et le Royaume-Uni pourrait être concerné en octobre. En France, aucune nouvelle augmentation liée à cette annonce américaine n’avait été officialisée au 28 septembre : Disney+ affichait toujours 6,99 €/mois pour Standard avec publicité, 10,99 €/mois pour Standard et 15,99 €/mois pour Premium.

6. GTA 6 a eu droit à un énorme coffret collector

(Image credit: Rockstar Games)

Rockstar Games a profité de la semaine dernière pour annoncer Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection. Le coffret doit arriver le 19 novembre, soit le même jour que le jeu.

Point essentiel : aucune copie de GTA VI n’est incluse. Le coffret contient en revanche une figurine Macca the Gator, des lunettes de soleil, une sacoche et plusieurs autres objets dérivés.

Le prix annoncé atteint 399 dollars aux États-Unis et 349 livres au Royaume-Uni. Rockstar n’avait pas encore communiqué de prix en euros ni précisé les modalités exactes d’une éventuelle commercialisation française au 28 septembre. À ce niveau de tarif, l’intérêt dépendra surtout du degré de passion pour GTA VI. Les produits dérivés liés au lancement pourraient néanmoins partir rapidement.

5. Beats a lancé un casque particulièrement confortable

(Image credit: Beats)

Beats a officialisé la semaine dernière son nouveau casque circum-auriculaire de nouvelle génération. Le Beats 360 ne remplace pas le Studio Pro, désormais plus accessible, et adopte une identité visuelle nettement différente avec une construction plus fine, plus légère et personnalisable.

Quatre coloris principaux sont proposés, mais il est également possible d’acheter séparément des coussinets Performance Knit ou UltraPlush et de les interchanger. Le Beats 360 étant certifié IPX4 contre la transpiration et les projections d’eau, il devient ainsi possible de passer d’une séance de sport au bureau en changeant simplement les coussinets.

La qualité audio profite elle aussi d’une architecture entièrement repensée dans chaque oreillette. L’autonomie dépasse 30 heures avec certains modes d’écoute activés et une puce personnalisée permet au casque de s’intégrer aussi bien à iOS qu’à Android.

En France, le Beats 360 est commercialisé à 349,95 €.

4. Amazfit a lancé une montre connectée alimentée par le soleil

(Image credit: Amazfit)

Dans un marché où les montres connectées finissent souvent par partager les mêmes fonctions et des fiches techniques très proches, la semaine dernière a apporté une idée réellement différente avec la nouvelle gamme Amazfit T-Rex.

La recharge solaire n’est pas nouvelle, mais la T-Rex Dual Solar l’intègre pour la première fois à une montre AMOLED avec un système capable de récupérer l’énergie solaire par ses deux faces.

Dans des conditions normales, la montre promet jusqu’à 25 jours d’autonomie. Amazfit annonce également jusqu’à 34 jours avec une exposition solaire optimale par la face avant, davantage encore en exploitant la plaque solaire arrière, ainsi que 41 heures en mode GPS haute précision.

Ce niveau de technologie a un prix inhabituellement élevé pour Amazfit : la T-Rex Dual Solar coûte 649,90 € en France, avec une expédition annoncée à partir de la mi-octobre.

À lire : Amazfit lance une montre AMOLED solaire capable de se recharger des deux côtés.

3. Google a enfin lancé son rival du MacBook

(Image credit: Future)

L’une des annonces les plus importantes de la semaine dernière est venue de Google. Après des années à évoquer la convergence entre Android et ChromeOS, l’entreprise a enfin officialisé une nouvelle plateforme hybride destinée aux Googlebook : Googlebook OS.

Les premiers produits issus de cette fusion ont été présentés avec des modèles signés Acer, Asus, Lenovo, Dell et HP. Extérieurement, ils ressemblent à des PC Windows classiques, mais leur système combine la puissance et l’écosystème applicatif d’Android avec l’approche plus simple de ChromeOS.

Ces machines entretiennent notamment une relation beaucoup plus étroite avec les smartphones Android tout en étant capables d’exécuter de véritables applications sur le bureau, à la manière d’un Mac ou d’un PC traditionnel.

Et contrairement aux Chromebook bon marché, leur positionnement est clairement premium. En France, les premiers Googlebook doivent être disponibles à partir du 5 octobre, avec des tarifs débutant autour de 1 099 €.

2. Meta Connect 2026 a multiplié les annonces

(Image credit: Meta)

L’événement annuel de Meta a constitué le grand temps fort de la semaine dernière et permis de découvrir une longue série de nouveaux appareils portables centrés sur Meta AI.

Les Ray-Ban Meta Gen 3 sont arrivées avec des caractéristiques légèrement améliorées, une meilleure autonomie et un prix plus élevé. Les inquiétudes liées à la présence de caméras sur les lunettes connectées restent cependant très présentes.

Meta a peut-être répondu en partie à ces critiques avec les Ray-Ban Meta Audio. Elles reprennent une grande partie de la technologie audio et IA des autres modèles, mais avec une meilleure autonomie, un poids réduit et surtout aucune caméra.

La gamme a aussi accueilli une collaboration avec LISA de Blackpink ainsi qu’un produit beaucoup plus étrange : le Muse Charm. Son design rappelle celui d’un Tamagotchi et permet d’interagir avec l’agent Muse. Reste à voir si le concept trouvera réellement son public ou rejoindra les expériences avortées du Rabbit R1 et du Humane AI Pin.

En France, les Ray-Ban Meta Audio sont proposées en précommande à partir de 349 €, pour une livraison à partir du 13 octobre. Les Ray-Ban Meta Gen 3 démarrent de leur côté à 449 €.

1. Meta a dévoilé ses VR Glasses

(Image credit: Meta)

Meta n’a pas seulement présenté de nouvelles lunettes Ray-Ban à Connect la semaine dernière. L’entreprise a également levé le voile sur un nouveau casque VR — ou plutôt ses nouvelles Meta VR Glasses.

Leur design extrêmement fin et léger devient possible grâce à un boîtier externe qui ne contient pas seulement la batterie, mais également toute la puissance de calcul. Le casque lui-même ne pèse ainsi qu’environ 100 g, soit approximativement un cinquième du poids d’un Meta Quest 3.

TechRadar a pu essayer l’appareil avant sa présentation officielle. Son confort, ses écrans micro-OLED 5K et ses performances se sont montrés particulièrement prometteurs.

Les Meta VR Glasses sont prévues pour le printemps 2027. Meta a communiqué un prix de 1 299,99 dollars aux États-Unis, mais aucun tarif français n’est encore annoncé.