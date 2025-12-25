DJI Osmo Pocket 4 : la fuite qui dévoile (encore) plus que prévu

Le DJI Osmo Pocket 4 fait une nouvelle apparition sur une image fuité

Le lancement de cette caméra dédiée au vlogging ne devrait plus tarder

Un accessoire télécommandé sans fil pourrait bien l’accompagner

Il semble que le DJI Osmo Pocket 3 ne sera finalement pas remplacé avant la fin de l’année 2025. Pourtant, une nouvelle photo de son successeur a fait surface en ligne, accompagnée d’éléments concernant un tout nouvel accessoire qui pourrait être lancé en même temps.

Le leaker @OsitaLV (relayé par Notebookcheck) a publié une image inédite montrant le DJI Osmo Pocket 4 (l’appareil le plus à gauche sur la photo), aux côtés de son prédécesseur (au centre), et d’un autre modèle non identifié tout à droite, dont les détails restent flous.

Les modifications déjà observées dans de précédentes fuites sont bien présentes ici : un boîtier plus imposant pour la caméra, probablement pour accueillir une configuration à double objectif, ainsi que de nouveaux boutons physiques placés sous l’écran rotatif.

L’appareil tout à droite pourrait-il représenter une version à objectif unique du DJI Osmo Pocket 4 ? Difficile à dire pour le moment. Peu de rumeurs circulent sur l’existence de plusieurs déclinaisons, mais la commercialisation d’une version standard et d’une version pro n’est pas à exclure.

Un accessoire en approche

Le DJI Osmo Pocket 4 était attendu pour une présentation avant la fin de l’année, mais cela semble désormais compromis. D’après plusieurs sources proches du dossier, des problèmes de contrôle qualité auraient repoussé le lancement à 2026.

La situation s’est encore compliquée depuis que les nouveaux produits DJI sont interdits à la vente aux États-Unis depuis le 23 décembre. Il semblerait que cette nouvelle caméra ne sera pas proposée sur le marché américain, même si les produits déjà achetés resteront parfaitement fonctionnels.

Par ailleurs, le DJI Osmo Pocket 4 pourrait bien s’accompagner d’un accessoire inédit. Toujours via Notebookcheck, le site New Camera a repéré un appareil nommé DJI Osmo FrameTap dans les registres de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis.

La manière dont cet accessoire s’inscrit dans le contexte du bannissement n’est pas très claire. Toutefois, la fiche technique laisse penser qu’il s’agit d’une télécommande sans fil compatible avec la caméra. Étant donné le nombre de fuites déjà observées, une officialisation ne devrait plus tarder.