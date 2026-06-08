25 photos cultes d’Apple qui racontent les plus grands moments de la WWDC

La Worldwide Developer Conference (WWDC) porte un nom assez discret pour un événement qui a accueilli certains des moments les plus marquants de l’histoire d’Apple.

De l’annonce choc de Steve Jobs en 2005, révélant le passage des Mac aux processeurs Intel, à la présentation du Vision Pro par Tim Cook en 2023, le rendez-vous est devenu incontournable pour tous les passionnés de technologie, qu’ils soient développeurs ou non.

La toute première WWDC, en 1983, était un événement confidentiel qui a permis à quelques initiés de découvrir en avant-première l’Apple Lisa. Mais ce n’est qu’avec le retour de Steve Jobs chez Apple en 1997 que l’événement a réellement pris l’ampleur du grand rendez-vous logiciel et technologique que l’on connaît aujourd’hui.

Alors que le PDG d’Apple, Tim Cook, s’apprête à animer sa dernière WWDC le 8 juin, avant de passer le relais à John Ternus, une galerie chronologique de photos emblématiques de l’ère moderne a été réunie. De quoi revivre les moments forts de l’événement et tester ses souvenirs liés à Apple…

La deuxième ère Steve Jobs

Lors de la WWDC 2000, Steve Jobs a présenté le futur Mac OS X d'Apple, qui allait marquer un tournant majeur pour les systèmes d'exploitation de bureau. La version bêta publique devait être lancée en septembre 2000 ; avec 3 500 développeurs présents à l'événement, il s'agissait alors de la WWDC la plus fréquentée de l'histoire d'Apple. (Image credit: Getty Images)

Pour son « one more thing » lors de la WWDC 2003, Steve Jobs a présenté au monde entier le Power Mac G5, un ordinateur de bureau ultra-performant surnommé la « râpe à fromage », qui fut l'un des derniers modèles développés en collaboration avec IBM. (Image credit: Getty Images)

Image 1 of 2 Apple a provoqué une véritable onde de choc dans le monde informatique lors de la WWDC 2005 en annonçant qu'elle abandonnait les processeurs PowerPC pour passer à Intel. Sans surprise, Paul Otellini (ci-dessus à droite), PDG d'Intel, était aux anges lorsqu'il a accueilli Steve Jobs (à gauche) au Moscone Center le 6 juin 2005. (Image credit: Getty Images) Lors de la WWDC 2005, Apple a annoncé son passage aux processeurs Intel — une ère qui a pris fin 15 ans plus tard avec l'avènement d'Apple Silicon. (Image credit: Getty Images)

Les participants à la WWDC 2006 se demandent comment ils pourraient s'offrir le nouveau Mac Pro, présenté derrière eux — cette station de travail emblématique fut la première d'Apple à intégrer un processeur Intel et s'est forgé une réputation de machine quasi indestructible. (Image credit: Getty Images)

Six mois après la présentation spectaculaire de l'iPhone au Macworld 2007, Steve Jobs a vanté les mérites du premier smartphone d'Apple lors de la WWDC 2007. Celui-ci serait mis en vente 18 jours plus tard, le 29 juin, date à laquelle il a annoncé que les développeurs pourraient également commercialiser leurs premières applications Web 2.0 pour iPhone — mais l'App Store ne serait pleinement opérationnel qu'en 2008. (Image credit: Getty Images)

Lors de la WWDC 2008, Steve Jobs a annoncé l'iPhone 3G. Mais un événement encore plus marquant s'était produit trois mois plus tôt, lorsque le SDK de l'iPhone avait été mis à la disposition des développeurs. Un mois après la WWDC, l'App Store allait officiellement ouvrir ses portes — et une nouvelle ère d'applications commençait. (Image credit: Getty Images)

