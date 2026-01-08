CES 2026, jour 3 : Les 11 meilleurs gadgets que nous avons vus aujourd'hui, des ampoules intelligentes IKEA au Motorola Razr Fold

TechRadar couvre en profondeur l’édition 2026 du CES, avec tous les temps forts dévoilés en temps réel. Rendez-vous sur la page dédiée pour suivre les dernières actualités et lire les premiers avis sur les téléviseurs 8K, les écrans pliables, les nouveaux smartphones, ordinateurs portables, objets connectés pour la maison et les dernières avancées en intelligence artificielle.

Si les sélections des meilleurs produits des premier et deuxième jours du CES 2026 n’ont pas suffi, voici à présent les temps forts de la troisième journée, directement depuis les allées du salon à Las Vegas – et il reste encore énormément de nouveautés à découvrir.

À l’origine baptisé Consumer Electronics Show, cet événement existe depuis 1967. Il est devenu, au fil des décennies, le plus grand rendez-vous mondial dédié à la technologie, organisé chaque mois de janvier à Las Vegas, dans le Nevada.

Voici nos coups de cœur de cette troisième journée – une nouvelle fois marquée par une sélection aussi innovante que variée.

1. Motorola Razr Fold

Meilleure fonctionnalité : compatible avec un stylet

Le Motorola Razr Fold (Image credit: Motorola / Future)

Un nouveau smartphone pliable façon « livre » fait son apparition. Motorola, qui propose déjà depuis plusieurs années des modèles à clapet, dévoile cette fois le Razr Fold pour concurrencer frontalement le Samsung Galaxy Z Fold 7 et le Google Pixel 10 Pro Fold – présenté en avant-première au CES 2026.

Parmi les caractéristiques clés : un écran principal de 8,1 pouces, un écran externe de 6,6 pouces, et un total de cinq capteurs photo, dont un principal de 50 MP. Le tout avec une nouveauté notable face à ses concurrents : la prise en charge d’un stylet.

2. Lampe IKEA Varmblixt LED

Meilleure fonctionnalité : un design à croquer

IKEA vous propose une nouvelle lampe intelligente (Image credit: IKEA)

La stratégie maison connectée d’IKEA se poursuit au CES 2026. Le géant suédois y présente de nouveaux modèles de sa gamme Varmblixt, dont une lampe LED en forme de donut, capable de modifier ses couleurs en douceur avec le temps.

La lampe peut se fixer au mur ou être posée sur une table. Une télécommande permet de la contrôler sans passer par le téléphone. Autre nouveauté à noter : une mini-enceinte Bluetooth IKEA vendue moins de 10 dollars aux États-Unis (environ 8,5 euros).

3. Lenovo Legion Pro Rollable

Meilleure fonctionnalité : un écran qui se déroule

(Image credit: Future)

Voilà typiquement le genre d’appareil pour lequel le CES a été inventé : un ordinateur portable avec écran déroulant, qui s’agrandit en un clic. Voici le Lenovo Legion Pro Rollable, dont l’écran passe de 16 à 23,8 pouces sur simple pression d’un bouton.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un PC portable destiné au gaming, et les jeux les plus exigeants devraient tirer pleinement parti de cet écran extensible. La configuration peut aller jusqu’à une carte Nvidia RTX 5090 et un processeur Intel Core Ultra 9.

4. L'Oréal Light Straight

Meilleure fonctionnalité : la technologie de lumière infrarouge

(Image credit: Future)

Le L’Oréal Light Straight + Multi-styler a beau avoir un nom complexe, il promet des performances impressionnantes : un lisseur pour cheveux utilisant la lumière infrarouge, fonctionnant à des températures plus basses et donc censé être moins agressif.

Selon L’Oréal, l’appareil serait trois fois plus rapide que ses principaux concurrents et rendrait les cheveux deux fois plus lisses. Seul bémol : sa commercialisation n’est prévue que pour l’année prochaine. Mais tout porte à croire que l’attente en vaudra la peine.

