La mise à niveau OLED et écran tactile du MacBook Pro d'Apple pourrait arriver plus tôt que prévu

Le MacBook Pro OLED pourrait arriver bien avant la fin de l’année 2026

La production de masse des écrans aurait déjà commencé

Les nouveaux écrans seraient également compatibles avec le tactile

Depuis quelque temps, les rumeurs annoncent qu’Apple s’apprête à équiper sa gamme MacBook Pro d’écrans OLED, et il semblerait que ces modèles repensés pourraient voir le jour plus tôt que prévu.

Selon le leaker bien connu Yeux1122 (relayé par 9to5Mac), Samsung aurait démarré la production de masse de ses dalles OLED de génération 8.6 – et les MacBook Pro OLED d’Apple pourraient être les premiers à en bénéficier.

Ces panneaux n’étaient initialement attendus en production de masse qu’au deuxième trimestre 2026 (entre avril et juin), ce qui laisse penser que les ordinateurs portables pourraient finalement arriver plus tôt que prévu, peut-être même dès la fin de cette année.

Les précédentes prédictions tablaient plutôt sur une sortie vers la fin de 2026, mais si le calendrier s’accélère, une présentation dès septembre ou octobre pourrait être envisageable. Cela reste toutefois très spéculatif à ce stade.

Écran tactile également disponible

Le nouvel écran pourrait partager certaines caractéristiques avec celui de l'iPad Pro M5. (Image credit: Apple)

En plus d’intégrer la technologie OLED – qui, en théorie, offre une meilleure expérience visuelle que les écrans LCD actuels des MacBook, avec des noirs plus profonds et un excellent contraste – ces dalles seraient aussi compatibles avec une utilisation tactile.

Certains y verront un intérêt, d’autres moins. Une chose est sûre : si les MacBook et les iPad deviennent tous deux capables de gérer une interface tactile (voire l’Apple Pencil), la frontière entre les deux gammes pourrait devenir plus floue que jamais.

Si l’on en croit les rumeurs précédentes, seuls les modèles les plus haut de gamme du MacBook Pro bénéficieraient de cette évolution OLED : ceux qui embarqueront les puces M6 Pro et M6 Max, encore non annoncées. Les versions plus abordables conserveraient quant à elles la technologie d’écran actuelle.

Avant cette bascule vers la gamme M6, il resterait encore une place pour le lancement de MacBook Pro dotés des puces M5 Pro et M5 Max – potentiellement dès ce mois-ci ou le suivant – en continuité avec les ordinateurs M5 rafraîchis sortis l’an dernier.