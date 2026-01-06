CES 2026, jour 1 : les 11 meilleurs gadgets que nous avons vus jusqu'à présent, des ampoules intelligentes aux nouveaux écrans OLED de LG

TechRadar couvre en profondeur l’édition 2026 du CES, avec tous les temps forts dévoilés en temps réel. Rendez-vous sur la page dédiée pour suivre les dernières actualités et lire les premiers avis sur les téléviseurs 8K, les écrans pliables, les nouveaux smartphones, ordinateurs portables, objets connectés pour la maison et les dernières avancées en intelligence artificielle.

Le CES est de retour : anciennement connu sous le nom de Consumer Electronics Show, l’événement se nomme désormais simplement CES, mais reste le plus grand salon tech de l’année. L’édition 2026 se tient à Las Vegas, et l’équipe de TechRadar a déjà commencé à parcourir les stands.

Le CES offre aux entreprises, grandes ou petites, l’occasion de dévoiler les produits prévus pour l’année à venir. De l’ordinateur portable à la montre connectée, du réfrigérateur à l’ampoule intelligente, tout y passe — y compris des inventions parfois inattendues.

Voici un aperçu des principales nouveautés repérées lors de cette première journée, aussi appelée « day zero », marquée par de nombreux briefings presse et communiqués. Voici ce qui a retenu l’attention, dans le désordre...

1. Pebble Round 2

Atout principal : un écran e-paper de 1,3 pouce

Le Pebble Round 2 est officiel (Image credit: Core Devices)

Les montres connectées Pebble font leur retour, et le modèle Round 2 entend corriger plusieurs défauts de la Time Round sortie en 2015. Parmi les nouveautés : un écran e-paper plus grand, une meilleure autonomie et un prix plus accessible.

Elle permet de suivre ses pas et son sommeil, et dispose d’une résistance basique à l’eau. Compatible avec iPhone comme Android, elle est proposée à 199 $ (environ 170 €), avec des livraisons prévues en mai.

2. JBL Soundgear Clips

Atout principal : le design en « ear cuff »

Les JBL Soundgear Clips (Image credit: JBL)

Le CES 2026 regorge d’écouteurs, mais les JBL Soundgear Clips se démarquent. Il s’agit des premiers écouteurs JBL à utiliser un système de fixation par clip, avec des couleurs audacieuses comme le violet ou le cuivre.

Ils promettent jusqu’à 32 heures d’autonomie (étui compris), ainsi qu’une certification IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Prix attendu : 129,99 €.

3. Govee Ceiling Light Ultra

Atout principal : des jeux de lumière personnalisables

Le Govee Ceiling Light Ultra (Image credit: Govee)

La marque Govee est présente avec de nouveaux éclairages connectés. Le modèle phare, Ceiling Light Ultra, se fixe au plafond comme son nom l’indique.

Il diffuse une lumière d’ambiance homogène dans toute la pièce, avec plus de 20 préréglages de couleur et des options de personnalisation. La luminosité atteint 5 000 lumens, ce qui le rend particulièrement performant.

4. Couteau Seattle Ultrasonics C200

Atout principal : des découpes facilitées

Dans la catégorie des gadgets insolites, place au couteau Seattle Ultrasonics C200. Il utilise un réseau de cristaux vibrants précisément calibrés pour trancher les fruits et légumes avec un minimum d’effort.

À l’image du vélo à assistance électrique, il mise sur la technologie pour réduire l’effort. Testé sur place, il coupe une tomate avec une aisance bluffante. Commercialisation prévue plus tard cette année, autour de 399 $ (environ 340 €).

5. Samsung Galaxy TriFold

Atout principal : un pliage supplémentaire

Nous avons passé un peu de temps avec le Galaxy Z TriFold. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le Samsung Galaxy TriFold a été présenté avant le CES, mais sa sortie américaine approche. Ce smartphone pliable adopte une structure à trois volets, avec un segment d’écran et une charnière supplémentaires.

Les premières impressions sont excellentes : le rédacteur Lance Ulanoff parle d’« une prouesse de design remarquable » et d’un appareil qui offre une « productivité de tablette dans un format de poche ».

6. Anker Soundcore Aerofit 2 Pro

Atout principal : crochet d’oreille ajustable

Les Anker Soundcore Aerofit 2 Pro (Image credit: Anker)

Autre paire d’écouteurs présentée : les Soundcore AeroFit 2 Pro d’Anker, vendus à 149,99 €. Ils incluent la réduction active du bruit, la résistance à l’eau et à la transpiration, ainsi que le support du son haute résolution.

Le détail qui change tout : un crochet d’oreille ajustable, qui améliore le confort et ajuste automatiquement l’équilibre sonore selon la position.

7. LG W6 'Wallpaper' TV / LG C6H OLED

Atout principal : un profil ultra-fin

LG propose un nouveau téléviseur « papier peint ». (Image credit: Future)

LG revient avec ses téléviseurs haut de gamme. Le modèle W6 "Wallpaper" impressionne par son extrême finesse, renforcée par l’utilisation du boîtier Zero Connect, pour un effet visuel proche du papier peint.

Autre nouveauté : le LG C6H OLED, qui bénéficie d’un gain de luminosité notable grâce à une nouvelle technologie d’affichage. Deux tailles sont prévues : 77 et 83 pouces. Les prix n’ont pas encore été annoncés.

8. Téléviseur Samsung S95H OLED / Micro RGB 130 pouces

Atout principal : une meilleure luminosité

Le nouveau téléviseur OLED Samsung S95H (Image credit: Future)

Chez Samsung, la gamme 2026 inclut le téléviseur S95H OLED. Cette référence haut de gamme profite d’un design revisité, d’une luminosité renforcée, d’un meilleur traitement d’image et d’un revêtement anti-reflet plus efficace.

Autre attraction : un écran Micro LED RGB de 130 pouces. Un support sur mesure est inclus, évitant le montage mural. Mais il faudra sans doute prévoir un budget conséquent.

9. Withings Body Scan 2

Atout principal : suivi de plus de 60 biomarqueurs

Le Withings Body Scan 2 est ultra-intelligent (Image credit: Withings)

Les balances connectées gagnent en intelligence, à l’image de la Withings Body Scan 2. Elle peut mesurer plus de 60 indicateurs de santé, en quelques secondes seulement.

Un écran LCD affiche les données principales, tandis qu’une application dédiée permet d’analyser les résultats. Son tarif est annoncé à 499,95 €, avec une sortie prévue plus tard dans l’année.

10. Clicks Power Keyboard

Atout principal : clavier coulissant

Le Clicks Power Keyboard (Image credit: Clicks)

Clicks propose un nouvel accessoire pour smartphones, reprenant l’esprit des anciens claviers BlackBerry. Le format coulissant permet de dissimuler le clavier lorsqu’il n’est pas utilisé, réduisant l’encombrement.

Autre amélioration : un chargeur sans fil intégré compatible avec MagSafe ou Qi2. Proposé à 79 $ (environ 68 €), ce gadget pourrait bien séduire de nombreux utilisateurs.

11. Robot SwitchBot Onero H1

Atout principal : il apprend en observant

(Image credit: SwitchBot)

Les robots sont bien présents au CES 2026, avec de l’intelligence artificielle embarquée pour soulager le quotidien. Le SwitchBot Onero H1, par exemple, sait plier le linge, charger le lave-vaisselle, ou encore servir une boisson.

Ses capacités exactes restent floues : SwitchBot affirme que le robot peut apprendre de nouvelles tâches à condition de lui montrer. Une polyvalence intéressante, même si certains resteront prudents avant de le laisser seul dans la cuisine ou près des enfants.