Vers un MacBook Pro M6 à écran tactile OLED ? Apple prépare une révolution

Un rapport indique que le MacBook Pro équipé de la puce M6 sera doté d’un écran OLED tactile

Il bénéficierait également d’un nouveau châssis et dirait adieu à l’encoche

Ces changements entraîneraient une hausse du prix, tandis que Face ID ne serait pas attendu avant plusieurs années

Les rumeurs selon lesquelles Apple s’apprêterait à lancer un MacBook Pro OLED avec écran tactile circulent depuis des années, mais l’idée qu’il soit sur le point d’arriver a été démentie à maintes reprises. Pourtant, ces spéculations refont surface et divisent les fans de la marque.

Le dernier développement provient du journaliste de Bloomberg Mark Gurman, connu pour ses prédictions souvent justes concernant les produits Apple. Dans son article, il explique qu’Apple prévoirait de lancer un MacBook Pro avec puce M6, écran OLED et capacités tactiles, dont la sortie serait envisagée pour « fin 2026 ou début 2027 ».

Pour éviter que l’écran ne bouge ou ne vibre lors de l’utilisation tactile, Apple ajouterait, selon Gurman, une « charnière et un système d’écran renforcés ». Ce choix pourrait corriger un défaut fréquent des ordinateurs tactiles actuels.

Au-delà de la technologie OLED et tactile, le nouvel appareil éliminerait l’encoche controversée au profit d’un poinçon rappelant la Dynamic Island de l’iPhone 17. L’ordinateur serait aussi plus fin, plus léger, et propulsé par la série de puces M6.

Une mise à niveau onéreuse

Le Magic Keyboard de l'iPad a eu pour les fans d'Apple un avant-goût d'un appareil tactile semblable à un ordinateur portable. (Image credit: BongkarnGraphic / Shutterstock)

Depuis longtemps, l’idée d’un Mac à écran tactile divise la communauté Apple. Steve Jobs s’y était farouchement opposé, tandis que d’autres estiment qu’Apple accuse un retard face aux PC Windows.

Cette division se reflète sur les réseaux sociaux. Sur Reddit, l’utilisateur qwasdcv espère que l’écran tactile sera proposé en option, déclarant : « Je veux vraiment un MacBook Pro OLED, mais je ne veux pas payer pour un écran tactile que je n’utiliserai jamais. » Sur X, Kaustubh Katdare ironise : « J’adore absolument les traces de doigts sur mon écran. Ça me rend tellement plus productif. »

D’autres se montrent plus enthousiastes. Un certain _ireadthings commente : « Je l’achèterai dès le premier jour, alors que je n’ai pas acheté de Mac depuis plusieurs années. » Et goldblumspowerbook ajoute : « Si c’est vrai, c’est un achat immédiat pour moi. Mon Surface me manque terriblement côté matériel, et j’aimerais un appareil macOS avec écran tactile. »

Le MacBook Pro aurait d’autres priorités

(Image credit: Future)

Malgré quelques avis favorables, la majorité des commentaires semblent opposés à l’arrivée du tactile sur MacBook, et ce sentiment est compréhensible.

De nombreuses améliorations seraient espérées sur le prochain MacBook Pro : Face ID, des performances de jeu accrues, un écran OLED… mais l’ajout d’une fonction tactile ne fait pas l’unanimité. L’idée d’utiliser un écran tactile bras tendu, comme sur un ordinateur portable, paraît peu ergonomique, voire source d’inconfort. Et les traces de doigts sont inévitables, ce qui n’a rien d’attrayant.

Malheureusement, l’une des évolutions les plus attendues – Face ID – ne semble pas imminente. Le rapport de Gurman indique qu’Apple travaille à remplacer le capteur Touch ID par une reconnaissance faciale, mais cette transition « prendra encore plusieurs années ».

Autre mauvaise nouvelle : le prix. Selon Gurman, le coût supplémentaire lié à la technologie tactile ferait grimper le tarif du MacBook Pro, les nouveaux modèles pouvant coûter « quelques centaines de dollars de plus » que les versions actuelles.

Sachant que les modèles actuels haut de gamme démarrent à 1 799 €, il ne faudrait pas s’étonner de voir le prix dépasser les 2 000 € avec l’arrivée du tactile chez Apple.