Tout ce qu’Apple a révélé lors de son événement iPhone 17

Le grand événement de lancement de l’iPhone 17 est désormais terminé. Après une avalanche d’annonces, il est temps de revenir sur les faits marquants.

Comme le laissait entendre le nom de l’événement « Awe Dropping », les nouveautés n’ont pas manqué. Quatre nouveaux iPhone ont été présentés, dont le très attendu iPhone Air, ainsi que trois nouveaux modèles pour les amateurs d’Apple Watch, dont l’Apple Watch Ultra 3.

Les AirPods Pro 3 ont également été dévoilés. De quoi donner le tournis, mais voici un récapitulatif clair de toutes les annonces à retenir.

1. L’iPhone devient encore plus fin

(Image credit: Apple)

Après des mois de rumeurs, l’iPhone Air est arrivé. Il remplace l’iPhone 16 Plus avec un design plus fin et plus léger.

Et quelle finesse : seulement 5,6 mm, ce qui en fait l’iPhone le plus mince jamais conçu.

Apple n’a pas eu besoin de gros compromis pour atteindre ce format. L’iPhone Air intègre la même puce A19 Pro que l’iPhone 17 Pro, un écran 6,5 pouces avec ProMotion, un appareil photo arrière de 48 Mpx et un nouveau capteur frontal de 18 Mpx compatible Center Stage.

Côté autonomie, Apple annonce simplement « une journée complète » mais il faudra attendre les tests pour vérifier cette promesse.

Le prix de départ est fixé à 1 229 € pour le modèle de base avec 256 Go de stockage, avec possibilité de passer à 512 Go ou 1 To.

Comme les autres modèles d’iPhone 17, il sera disponible en précommande à partir du 12 septembre et en boutique dès le 19 septembre.

2. Les iPhone 17 Pro et Pro Max montent en puissance

(Image credit: Apple)

Cette année, Apple mise fort sur ses modèles Pro, avec des améliorations significatives dans presque tous les domaines.

Le changement le plus visible se trouve à l’arrière. Les iPhone 17 Pro et Pro Max arborent un imposant bloc photo horizontal, baptisé « plateau caméra pleine largeur » par Apple.

Ce nouveau module a permis l’intégration d’un téléobjectif de 48 Mpx et l’ajout de la plus grosse batterie jamais vue sur un iPhone.

Les modèles Pro profitent aussi d’un système de refroidissement à chambre à vapeur et de la puce A19 Pro, de quoi confirmer leur statut de meilleurs iPhone jamais produits.

Le tarif reste inchangé : 1 329 € pour le Pro et 1 479 € pour le Pro Max. Un nouveau modèle 2 To du Pro Max est toutefois proposé, au prix record de 2 479 €, devenant ainsi l’iPhone le plus cher jamais lancé.

3. L’iPhone 17 standard gagne en puissance

(Image credit: Apple)

Cette année, l’iPhone 17 de base fait un vrai bond en avant par rapport à son prédécesseur.

Il bénéficie de la puce A19, qui permet notamment huit heures supplémentaires de lecture vidéo.

L’écran adopte enfin le ProMotion 120 Hz, protégé par un verre Ceramic Shield 2, sans impacter l’autonomie.

Un nouveau système photo baptisé « Fusion » combine deux capteurs arrière pour offrir un grand-angle 48 Mpx, un ultra grand-angle 48 Mpx, un zoom optique 2x et un mode macro.

Bonne nouvelle, Apple n’augmente pas le prix : l’iPhone 17 démarre à 969 €, une stabilité appréciable en période de tarifs incertains.

4. Center Stage débarque sur la caméra frontale

(Image credit: Apple)

Les caméras selfies ne sont peut-être pas les fonctionnalités les plus glamour d’un smartphone, mais Apple a mis le paquet cette année. Tous les nouveaux iPhone bénéficient désormais de capteurs frontaux carrés et de la fonction pratique Center Stage.

Cette dernière fonctionne comme sur Mac, en maintenant automatiquement l’utilisateur au centre de l’image pendant les appels vidéo, tout en dézoomant lorsqu’un selfie de groupe est pris. Le capteur carré permet également de ne plus avoir à tourner l’iPhone pour capturer une photo en format paysage, l’appareil ajustant seul le ratio.

