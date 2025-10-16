Apple dévoile le MacBook Pro M5 : 5 nouveautés marquantes

Apple a officiellement annoncé le MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M5

Il s’agit de l’un des premiers produits Apple à embarquer la puce M5, aux côtés de l’iPad Pro M5

En revanche, il faudra patienter un peu plus longtemps pour les versions M5 Pro et M5 Max

Apple a donné suite au teasing à peine voilé de la veille en officialisant son nouveau MacBook Pro 14 pouces M5 – l’un des tout premiers appareils à intégrer la toute dernière puce Apple Silicon, en parallèle de l’iPad Pro M5.

L’évolution principale de ce MacBook Pro réside dans la nouvelle puce M5, censée améliorer les performances, la rapidité et l'efficacité énergétique. Contrairement au modèle M4 de l’année précédente, seule une version 14 pouces est pour l’instant proposée – les versions plus puissantes M5 Pro et M5 Max pour le modèle 16 pouces se font encore attendre, ce dernier conservant pour l’instant les puces M4 Pro et M4 Max.

Les précommandes sont déjà ouvertes pour le MacBook Pro M5, avec un prix de départ fixé à 1 799 €. Les livraisons commenceront à partir du 22 octobre. Envie de craquer ? Voici les nouveautés, accompagnées d’un premier verdict basé sur les spécifications.

1. Une première pour la puce M5 d’Apple

(Image credit: Apple)

La nouvelle puce M5 prend le relais de la série M4, lancée l’an dernier (M4 en mai 2024, M4 Pro et M4 Max en octobre 2024).

Sans surprise, la M5 promet une amélioration sensible par rapport à la M4, même si elle ne constitue pas une révolution. Une fuite autour de l’iPad Pro M5 évoquait une hausse de 12 % en performances monocœur, et d’environ 15 % en multicœur.

Dans les faits, Apple insiste sur les progrès réalisés pour les tâches d’intelligence artificielle, annonçant une performance jusqu’à 3,5 fois plus rapide que la M4, et jusqu’à 6 fois supérieure à celle de la M1. Cela grâce à un nouveau GPU à 10 cœurs, avec un accélérateur neuronal intégré à chacun d’eux.

Dans des cas concrets, Apple affirme que le MacBook Pro M5 offre une amélioration 7,7 fois plus rapide sur les tâches IA d’amélioration vidéo dans Topaz Video par rapport à un modèle M1, et 1,8 fois plus rapide que la version M4. Autrement dit, le saut est net depuis un modèle M1, mais plus modéré vis-à-vis du MacBook Pro précédent.

2. Une version avec 4 To fait son apparition

(Image credit: Apple)

Parmi les rares nouveautés techniques, les performances du SSD seraient doublées par rapport au modèle M4, ce qui permettrait, selon Apple, de “charger un LLM local plus rapidement”.

Une version avec 4 To de stockage SSD est désormais disponible, mais son coût reste conséquent – il faudra ajouter 1 500,00 € à la facture.

Cette option était jusqu’ici réservée aux modèles équipés d’une puce M4 Pro. Les utilisateurs de la version de base M5 peuvent désormais aussi y accéder… à leurs risques pour le portefeuille.

3. Un design presque inchangé

(Image credit: Apple)

Comme prévu par les rumeurs, le MacBook Pro M5 conserve pratiquement à l’identique le design du MacBook Pro 14 pouces M4.

Ce n’est pas une mauvaise chose – ce design avait reçu les éloges dans les tests, salué pour son aspect “taillé dans de l’aluminium noir 100 % recyclé” et pour son impression de précision jusque dans les moindres détails.

Le poids reste à 1,55 kg, ce qui le rend un peu moins léger qu’un MacBook Air, mais toujours très transportable. La connectique reste inchangée avec un port HDMI, trois ports Thunderbolt 4, un port de charge MagSafe, un lecteur de carte SD et une prise jack 3,5 mm.

L’écran Liquid Retina XDR est lui aussi reconduit, avec l’option nano-texturée (à 190,00 € supplémentaires), offrant jusqu’à 1 600 nits de luminosité en HDR et 1 000 nits en SDR. Déjà impressionnant, cet écran gagne encore en efficacité avec le revêtement nano-texturé, qualifié de “technologie transformatrice” dans notre test du modèle M4.

4. Des tarifs identiques à ceux du modèle M4

(Image credit: Apple)

Une hausse de prix était redoutée pour ce nouveau MacBook Pro M5, mais bonne nouvelle : tous les modèles conservent exactement les mêmes tarifs que la génération précédente.

Les seules différences concernent les options, comme la nouvelle capacité de 4 To (+1 500,00 €). Naturellement, le tarif de base peut grimper rapidement avec l’ajout de mémoire unifiée ou d’autres spécificités.

Swipe to scroll horizontally Prix du MacBook Pro M5 Row 0 - Cell 0 MacBook Pro 14 pouces M5 Mémoire unifiée de 16 Go / Stockage de 512 Go 1 799,00 € Mémoire unifiée de 16 Go / Stockage de 1 To 2 049,00 € Mémoire unifiée de 24 Go / Stockage de 1 To 2 299,00 €

5. Les précommandes sont déjà ouvertes

Ceux qui attendaient impatiemment ce MacBook Pro M5 peuvent le précommander dès maintenant sur l’Apple Store.

Apple indique que les livraisons débuteront dès le mercredi 22 octobre, soit dans une semaine pour les plus rapides.

Faut-il en acheter un ?

Il s’agit certes d’une mise à jour relativement mineure pour le MacBook Pro, mais le modèle reste une excellente option pour les créatifs et ne manquera pas de se faire une place parmi les meilleurs ordinateurs portables.

Faut-il craquer tout de suite ? Tout dépend de la situation actuelle. Pour ceux qui peinent avec un ancien MacBook Pro à processeur Intel, dont la fin de vie approche, le M5 apparaît comme un choix solide – en particulier pour les tâches reposant sur l’intelligence artificielle comme le montage photo ou vidéo.

En revanche, pour les détenteurs d’un MacBook Pro doté d’une puce M ou ceux qui préfèrent la légèreté d’un MacBook Air, mieux vaut peut-être patienter. Plusieurs raisons à cela : les premières rumeurs autour du MacBook Pro M6 évoquent une mise à jour plus radicale, avec écran OLED (potentiellement tactile), design plus fin et puce M6 gravée en 2 nm.

Enfin, une feuille de route récemment divulguée indique que les MacBook Air M5 de 13 et 15 pouces pourraient être rafraîchis début 2026. De simples rumeurs pour l’instant, mais qui méritent réflexion avant de valider une commande du MacBook Pro M5. Un vrai dilemme en perspective.