iPhone 17 Pro dévoilé : prix, nouveau design et tout ce que vous devez savoir

Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sont désormais officiels. Apple a présenté ces deux modèles lors de son grand événement « Awe Dropping ».

Ces deux nouveaux téléphones représentent clairement le haut de gamme de la série iPhone 17, qui comprend également l’iPhone 17 standard et l’iPhone Air ultra-fin. Ils sont destinés à occuper les premières places du classement des meilleurs iPhone. Mais qu’est-ce qui les rend vraiment si particuliers ?

Ce guide rassemble les principales nouveautés introduites avec les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, qu’il s’agisse de leurs nouvelles puces, de leurs capteurs photo ou encore de leur design rafraîchi.

Améliorations majeures

Nouveau module photo pleine largeur

Nouveau design monocoque en aluminium brossé

Système de refroidissement par chambre à vapeur

Téléobjectif de 48 Mpx

Caméra frontale de 18 Mpx

Puce A19 Pro

Modem N1 conçu par Apple

Modem C1X de seconde génération

Écrans de 6,3 pouces et 6,9 pouces respectivement

Luminosité maximale portée à 3 000 nits sur les deux modèles

Autonomie record pour l’iPhone 17 Pro Max

Les modèles uniquement eSIM profitent de batteries légèrement plus grandes

Nouvelles couleurs : Argent, Bleu profond et Orange cosmique

L’iPhone 17 Pro démarre à 1 329,00 € avec 256 Go de stockage

L’iPhone 17 Pro Max démarre à 1 479,00 € avec 256 Go de stockage

Nouvelle option de stockage 2 To pour l’iPhone 17 Pro Max

Précommandes ouvertes le 12 septembre, livraisons à partir du 19 septembre

Nouveau design

L'iPhone 17 Pro en argent, orange cosmique et bleu profond (Image credit: Apple)

La nouveauté la plus visible des iPhone 17 Pro se trouve dans leur design. Les deux modèles arborent désormais un bloc photo qui s’étend sur toute la largeur du dos, qu’Apple nomme « plateau photo pleine largeur ».

C’est un changement net par rapport au bloc carré placé dans le coin, présent depuis l’iPhone 11 Pro. Les capteurs gardent toutefois leur disposition triangulaire habituelle.

Au-delà de l’esthétique, ce nouveau bloc plus imposant répond à une nécessité technique : accueillir des capteurs plus grands et une technologie d’imagerie plus avancée.

Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max bénéficient aussi d’un design monocoque en aluminium brossé, là où les iPhone 15 Pro et 16 Pro utilisaient un châssis en titane.

Ce choix vise à offrir « la meilleure gestion thermique jamais atteinte sur un iPhone ». En outre, la technologie Ceramic Shield protège désormais aussi bien l’avant que l’arrière de ces modèles phares.

Téléobjectif 48 Mpx

(Image credit: Apple)

Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sont équipés d’un téléobjectif de 48 mégapixels offrant un zoom optique 8x. Oui, il s’agit bien d’un zoom optique 8x.

Cette évolution marque un tournant pour deux raisons. D’abord, elle constitue une nette amélioration par rapport aux iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro, qui proposaient des téléobjectifs de 12 mégapixels avec respectivement un zoom optique 3x et 5x.

Ensuite, ce nouveau téléobjectif rapproche l’iPhone 17 Pro de son grand rival, le Samsung Galaxy S25 Ultra, voire le dépasse sur certains points. Ce dernier embarque en effet un capteur téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x.

Le zoom optique assure une meilleure qualité d’image que le zoom numérique, car il repose sur un mouvement physique des lentilles qui agrandissent le sujet, au lieu de recadrer et d’agrandir artificiellement. Sur l’iPhone 17 Pro, les options de zoom optique incluent un grossissement 4x à 100 mm et un grossissement 8x à 200 mm, permettant de multiplier par huit la taille réelle d’un sujet.

Par ailleurs, Apple a amélioré la caméra frontale des deux modèles Pro, qui passe de 12 à 18 mégapixels, tout en ajoutant la fonction Center Stage. Les deux smartphones prennent également en charge ProRes RAW, Log 2 et la synchronisation vidéo genlock.

En résumé, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max ont tout pour figurer parmi les meilleurs photophones du marché.

Refroidissement par chambre à vapeur

(Image credit: Apple)

La première amélioration interne des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max concerne la chambre à vapeur, une technologie déjà adoptée depuis longtemps par les meilleurs smartphones Android, tels que le Galaxy S25 Ultra et le Google Pixel 10 Pro.

