Les meilleurs nouveaux gadgets testés pour octobre 2026

L’été est terminé, mais l’arrivée de l’automne s’accompagne d’une quantité impressionnante de nouveaux appareils. Les équipes de test TechRadar ont passé en revue des produits issus de nombreux marchés différents au cours des dernières semaines, avec plusieurs excellentes surprises.

La sélection ci-dessous réunit uniquement les produits ayant obtenu 4,5 ou 5 étoiles sur 5 lors des tests approfondis. Les notes parfaites restent habituellement assez rares dans ce récapitulatif mensuel, mais les quatre dernières semaines ont été particulièrement généreuses. La Sonos Beam Ultra a notamment été qualifiée de « barre de son Dolby Atmos idéale pour les espaces de taille moyenne », tandis que les Sennheiser Momentum True Wireless 5 ont d’abord attiré l’attention grâce à leurs batteries remplaçables avant de convaincre pleinement par leur qualité sonore.

Du côté des produits nomades, la DJI Osmo 360 II corrige plusieurs défauts de la première génération et vient sérieusement concurrencer GoPro et Insta360. La Garmin Fenix 9 Pro offre pour sa part des performances presque irréprochables, mais avec un tarif particulièrement ambitieux. Apple figure également parmi les meilleures notes grâce à l’iPhone 18 Pro.

Voici les meilleurs produits testés au cours des quatre dernières semaines, accompagnés de leurs principaux points forts et points faibles.

Seuls les produits proposés dans la région du lecteur sont normalement affichés par les modules commerciaux du site. De nombreux tests ont été publiés uniquement sur la version anglaise de Tech Radar.

5-star products