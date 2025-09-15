9 fonctionnalités cachées de l'iPhone 17 qu'Apple n'a pas mentionnées – avec de bonnes et de mauvaises nouvelles

Apple a présenté sa gamme iPhone 17 lors de l’événement Awe Dropping organisé hier

De nombreuses nouveautés ont été dévoilées pendant le show

Mais plusieurs changements importants n’ont pas été mentionnés sur scène

L’événement Awe Dropping d’Apple a marqué la sortie de la nouvelle gamme iPhone 17, ainsi que du très fin iPhone Air.

Apple a communiqué sur la plupart des aspects de ces appareils, mais certains détails n’ont pas été annoncés sur scène. Voici les nouveautés les plus intéressantes et pourtant restées cachées dans la gamme iPhone 17.

Recharge plus rapide…

Avec l’iPhone 17, Apple lance aussi un nouvel adaptateur secteur « Dynamic ». Il délivre 40 W en continu, mais peut grimper jusqu’à 60 W sur de courtes périodes. Cela permet de recharger un iPhone 17, un iPhone 17 Pro ou un iPhone 17 Pro Max jusqu’à 50 % en une vingtaine de minutes, contre 30 minutes pour atteindre le même niveau avec la génération iPhone 16.

Les iPhone 17 prennent aussi en charge la recharge sans fil 25 W Qi2.2. Plus besoin de MagSafe pour atteindre ces vitesses : n’importe quel accessoire tiers compatible peut désormais les offrir.

… mais pas pour l’iPhone Air

(Image credit: Apple)

Les avancées citées concernent les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, mais pas l’iPhone Air. Ce dernier reste limité à 20 W en MagSafe et Qi2, contre 25 W pour les autres modèles.

En plus de cela, sa vitesse de charge rapide est inférieure à celle de ses homologues. Le seuil de 50 % est atteint en 30 minutes, et non en 20.

Le retour de la batterie MagSafe

La batterie MagSafe se fixe magnétiquement à l’iPhone pour le recharger sans fil. Mais cet accessoire ne fonctionne magnétiquement qu’avec l’iPhone Air. L’épaisseur du bloc photo des modèles iPhone 17 empêche la compatibilité.

Cela dit, la batterie MagSafe peut tout de même alimenter d’autres appareils. Apple indique qu’elle peut servir à « recharger de petits accessoires via USB-C ». Sans précision sur lesquels, mais il est probable qu’elle fonctionne comme une batterie externe et qu’elle alimente tout appareil rechargeable en USB-C.

Contre les logiciels espions et les hackers

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

La sécurité reste au centre de la stratégie Apple et l’iPhone 17 ne fait pas exception. Dans un billet de blog, la firme a expliqué que ces modèles intègrent une fonction appelée Memory Integrity Enforcement (MIE), conçue pour contrer les attaques exploitant des failles de corruption mémoire.

Ces vulnérabilités sont souvent exploitées par des logiciels espions de haut niveau, utilisés par des États. La plupart des utilisateurs iOS ne seront pas ciblés, mais certains le seront. Pour les protéger, le MIE ajoute des balises invisibles à chaque bloc mémoire de l’iPhone. Toute tentative d’accès sans correspondance avec la balise est bloquée. Résultat : le coût des attaques augmente considérablement et la sécurité des appareils est renforcée.

Un correctif contre le scintillement d’écran

Apple utilise la modulation de largeur d’impulsion (PWM) pour gérer la luminosité des écrans. Cette technique fait clignoter rapidement les pixels LED ou OLED, ce qui peut provoquer maux de tête et fatigue visuelle chez certains utilisateurs.

L’iPhone 17 Pro propose un réglage d’accessibilité qui permet de désactiver le PWM. D’après MacRumors, cette option n’a été observée que sur ce modèle pour l’instant, mais elle pourrait être étendue à d’autres appareils de la gamme.

Mieux dissiper la chaleur

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max ont abandonné les cadres en titane de l’an dernier au profit de l’aluminium. Apple a mentionné ce changement lors de son événement, sans en préciser la raison.

La cause la plus probable concerne la dissipation thermique. L’aluminium conduit beaucoup mieux la chaleur que le titane et permet donc d’évacuer plus vite les températures élevées. Combiné à la nouvelle chambre à vapeur intégrée aux iPhone 17 Pro, ce choix doit aider les appareils à rester plus frais lors de l’utilisation des puissantes puces A19 Pro.

Le FineWoven n’a pas disparu

Les coques FineWoven, lancées avec l’iPhone 15, avaient fait polémique en raison de leur fragilité face aux rayures et aux décolorations. Apple semble avoir opté pour un nouveau matériau nommé TechWoven, mais le FineWoven existe encore.

S’il n’a pas été évoqué lors de l’événement, Apple a tout de même présenté de nouveaux porte-cartes MagSafe et porte-clés AirTag en FineWoven, prouvant que ce matériau n’a pas encore disparu.

Pas de mmWave pour tous

(Image credit: Apple)

Apple a mis en avant sa puce C1X lors du lancement de l’iPhone 17. Ce modem gère la 5G de toute la nouvelle gamme. Mais un détail est passé sous silence.

L’iPhone Air ne prend pas en charge la technologie mmWave. La C1X l’intègre bien dans les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max, offrant des vitesses supérieures à la 5G classique, mais le modèle le plus fin et le plus léger reste privé de cette option.

Des vitesses de transfert en deux catégories

Pour profiter des vitesses les plus rapides via USB-C, il faut se tourner vers les iPhone 17 Pro et Pro Max. Ces modèles offrent du USB 3 jusqu’à 10 Gb/s.

En revanche, l’iPhone 17 et l’iPhone Air sont limités à l’USB 2, plafonné à 480 Mb/s. Les transferts par câble seront donc bien plus lents avec ces appareils.