Une chambre à vapeur est un compartiment métallique rempli de liquide qui se transforme en vapeur lorsqu’il chauffe. Cette vapeur se diffuse ensuite sur toute la surface de la chambre, évacuant la chaleur des composants internes, notamment du processeur.

Lorsqu’un téléphone chauffe trop, ses performances sont généralement réduites pour abaisser la température. Grâce à ce système de refroidissement, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max devraient rester plus frais et conserver leur puissance plus longtemps que les générations précédentes.

Puce A19 Pro

(Image credit: Apple)

Comme à chaque nouvelle génération, Apple équipe ses modèles Pro du dernier processeur maison, en l’occurrence l’A19 Pro.

Cette nouvelle puce embarque un CPU à six cœurs et un GPU à six cœurs, et se veut plus rapide et plus économe en énergie que l’A18 Pro de l’iPhone 16 Pro.

Apple promet ainsi des performances comparables à celles d’un MacBook Pro, mais dans un iPhone. À cela s’ajoutent la première puce WiFi 7 conçue en interne, l’Apple N1, ainsi que la deuxième génération de la puce C1, appelée Apple C1X.

Ces composants doivent permettre des transferts AirDrop plus rapides, une latence réduite et des connexions Wi-Fi et 5G plus stables. Ces améliorations se feront probablement davantage ressentir au quotidien que le simple gain de puissance théorique apporté par la puce A19 Pro.

La meilleure autonomie jamais atteinte

(Image credit: Future)

Les changements de design mentionnés (nouveau bloc photo, châssis en aluminium et chambre à vapeur) ont libéré de l’espace pour intégrer une batterie plus grande dans l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

Apple n’a pas communiqué de chiffres précis concernant la capacité, mais a promis que l’iPhone 17 Pro Max offrirait « la plus longue autonomie jamais atteinte par un iPhone », avec jusqu’à 39 heures de lecture vidéo sur une charge complète.

Apple a également confirmé que les versions eSIM uniquement de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max, comme celles vendues aux États-Unis, embarqueraient des batteries légèrement plus grandes grâce à l’absence du tiroir SIM. En pratique, cette différence mineure ne devrait pas se traduire par un écart notable d’autonomie entre les modèles commercialisés dans différentes régions.

Prix

Voici comment se comparent l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max en termes de prix :

Swipe to scroll horizontally Prix de l'iPhone 17 Pro Stockage Prix 256Go 1 329,00 € 512Go 1 579,00 € 1To 1 829,00 €

Swipe to scroll horizontally Prix de l'iPhone 17 Pro Max Stockage Prix 256Go 1 479,00 € 512Go 1 729,00 € 1To 1 979,00 € 2To 2 479,00 €

Les prix de l'iPhone 17 Pro et de l'iPhone 17 Pro Max restent pratiquement inchangés par rapport à leurs prédécesseurs respectifs, même si le plus grand iPhone d'Apple est disponible pour la première fois dans une configuration de 2 To.

Comparaison des caractéristiques

Voici comment l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max se comparent au reste de la gamme iPhone 17 :

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Poids 177g 165g 206g 233g Affichage OLED 6,3 pouces OLED 6,5 pouces OLED 6,3 pouces OLED 6,9 pouces Résolutio 2622 x 1206 2736 x 1260 2622 x 1206 2868 x 1320 Taux de rafraîchissement 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Luminosité maximale 3,000 nits 3,000 nits 3,000 nits 3,000 nits Chipset A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Caméras arrière 48 Mpx grand angle (26 mm, ƒ/1,6), 48 Mpx ultra grand angle (13 mm, ƒ/2,2) 48 Mpx grand angle (26 mm, ƒ/1,6) 48 Mpx grand angle (24 mm, ƒ/1,78), 48 Mpx ultra grand angle (13 mm, ƒ/2,2), 48 Mpx téléobjectif (zoom optique 8x) 48 Mpx grand angle (24 mm, ƒ/1,78), 48 Mpx ultra grand angle (13 mm, ƒ/2,2), 48 Mpx téléobjectif (zoom optique 8x) Caméras avant 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) Stockage 256Go, 512Go 256Go, 512Go, 1To 256Go, 512Go, 1To 256Go, 512Go, 1To, 2To Couleurs Noir, Blanc, Bleu brume, Sauge, Lavande Noir sidéral, Blanc nuage, Or clair, Bleu ciel Argent, Orange cosmique, Bleu intense Argent, Orange cosmique, Bleu intense