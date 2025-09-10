iPhone 17 Pro dévoilé : prix, nouveau design et tout ce que vous devez savoir
Les iPhone les plus ambitieux d’Apple adoptent un nouveau visage
Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sont désormais officiels. Apple a présenté ces deux modèles lors de son grand événement « Awe Dropping ».
Ces deux nouveaux téléphones représentent clairement le haut de gamme de la série iPhone 17, qui comprend également l’iPhone 17 standard et l’iPhone Air ultra-fin. Ils sont destinés à occuper les premières places du classement des meilleurs iPhone. Mais qu’est-ce qui les rend vraiment si particuliers ?
Ce guide rassemble les principales nouveautés introduites avec les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, qu’il s’agisse de leurs nouvelles puces, de leurs capteurs photo ou encore de leur design rafraîchi.
Améliorations majeures
- Nouveau module photo pleine largeur
- Nouveau design monocoque en aluminium brossé
- Système de refroidissement par chambre à vapeur
- Téléobjectif de 48 Mpx
- Caméra frontale de 18 Mpx
- Puce A19 Pro
- Modem N1 conçu par Apple
- Modem C1X de seconde génération
- Écrans de 6,3 pouces et 6,9 pouces respectivement
- Luminosité maximale portée à 3 000 nits sur les deux modèles
- Autonomie record pour l’iPhone 17 Pro Max
- Les modèles uniquement eSIM profitent de batteries légèrement plus grandes
- Nouvelles couleurs : Argent, Bleu profond et Orange cosmique
- L’iPhone 17 Pro démarre à 1 329,00 € avec 256 Go de stockage
- L’iPhone 17 Pro Max démarre à 1 479,00 € avec 256 Go de stockage
- Nouvelle option de stockage 2 To pour l’iPhone 17 Pro Max
- Précommandes ouvertes le 12 septembre, livraisons à partir du 19 septembre
Nouveau design
La nouveauté la plus visible des iPhone 17 Pro se trouve dans leur design. Les deux modèles arborent désormais un bloc photo qui s’étend sur toute la largeur du dos, qu’Apple nomme « plateau photo pleine largeur ».
C’est un changement net par rapport au bloc carré placé dans le coin, présent depuis l’iPhone 11 Pro. Les capteurs gardent toutefois leur disposition triangulaire habituelle.
Au-delà de l’esthétique, ce nouveau bloc plus imposant répond à une nécessité technique : accueillir des capteurs plus grands et une technologie d’imagerie plus avancée.
Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max bénéficient aussi d’un design monocoque en aluminium brossé, là où les iPhone 15 Pro et 16 Pro utilisaient un châssis en titane.
Ce choix vise à offrir « la meilleure gestion thermique jamais atteinte sur un iPhone ». En outre, la technologie Ceramic Shield protège désormais aussi bien l’avant que l’arrière de ces modèles phares.
Téléobjectif 48 Mpx
Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sont équipés d’un téléobjectif de 48 mégapixels offrant un zoom optique 8x. Oui, il s’agit bien d’un zoom optique 8x.
Cette évolution marque un tournant pour deux raisons. D’abord, elle constitue une nette amélioration par rapport aux iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro, qui proposaient des téléobjectifs de 12 mégapixels avec respectivement un zoom optique 3x et 5x.
Ensuite, ce nouveau téléobjectif rapproche l’iPhone 17 Pro de son grand rival, le Samsung Galaxy S25 Ultra, voire le dépasse sur certains points. Ce dernier embarque en effet un capteur téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x.
Le zoom optique assure une meilleure qualité d’image que le zoom numérique, car il repose sur un mouvement physique des lentilles qui agrandissent le sujet, au lieu de recadrer et d’agrandir artificiellement. Sur l’iPhone 17 Pro, les options de zoom optique incluent un grossissement 4x à 100 mm et un grossissement 8x à 200 mm, permettant de multiplier par huit la taille réelle d’un sujet.
Par ailleurs, Apple a amélioré la caméra frontale des deux modèles Pro, qui passe de 12 à 18 mégapixels, tout en ajoutant la fonction Center Stage. Les deux smartphones prennent également en charge ProRes RAW, Log 2 et la synchronisation vidéo genlock.
En résumé, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max ont tout pour figurer parmi les meilleurs photophones du marché.
Refroidissement par chambre à vapeur
La première amélioration interne des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max concerne la chambre à vapeur, une technologie déjà adoptée depuis longtemps par les meilleurs smartphones Android, tels que le Galaxy S25 Ultra et le Google Pixel 10 Pro.