Il y a forcément un peu de recadrage, mais Apple a augmenté la résolution de la caméra frontale à 18 mégapixels pour compenser. Une amélioration discrète mais utile pour les amateurs de selfies.

5. Toujours aucune trace du fameux iPhone pliable

(Image credit: Shutterstock / Wit Olszewski)

D’autres fabricants aiment teaser leurs futurs appareils avant leur lancement officiel. Apple l’a déjà fait avec le Vision Pro, présenté six mois avant sa sortie. Pourtant, lors de cet événement, aucun indice n’a été donné concernant l’iPhone Fold tant attendu.

Son existence, sa date de sortie ou encore son prix restent donc totalement mystérieux. Rien de plus n’est connu aujourd’hui qu’avant la conférence baptisée "Awe Dropping".

Cependant, les nouveaux iPhone Air affichent une finesse qui correspond au type de design qu’il faudrait adopter pour proposer un modèle pliable dans un avenir proche. Une évolution à surveiller.

6. Les AirPods Pro 3 apportent de vraies nouveautés

(Image credit: Apple)

Un article dédié résume les 5 choses à savoir sur les nouveaux AirPods Pro 3, mais en bref, il s’agit d’une véritable mise à jour. Les écouteurs intègrent désormais la Traduction en direct et un capteur de rythme cardiaque.

Ils sont également plus compacts et proposent cinq embouts auriculaires enrichis en mousse. Autre surprise, le prix a légèrement baissé, avec un lancement fixé à 249 €.

On parle aussi d’améliorations de l’autonomie, de la réduction de bruit active et de l’étanchéité, qui atteint désormais la certification IP57.

Quelques absents sont à noter, comme la détection de température ou l’intégration de caméras infrarouges. Malgré tout, la fonction de Traduction en direct semble particulièrement prometteuse.

7. L’Apple Watch Ultra 3 gagne en taille d’écran

(Image credit: Apple)

À première vue, l’Apple Watch Ultra 3 ressemble beaucoup à l’Ultra 2. Mais un nouvel écran OLED grand-angle change la donne, avec une dalle plus large et des bordures affinées, sans modification du boîtier. C’est désormais l’Apple Watch au plus grand écran jamais proposé.

Comme la Series 11, elle dispose de la connectivité 5G. Autre nouveauté, la montre bénéficie de la messagerie d’urgence par satellite. Son autonomie progresse également, passant de 36 à 42 heures en mode montre connectée.

Elle intègre aussi de nouvelles métriques, comme la surveillance de l’hypertension, l’indice de sommeil ou encore l’IA "Workout Buddy" de watchOS 26.

Le tarif reste élevé, avec un prix de départ de 899 €. Une page de précommandes est d’ores et déjà en ligne pour aider à trouver les meilleures offres.

8. L’Apple Watch Series 11 passe à la 5G

(Image credit: Apple)

La nouvelle Series 11 n’a pas été oubliée et reçoit plusieurs évolutions marquantes. Elle adopte la 5G pour les modèles LTE grâce à une nouvelle architecture d’antenne. Elle gagne aussi un revêtement céramique résistant aux rayures pour son écran.

La fonctionnalité très attendue de suivi de la tension artérielle fait enfin son apparition, sous le nom Hypertension. Le suivi du sommeil se perfectionne également avec le nouvel indice Sleep Score.

L’autonomie progresse pour atteindre 24 heures, un net mieux face aux 18 heures des générations précédentes.

Les prix débutent à 449 € pour la version GPS en 42 mm et montent à 479 € pour le modèle cellulaire en 46 mm. Là encore, une page de précommandes est disponible pour repérer les bonnes affaires.

9. Une Apple Watch SE 3 complète la gamme

(Image credit: Apple)

Le modèle le plus abordable d’Apple est aussi mis à jour. L’Apple Watch SE 3 adopte la puce S10, la même que ses grandes sœurs, ce qui lui permet de reprendre plusieurs fonctionnalités de la Series 10, comme les gestes Double-Tap et Wrist Flick pour un usage mains libres.

Elle permet aussi de lire du contenu multimédia, même sur ce modèle plus économique. L’autonomie ne progresse pas, mais la charge rapide fait son apparition en compensation.