Qu'est-ce que c'est que ce « Voice Control » présenté lors de la WWDC 2009 ? Quelques années avant Siri, Phil Schiller, vice-président senior du marketing chez Apple, avait vanté les mérites de nouvelles commandes mains libres pour l'iPhone 3GS. Apple a racheté Siri en 2010, et l'application a fait ses débuts sur l'iPhone 4S un an plus tard, en 2011. (Image credit: Getty Images)

Pendant une brève période, Apple a présenté ses nouveaux iPhone lors de la WWDC : lors de l'édition 2010, Steve Jobs a dévoilé l'iPhone 4, un modèle considéré comme un classique grâce à son dos en verre plat et à son écran Retina. Mais ce fut le dernier iPhone à être dévoilé lors de la conférence des développeurs d'Apple : à partir de 2011, la société s'est tournée vers les événements grand public plus fastueux que nous connaissons aujourd'hui. (Image credit: Getty Images)

Un Steve Jobs inhabituellement grave présentait iCloud lors de la WWDC 2011 — ce fut sa dernière conférence des développeurs Apple, le légendaire PDG s'éteignant presque exactement quatre mois plus tard, marquant ainsi le début de l'ère Tim Cook. (Image credit: Getty Images)

L'ère Tim Cook

Une nouvelle figure fait son apparition à la WWDC 2012 : Tim Cook est devenu PDG d'Apple en août 2011 après la démission de Steve Jobs, et son premier lancement de produit fut l'iPhone 4S en octobre de la même année. Mais son premier discours d'ouverture à la WWDC a été lancé, comme il se doit, par un sketch humoristique mettant en scène Siri, l'assistant vocal qui devrait à nouveau occuper le devant de la scène lors de la dernière WWDC de Tim Cook en tant que PDG, cette semaine. (Image credit: Getty Images)

Les participants à la WWDC 2012 se pressent autour de la vedette matérielle du salon, le nouveau MacBook Pro d'Apple. Il alliait un châssis fin rappelant celui du MacBook Air à un nouvel écran Retina, qui offrait alors la plus haute résolution jamais vue sur un ordinateur portable. (Image credit: Getty Images)

Lors de la WWDC 2013, Tim Cook a présenté ce qu'il a qualifié de « plus grand changement apporté à iOS depuis le lancement de l'iPhone ». iOS 7 marquait en effet une rupture majeure avec le passé, passant du skeuomorphisme traditionnel à un design plat qui allait diviser l'opinion. Qu'est-ce que cela vous rappelle ? (Image credit: Getty Images)

C'est lors de la WWDC 2013 que Phil Schiller (ci-dessus), de chez Apple, a lancé sa célèbre phrase. « On ne sait plus innover, mon œil », a-t-il déclaré avec assurance lors de la présentation du nouveau Mac Pro. Malheureusement, la ressemblance de cette puissante station de travail avec une poubelle lui a valu par la suite le surnom de « Trash Can », ce qui n'était pas tout à fait le genre d'innovation qu'Apple avait en tête. (Image credit: Getty Images)

The Weeknd s'est produit lors de la WWDC 2015 pour célébrer le lancement d'un nouveau service de streaming baptisé Apple Music. La star canadienne du R&B a interprété en avant-première mondiale « Can't Feel My Face », qui s'est ensuite hissé à la première place du classement américain Billboard Hot 100 — et reste l'un des titres les plus écoutés sur Apple Music. (Image credit: Getty Images)

La WWDC 2016 a marqué un tournant dans l'histoire des keynotes d'Apple, avec un public bien plus nombreux qui s'est pressé au Bill Graham Civic Auditorium, remplaçant ainsi le traditionnel Moscone Center (qui a toutefois continué à accueillir les sessions de la conférence). L'année suivante, Apple a transféré la WWDC au San Jose Convention Center, puis à l'Apple Park, où elle se tient encore aujourd'hui. (Image credit: Getty Images)