Une chambre à vapeur est un compartiment métallique rempli de liquide qui se transforme en vapeur lorsqu’il chauffe. Cette vapeur se diffuse ensuite sur toute la surface de la chambre, évacuant la chaleur des composants internes, notamment du processeur.
Lorsqu’un téléphone chauffe trop, ses performances sont généralement réduites pour abaisser la température. Grâce à ce système de refroidissement, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max devraient rester plus frais et conserver leur puissance plus longtemps que les générations précédentes.
Puce A19 Pro
Comme à chaque nouvelle génération, Apple équipe ses modèles Pro du dernier processeur maison, en l’occurrence l’A19 Pro.
Cette nouvelle puce embarque un CPU à six cœurs et un GPU à six cœurs, et se veut plus rapide et plus économe en énergie que l’A18 Pro de l’iPhone 16 Pro.
Apple promet ainsi des performances comparables à celles d’un MacBook Pro, mais dans un iPhone. À cela s’ajoutent la première puce WiFi 7 conçue en interne, l’Apple N1, ainsi que la deuxième génération de la puce C1, appelée Apple C1X.
Ces composants doivent permettre des transferts AirDrop plus rapides, une latence réduite et des connexions Wi-Fi et 5G plus stables. Ces améliorations se feront probablement davantage ressentir au quotidien que le simple gain de puissance théorique apporté par la puce A19 Pro.
La meilleure autonomie jamais atteinte
Les changements de design mentionnés (nouveau bloc photo, châssis en aluminium et chambre à vapeur) ont libéré de l’espace pour intégrer une batterie plus grande dans l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.
Apple n’a pas communiqué de chiffres précis concernant la capacité, mais a promis que l’iPhone 17 Pro Max offrirait « la plus longue autonomie jamais atteinte par un iPhone », avec jusqu’à 39 heures de lecture vidéo sur une charge complète.
Apple a également confirmé que les versions eSIM uniquement de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max, comme celles vendues aux États-Unis, embarqueraient des batteries légèrement plus grandes grâce à l’absence du tiroir SIM. En pratique, cette différence mineure ne devrait pas se traduire par un écart notable d’autonomie entre les modèles commercialisés dans différentes régions.
Prix
Voici comment se comparent l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max en termes de prix :
Stockage
Prix
256Go
1 329,00 €
512Go
1 579,00 €
1To
1 829,00 €
Stockage
Prix
256Go
1 479,00 €
512Go
1 729,00 €
1To
1 979,00 €
2To
2 479,00 €
Les prix de l'iPhone 17 Pro et de l'iPhone 17 Pro Max restent pratiquement inchangés par rapport à leurs prédécesseurs respectifs, même si le plus grand iPhone d'Apple est disponible pour la première fois dans une configuration de 2 To.
Comparaison des caractéristiques
Voici comment l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max se comparent au reste de la gamme iPhone 17 :
|Header Cell - Column 0
iPhone 17
iPhone Air
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
Poids
177g
165g
206g
233g
Affichage
OLED 6,3 pouces
OLED 6,5 pouces
OLED 6,3 pouces
OLED 6,9 pouces
Résolutio
2622 x 1206
2736 x 1260
2622 x 1206
2868 x 1320
Taux de rafraîchissement
120Hz
120Hz
120Hz
120Hz
Luminosité maximale
3,000 nits
3,000 nits
3,000 nits
3,000 nits
Chipset
A19
A19 Pro
A19 Pro
A19 Pro
Caméras arrière
48 Mpx grand angle (26 mm, ƒ/1,6), 48 Mpx ultra grand angle (13 mm, ƒ/2,2)
48 Mpx grand angle (26 mm, ƒ/1,6)
48 Mpx grand angle (24 mm, ƒ/1,78), 48 Mpx ultra grand angle (13 mm, ƒ/2,2), 48 Mpx téléobjectif (zoom optique 8x)
48 Mpx grand angle (24 mm, ƒ/1,78), 48 Mpx ultra grand angle (13 mm, ƒ/2,2), 48 Mpx téléobjectif (zoom optique 8x)
Caméras avant
18MP (ƒ/1.9)
18MP (ƒ/1.9)
18MP (ƒ/1.9)
18MP (ƒ/1.9)
Stockage
256Go, 512Go
256Go, 512Go, 1To
256Go, 512Go, 1To
256Go, 512Go, 1To, 2To
Couleurs
Noir, Blanc, Bleu brume, Sauge, Lavande
Noir sidéral, Blanc nuage, Or clair, Bleu ciel
Argent, Orange cosmique, Bleu intense
Argent, Orange cosmique, Bleu intense
