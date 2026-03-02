L’Osmo Pocket 4 fuite en détail, DJI préparerait une annonce imminente

Une nouvelle caméra de vlog DJI arrive bientôt

Le guide de démarrage rapide du DJI Osmo Pocket 4 a fait surface

Un lancement semble désormais imminent

Les fuites autour de la caméra de vlog DJI Osmo Pocket 4 se multiplient ces derniers temps, et la dernière information apparue en ligne prend la forme d’un guide de démarrage rapide expliquant son utilisation.

Le dépliant, publié par le leaker bien connu Igor Bogdanov, met en avant le design actualisé de la caméra – avec notamment deux boutons supplémentaires – tout en révélant le nom de l’un des packs dans lesquels l’appareil sera proposé : le Creator Combo.

Il semblerait que les boutons additionnels repérés dans de précédentes fuites servent à contrôler le zoom et les réglages du minuteur. Ailleurs dans le guide de démarrage rapide, il est possible de voir comment l’écran de l’appareil pivote, comment fonctionne la nacelle stabilisée de la caméra et comment un trépied se fixe.

Il s’agit d’un nouvel indice laissant penser que le lancement officiel est imminent. Au vu de l’enthousiasme suscité par le DJI Osmo Pocket 3, les attentes sont élevées quant à ce que DJI pourrait proposer avec ce nouveau modèle.

Des améliorations en approche

February 27, 2026

D’après les informations entendues jusqu’à présent, le DJI Osmo Pocket 4 devrait bénéficier d’un écran plus lumineux et d’une autonomie supérieure à celle de son prédécesseur – même si rien de tout cela ne sera confirmé avant l’annonce officielle de DJI.

Une vidéo complète de prise en main de la caméra a également fuité, si bien qu’il reste désormais peu de surprises à dévoiler. Une question demeure toutefois en suspens : le prix. Le Pocket 3 avait été lancé à 539 euros lors de sa sortie en 2023.

Ce tarif concernait le pack standard, comprenant l’essentiel. Comme le montre cette dernière fuite, le Pocket 4 sera proposé dans plusieurs packs différents. Il sera donc possible de choisir celui qui correspond le mieux au budget et aux besoins en tournage.