L'une des annonces les plus marquantes de la WWDC 2017 a été le nouveau HomePod d'Apple, avec lequel la marque tente de concurrencer à la fois les enceintes connectées Sonos et l'Echo d'Amazon. Les progrès ont été lents : le lancement du HomePod a été reporté et la version de deuxième génération n'est prévue qu'en janvier 2023. Selon certaines rumeurs, un HomePod mini devrait faire son apparition plus tard cette année, doté des capacités de la nouvelle génération de Siri. (Image credit: Getty Images)

Lors de la WWDC 2019, Tim Cook, PDG d'Apple, a annoncé un changement majeur pour les iPad : ceux-ci passeraient d'iOS au nouvel iPadOS. Cette évolution rapprocherait les tablettes d'Apple de l'expérience « Mac à écran tactile » tant attendue par de nombreux utilisateurs, mais la société continue de nier qu'elle fusionnera un jour iPadOS et macOS. (Image credit: Getty Images)

« Aujourd’hui, nous annonçons notre passage à l’Apple Silicon, ce qui fait de cette journée un moment historique pour le Mac », a déclaré Tim Cook lors de la WWDC 2020. Comme tous les événements technologiques du début de la pandémie, celui-ci s’est déroulé en ligne. C’était une période mouvementée pour d’autres raisons également : Apple faisait face à la colère des développeurs suite à sa commission de 30 % sur les achats intégrés, ainsi qu’à l’examen minutieux de la Commission européenne. Mais l’Apple Silicon a fait de cette WWDC un moment marquant. (Image credit: Getty Images)

Vous vous souvenez de cette étrange période des conférences technologiques virtuelles en 2021 ? Lors de la WWDC 2021, Tim Cook est monté sur scène devant une foule de visages Memoji, mais l'événement n'avait rien de remarquable : aucun nouveau matériel n'a été présenté et les mises à jour d'iOS, de macOS et, comme on pouvait s'y attendre, de FaceTime, étaient plutôt mineures. (Image credit: Getty Images)

La WWDC 2022 a marqué un retour à une relative normalité et a dévoilé de nouveaux produits matériels prometteurs — ci-dessus, Tim Cook pose avec le MacBook Air M2 redessiné, un modèle dont nous avions conclu à l'époque qu'il était « si bon qu'il posait un problème à Apple ». La version M5 présentée aujourd'hui conservant le même châssis de base, nos craintes quant à la difficulté de l'améliorer semblent justifiées. (Image credit: Getty Images)

Image 1 of 2 Tim Cook pose aux côtés de l'Apple Vision Pro, présenté lors de la WWDC 2023. Cet « ordinateur spatial révolutionnaire » était peut-être trop révolutionnaire (et trop cher) pour son époque, et visionOS n'est plus depuis lors qu'une simple note de bas de page lors des conférences des développeurs d'Apple. (Image credit: Getty Images) (Image credit: Getty Images)

Qui est-ce dans la foule du WWDC 2024 ? Sam Altman, PDG d'OpenAI, observe la conférence des développeurs d'Apple, où un partenariat entre les deux géants de la tech devait annoncer une intégration (qui s'est finalement avérée décevante) entre Siri et ChatGPT. Apple a par la suite annoncé une « collaboration pluriannuelle » avec Google, dans le cadre de laquelle les modèles Gemini alimenteront les services Apple de nouvelle génération, y compris la nouvelle version de Siri. (Image credit: Getty Images)

À l'issue de la keynote de la WWDC 2024, la youtubeuse iJustine s'est entretenue avec John Giannandrea (vice-président senior chargé de l'apprentissage automatique et de la stratégie en matière d'IA chez Apple) et Craig Federighi (vice-président senior chargé de l'ingénierie logicielle) pour évoquer la principale annonce de l'événement, Apple Intelligence. Cette fonctionnalité allait finalement être considérée comme un faux pas de la part d'Apple, marquée par d'innombrables retards et même une action en justice au niveau fédéral pour publicité mensongère. (Image credit: Getty Images)