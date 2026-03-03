MWC 2026 jour #1 : les 8 innovations folles qui font déjà trembler l’industrie

Le salon technologique MWC (Mobile World Congress) est sans aucun doute l’un des plus importants de l’année. Il réunit les plus grands noms de la technologie, des foules de professionnels du secteur et de nombreux journalistes — dont l’équipe très active de TechRadar.

Chaque année, l’événement organisé à Barcelone sert de vitrine à une large gamme de gadgets et autres innovations technologiques, et toutes les annonces ont été suivies de près. Ci-dessous figurent les sélections des meilleurs appareils découverts jusqu’à présent.

Si le MWC met généralement l’accent sur les smartphones, il y en a ici pour tous les goûts, notamment de nouveaux écouteurs sans fil signés Motorola et un concept surprenant de console portable gaming également imaginé par Motorola.

1. Nothing Phone 4a

Les smartphones Nothing peuvent généralement être associés à des prix abordables, à une approche innovante et à un design soigné, et la série Nothing Phone 4a semble prête à perpétuer cette tradition. Un premier aperçu concret du téléphone a été proposé au MWC, ainsi que des quatre coloris disponibles.

Il est difficile de se faire un avis complet sur un smartphone exposé derrière une vitre, ce qui laisse espérer une prise en main prochaine. En attendant, chacun peut choisir sa teinte préférée parmi le noir, le bleu, le blanc ou le rose. L’annonce officielle complète est prévue pour le 5 mars.

2. Robot Phone d'Honor

Le Honor Robot Phone figure parmi les smartphones les plus atypiques aperçus à Barcelone — voire ailleurs. Il intègre un appareil photo monté sur un petit bras robotisé, capable de se déployer à la demande pour capturer photos et vidéos.

Grâce à ce bras robotisé, la caméra peut suivre son utilisateur et ses mouvements, à la manière d’une webcam haut de gamme ou d’une caméra de vlog transportable partout. Une sorte de DJI Pocket 4 intégrée directement au téléphone. Les informations concernant sa date de commercialisation et son prix restent toutefois inconnues.

3. Snapdragon Wear Elite

Le Qualcomm Snapdragon Wear Elite (Image credit: Qualcomm)

Le MWC est toujours l’occasion d’annonces liées aux processeurs, et pour 2026, Qualcomm a dévoilé le Snapdragon Wear Elite. Cette puce haut de gamme équipera prochainement divers objets connectés, notamment des montres intelligentes et plusieurs appareils alimentés par l’intelligence artificielle.

La particularité du Snapdragon Wear Elite réside dans sa capacité de traitement local, sans recours systématique au cloud, ce qui permet des temps de réponse plus rapides. Des améliorations en matière de puissance et d’efficacité énergétique sont également annoncées.

4. Console Lenovo Legion Go Fold

Le Lenovo Legion Go Fold (Image credit: Lenovo)

Le marché des consoles portables de jeu n’a jamais été aussi dynamique, et Lenovo espère en tirer parti avec le nouveau Lenovo Legion Go Fold. Pour l’instant, il s’agit toutefois d’un concept et non d’un produit commercialisé.

Comme son nom l’indique, cette console est pliable : elle dispose d’un écran de 7,7 pouces en position fermée et de 11,6 pouces une fois ouverte. Il suffit ensuite d’y fixer des manettes de chaque côté pour commencer à jouer. Des caractéristiques techniques solides sont également intégrées.

5. Leica Leitzphone

Le Leica Leitzphone (Image credit: Leica)

Le spécialiste de la photographie Leica a présenté le Leitzphone, conçu en partenariat avec Xiaomi. Il s’agit du premier smartphone Leica à bénéficier d’une sortie internationale — même si le marché américain pourrait ne pas être concerné — et il devrait séduire les passionnés de photographie mobile.

Le module principal au dos du Leitzphone embarque un capteur de 50 mégapixels au format 1 pouce, ainsi que la technologie LOFIC censée offrir des clichés plus naturels. Une bague manuelle entoure également l’appareil photo, permettant d’ajuster les réglages de manière physique.

6. Honor Magic V6

Les smartphones pliants existent déjà, mais le Honor Magic V6 élève encore le niveau. Il s’agit non seulement du pliant le plus fin lancé à ce jour, mais il bénéficie également d’une certification IP69 assurant une excellente résistance à l’eau et à la poussière — un défi technique notable pour un appareil doté d’une charnière.

Parmi les autres caractéristiques marquantes figurent une batterie de 6 660 mAh, le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm et la compatibilité avec un stylet. Avec un écran interne de 7,95 pouces, il se positionne comme un véritable concurrent du Samsung Galaxy Z Fold.

7. Moto Buds 2

Les Moto Buds 2 Plus (Image credit: Motorola)

Motorola a profité du MWC à Barcelone pour lancer les écouteurs sans fil Moto Buds 2 et Moto Buds 2 Plus. Plusieurs atouts sont à signaler, notamment la qualité audio développée en partenariat avec Bose sur la version Plus.

La réduction active du bruit (ANC) est proposée sur les deux modèles, à un tarif annoncé comme très compétitif, même si les détails complets de disponibilité restent attendus. L’autonomie constitue également un point fort, avec ou sans le boîtier de recharge.

8. Le ThinkBook Modular AI PC

(Image credit: Future)

Toujours chez Lenovo, l’entreprise a également présenté un concept de ThinkBook Modular AI PC au MWC. Il dispose non pas d’un, mais de deux écrans détachables, permettant différentes configurations d’affichage au-delà du format classique d’ordinateur portable.

Deux mini-écrans accompagnent ainsi le clavier et le reste de l’appareil, une approche susceptible d’intéresser ceux qui recherchent davantage de flexibilité en déplacement. Pour l’instant, rien ne garantit cependant que ce concept original sera un jour commercialisé.