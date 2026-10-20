Apple donne rendez-vous le 28 octobre : le MacBook Pro OLED tactile pourrait enfin arriver

Apple annonce un rendez-vous « Pro and Tell » pour le 28 octobre

Un MacBook Pro tactile, un iMac équipé de la puce M6 et un iPad mini OLED pourraient être dévoilés

Cette annonce intervient au beau milieu d'une période particulièrement chargée en nouveautés pour Apple

Apple enchaîne les annonces ! Une semaine après le lancement du HomeView, du HomePod mini 2 et de l'Apple TV 4K, et trois jours avant les premières livraisons de l'iPhone Duo, prévues vendredi 23 octobre, le géant de Cupertino prépare déjà la suite.

Dans une publication sur X, Greg Joswiak, vice-président senior du marketing chez Apple, annonce avec un jeu de mots autour de « Pro » qu'il a hâte de présenter les prochaines nouveautés, accompagné d'une animation montrant le logo Apple en train de se dessiner. La même vidéo a été publiée sur le compte Instagram @HelloApple, avec la légende « À propos de la semaine prochaine… ». De quoi confirmer qu'une nouvelle présentation se prépare, dans la lignée des récentes annonces consacrées à la maison connectée. Mais le message de Joswiak laisse surtout entendre qu'un produit de la gamme Pro pourrait être à l'honneur.

Parallèlement à ces publications, Apple a envoyé des invitations à la presse pour une présentation à Los Angeles, le 28 octobre 2026. L'entreprise utilise la même formulation que pour son événement « Welcome Home ». Nous ne nous attendons donc pas nécessairement à une keynote traditionnelle, mais plutôt à une présentation permettant aux journalistes de découvrir les nouveaux produits et de les prendre en main.

L'animation montre le logo Apple se dessiner dans une palette dominée par l'argent, le blanc et le bleu, avec quelques touches plus vives de rouge, d'orange et de jaune. À en juger par les formes et les mouvements, nous avons presque l'impression qu'un doigt trace le logo directement sur un écran. Il pourrait aussi s'agir d'un pinceau ou d'un autre instrument utilisé pour réaliser le dessin.

Dans les deux cas, ces indices semblent orienter les attentes vers de nouveaux Mac ou iPad. Après tout, comme sur la plupart des appareils Apple, le célèbre logo figure au dos de ces produits.

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35iOctober 19, 2026

Les rumeurs ne manquent pas, et Apple pourrait profiter de la semaine prochaine pour annoncer une refonte majeure de sa gamme MacBook Pro. Celle-ci marquerait notamment l'arrivée tant attendue d'un ordinateur portable Mac équipé d'un écran tactile.

Apple a longtemps écarté cette possibilité, mais les informations publiées ces derniers mois laissent penser que l'entreprise aurait finalement changé de position. Les futurs MacBook Pro de 14 et 16 pouces devraient ainsi associer le premier écran tactile de la gamme à une dalle OLED, capable d'offrir des couleurs éclatantes, des noirs profonds et des contrastes comparables à ceux des iPhone et iPad Pro OLED. Le tout prendrait place dans un châssis repensé et plus fin.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Sous le capot, ces MacBook Pro haut de gamme pourraient adopter certaines des puces les plus puissantes d'Apple, notamment la M6 ou éventuellement la M5 Ultra. Ces deux processeurs ont été présentés en août 2026, respectivement avec le Mac mini et le Mac Studio.

D'autres informations récentes suggèrent que la puce M6 pourrait également arriver sur l'iMac, dont la dernière évolution majeure remonte à 2024 avec la génération M4. Un nouveau MacBook Pro de 14 pouces d'entrée de gamme pourrait aussi être présenté. Il conserverait probablement un design proche du modèle actuel, mais remplacerait la puce M5 par une M6, avec des performances améliorées dans l'ensemble des usages, notamment ceux liés à l'intelligence artificielle.

Les iPad pourraient également être concernés, comme le suggèrent les couleurs vives de l'animation et ce logo Apple qui semble tracé avec un pinceau fin. Alors que les premières livraisons de l'iPhone Duo débuteront vendredi, une mise à jour majeure de l'iPad mini serait également envisagée. Cette nouvelle génération pourrait coûter sensiblement plus cher que le modèle actuel, proposé en France à partir de 689 €. En contrepartie, elle adopterait un écran OLED avec technologie ProMotion, un châssis redessiné et un processeur plus performant.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Nous attendons depuis un moment un iPad mini repensé, avec un meilleur écran et la prise en charge du Magic Keyboard. Une telle évolution serait donc particulièrement bienvenue, et nous ne serions certainement pas les seuls à nous en réjouir. La gamme iPad reste néanmoins bien positionnée, les modèles Air et Pro ayant déjà bénéficié de processeurs plus puissants cette année. En dehors de l'iPad mini, seul l'iPad d'entrée de gamme semble encore susceptible de recevoir une mise à jour prochainement, mais rien ne permet de confirmer qu'elle interviendra dès la semaine prochaine.

Quoi qu'il en soit, il ne reste plus que quelques jours avant de découvrir ce qu'Apple nous prépare. L'entreprise a promis de nous en dire davantage sur ses nouveautés « Pro », et le rendez-vous du mercredi 28 octobre pourrait réserver de belles surprises. Dites-nous dans les commentaires quelle annonce vous attendez le plus.