5. Roborock Saros Rover

Meilleure fonctionnalité : un robot aspirateur… avec des jambes

(Image credit: Future)

Les marques tech s’attaquent à toutes sortes de problèmes au CES 2026 – y compris un obstacle de longue date pour les aspirateurs-robots : les escaliers. Roborock présente ainsi le Saros Rover, équipé de deux jambes capables de les grimper.

Ces jambes permettent aussi à l’appareil de faire demi-tour rapidement et d’affronter des surfaces irrégulières. Résultat : un nettoyage plus complet que jamais. Ce n’est pas le tout premier modèle à être doté de jambes, mais peut-être le plus abouti à ce jour – en attendant une date de sortie officielle.

6. Mirroir NuraLogix Longevity

Meilleure fonctionnalité : aucun bracelet ni montre nécessaire

(Image credit: Nuralogix)

Dans notre sélection des meilleurs gadgets santé du CES 2026 figure le NuraLogix Longevity Mirror, un miroir capable d’évaluer plusieurs indicateurs de santé – comme le rythme cardiaque, la tension artérielle ou encore l’âge physiologique.

Le dispositif utilise une caméra intégrée couplée à des algorithmes d’IA sophistiqués qui analysent les flux sanguins visibles sur le visage. Le prix de départ est élevé : 899 dollars (environ 770 euros), auxquels s’ajoute un abonnement.

7. Sunbooster

Meilleure fonctionnalité : le bien-être à domicile

(Image credit: SunLED Life Science)

Autre produit santé mis en avant au CES 2026 : le Sunbooster. Ce petit appareil projette de la lumière proche infrarouge sur le visage pendant les heures passées devant un ordinateur, à la manière d’une lampe de luminothérapie au format webcam.

Des études suggèrent que ce type de lumière pourrait améliorer le bien-être général. L’appareil propose une exposition de deux à quatre heures par jour. Son tarif a été fixé à 199 euros.

8. Dreame Leaptic Cube

Meilleure fonctionnalité : un design compact et modulaire

(Image credit: Dreame)

Les innovations caméra ne manquent pas cette année au CES 2026. Exemple avec la Dreame Leaptic Cube : une caméra d’action miniature, capable de filmer jusqu’en 8K, et pensée pour être emportée partout grâce à ses modules interchangeables.

Elle intègre une stabilisation gyroscopique alimentée par IA – un élément rare dans ce format – et offre une autonomie annoncée de 200 minutes. Le prix reste encore inconnu, mais l’appareil semble prometteur et mérite d’être testé.

9. Casque audio Klipsch Atlas Series

Meilleure fonctionnalité : le retour d’une légende

(Image credit: Klipsch)

Du côté de l’audio, Klipsch célèbre son 80ᵉ anniversaire en lançant les premiers nouveaux casques circum-auriculaires de la marque depuis plus de dix ans. La nouvelle gamme, Klipsch Atlas Series, comprend trois modèles, avec en tête le HP-3.

Ces casques promettent un son d’excellente qualité et une autonomie améliorée. De quoi justifier l’attente, même si un test en conditions réelles permettra d’en juger plus précisément.

10. GameSir x Hyperkin X5 Alteron

Meilleure fonctionnalité : une manette vraiment modulable

(Image credit: GameSir / HyperKin)

Après la caméra modulaire, place à la manette modulaire : le GameSir x Hyperkin X5 Alteron devient la première manette totalement personnalisable disponible à la vente, avec des composants adaptables selon le jeu.

Elle est compatible avec les smartphones Android, les iPhones, les tablettes, la Nintendo Switch… et même les PC via Bluetooth. Une manette pour tout contrôler, sur n’importe quel appareil. Le prix n’a pas encore été annoncé.

11. Tensor robocar

Meilleure fonctionnalité : elle conduit toute seule

La technologie automobile est toujours très présente au CES, et cette année on découvre la nouvelle voiture autonome signée Tensor. Elle va bien au-delà des fonctionnalités classiques : elle atteint le niveau 4 d’autonomie, permettant de détourner le regard de la route et de rétracter le volant.

Chaque passager dispose d’un écran de 13 pouces, et l’on trouve à bord des modèles d’IA intégrés, des fonctions autonettoyantes et des capteurs exclusifs. Le tarif de la Tensor robocar reste à confirmer, mais sa production est prévue pour fin 2026.